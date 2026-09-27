¿Qué le pasó a Raoni Barcelos en la derrota ante Rosas Jr. en UFC Vegas 121?

El brasileño fue atendido por el cuerpo médico y trasladado en camilla, aunque posteriormente se informó que estaba consciente

Barcelos tuvo que ir al hospital para revisión | @UFCNews

La pelea entre Raoni Barcelos y Raúl Rosas Jr. en UFC Fight Night terminó con un desenlace que dejó el resultado deportivo en segundo plano. Después de cinco rounds de intercambios, el brasileño se desplomó sobre la lona durante el último episodio y quedó inconsciente, por lo que el cuerpo médico ingresó para atenderlo.

Barcelos y Rosas habían protagonizado una pelea con intercambios durante los primeros cuatro asaltos. El mexicano buscó llevar el combate a la corta distancia, mientras el brasileño respondió con desplazamientos, derribos y acciones para controlar diferentes momentos del enfrentamiento.

El desenlace ocurrió durante el quinto round, cuando Rosas Jr. consiguió llevar a Barcelos a la lona. Después de la acción, el brasileño permaneció sobre el suelo sin responder, situación que provocó la inacción de Rosas y la inmediata intervención del personal médico. El árbitro dio por terminada la pelea y el triunfo correspondió al mexicano.

La escena generó preocupación dentro del recinto y durante la transmisión. Barcelos tuvo que abandonar el octágono en camilla, mientras el cuerpo médico evaluaba su condición. Durante los primeros minutos no se conocía con precisión qué había provocado que el peleador perdiera el conocimiento.

Durante la transmisión incluso se planteó la posibilidad de que el episodio pudiera estar relacionado con un problema cardíaco. Sin embargo, esa posibilidad no fue confirmada, por lo que no se puede establecer qué provocó el desmayo del brasileño sin un diagnóstico médico oficial.

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El mexicano Raúl Rosas Jr. lleva al límite al brasileño para lograr la finalización en el último round 🫨#UFCVegas121 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/YywF9nXEoF — UFC Español (@UFCEspanol) September 27, 2026

La situación tuvo posteriormente una actualización sobre el estado de Barcelos. La cuenta de ‘X’ AgFight mencionó que el peleador fue trasladado a un hospital y se informó que estaba consciente, acompañado por su equipo y personal de UFC. Los médicos determinaron que sería sometido a estudios preventivos para revisar su cabeza, cara y cuello.

Entre las evaluaciones previstas se encuentran tomografías computarizadas de cabeza, cara y cuello, realizadas como medida de precaución. Por ahora, esa es la información disponible sobre su estado, por lo que cualquier diagnóstico adicional deberá esperar a los resultados de los estudios médicos.

🫣Así salía el peleador brasileño Raoni Barcelos después de una batalla intensa 🫣



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El triunfo de Raúl Rosas Jr. quedó marcado por la situación médica de Raoni Barcelos, quien pasó de competir durante cinco rounds a necesitar atención sobre la lona y posteriormente ser trasladado a un hospital. La prioridad después del combate quedó centrada en conocer la evolución del peleador brasileño y los resultados de las evaluaciones médicas.