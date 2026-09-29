Colombia, a estirar su largo invicto ante Paraguay: ¡Casi nueve años sin perder!

La ‘Tricolor’ no conoce la derrota ante los guaraníes desde el 5 de octubre de 2017 en el Metropolitano de Barranquilla.

Daniel Muñoz en un duelo entre Colombia y Paraguay | Vizzor

La Selección Colombia se alista para su segundo examen después de la Copa del Mundo. Ya pasó la página después de pasarla mal ante México, aunque no pasó de una igualdad 1-1 que pudo ser más severa para la ‘Tricolor’ desde el resultado. Se vio un equipo superado en varios tramos del partido ante un rival que hizo méritos para rascar algo más.

El historial entre Colombia y México ha sido muy positivo para el combinado cafetero. El mismo caso aplica sobre Paraguay, su próximo rival este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium. Ambos llegaron a la misma instancia de octavos de final en la Copa del Mundo, pese a que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro dejó un mejor sabor para sus pretensiones.

Paraguay superó la fase de grupos luego de caer en el debut ante Estados Unidos. Sin embargo, venciendo a Turquía y con un empate frente a Australia, le bastó para llegar a dieciseisavos. Despachó a nada menos que Alemania en un día histórico para el fútbol de su país, pero se despidió en octavos ante la candidatura de Francia.

Ahora arrancó con pie derecho la fecha FIFA. La escuadra de Alfaro superó a Bolivia en el primer sorbo de preparación, con un 0-2 que reflejó las diferencias entre uno y otro. El próximo viernes, en Nueva Jersey, tendrá como misión romper la hegemonía colombiana en los últimos partidos.

El historial positivo de Colombia sobre Paraguay

En el último tiempo, Colombia tenido una mejor cara que los guaraníes en enfrentamientos directos. Lleva siete cotejos sin conocer la derrota frente a la mencionada escuadra. Esto no sucede desde el 5 de octubre de 2017, hace casi nueve años, donde la ‘Tricolor’ tropezó en Barranquilla 1-2 por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia el siguiente año.

De los convocados, solo hay un sobreviviente: Dávinson Sánchez, quien ofició de titular para ese duelo en la zaga central y ahora fue designado como el capitán de la escuadra nacional. Respecto a lo sucedido ese día, Colombia inició ganando con diana de Falcao García (79′), pero la visita dio vuelta con tantos de Óscar Cardozo (89′) y Antonio Sanabria (90+3′).

De ahí en adelante, el registro ha sido de cuatro victorias y tres empates por todo concepto. Aquí entran partidos por el certamen clasificatorio, además de enfrentamientos por Copa América y amistosos en fechas FIFA. El último duelo, por ejemplo, tuvo de local a Colombia en una paridad 2-2 contra Paraguay el 23 de marzo de 2025. Así va el historial de los últimos compromisos:

25.02.2025 | Colombia 2-2 Paraguay | Eliminatorias CONMEBOL.

24.06.2024 | Colombia 2-1 Paraguay | Copa América.

21.11.2023 | Paraguay 0-1 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

19.11.2022 | Colombia 2-0 Paraguay | Amistoso.

16.11.2021 | Colombia 0-0 Paraguay | Eliminatorias CONMEBOL.

05.09.2021 | Paraguay 1-1 Colombia | Eliminatorias CONMEBOL.

23.06.2019 | Colombia 1-0 Paraguay | Copa América.

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