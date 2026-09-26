¡Se cae Tyson Fury vs Anthony Joshua! Terence Crawford vs Ryan Garcia sería el plan de emergencia

Pese a la confirmación de Netflix de Tyson Fury vs Anthony Joshua, el enfrentamiento británico del 11 de diciembre estaría al borde de la cancelación

Tyson Fury vs Anthony Joshua, al borde de la cancelación | Reuters

La esperada pelea entre Tyson Fury vs Anthony Joshua de este próximo 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff estaría al borde de la cancelación. La situación sería tan crítica que los organizadores ya trabajarían a marchas forzadas en un plan de emergencia: Terence Crawford vs Ryan Garcia como principal opción o Tyson Fury vs David Benavidez como alternativa.

De acuerdo con un informe del periodista de The Ring Magazine, Mike Coppinger, la pelea británica más esperada de la última década estaría en la cuerda floja y los organizadores tendrían al menos dos opciones para salvar la cartelera de fin de año. Tyson Fury alimentó los rumores tras sus reclamos en redes sociales contra Anthony Joshua y el promotor de Matchroom Boxing, Eddie Hearn.

“Anthony Joshua y Eddie Hearn están intentando retirarse de esta pelea. Dicen que ya no van a pelear. Cobardes. Les he dado todo lo que querían”, declaró el Rey Gitano en Instagram durante la tarde del 25 de septiembre. “Tiene que ver principalmente con el ego de Eddie Hearn. Se está inventando un millón de cosas diferentes y amenaza con que no vamos a pelear. Ahora tenemos a Turki Al Alshikh buscando hombres de verdad que estén dispuestos a pelear en cualquier momento. Eddie Hearn nos ha costado la pelea más importante de la historia del boxeo. ¡Qué payaso!”.

Tan solo un par de días antes, Netflix y Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí, habían confirmado la pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua, un enfrentamiento entre dos excampeones mundiales de peso pesado que lleva al menos una década sin poder concretarse. Pese a que los fanáticos consideran que llegaría demasiado tarde, había suficiente morbo en torno al intercambio de golpes entre dos de los mejores boxeadores británicos de este siglo.

La pelea entre Tyson Fury y Anthony Joshua parecía tener como escenario natural Wembley, pero las exigencias del mercado estadounidense complicaron el plan desde el inicio. La intención de ofrecer una función en horario estelar para los aficionados de Estados Unidos obligaba a pensar en una cartelera de madrugada en Inglaterra, mientras que las restricciones para celebrar eventos masivos después de las 11 de la noche terminaron por empujar el combate al otro lado del Atlántico. El Madison Square Garden de Nueva York surgió entonces como alternativa para recibir la función el 20 de noviembre, una posibilidad que no convenció a Joshua ni a su promotor, Eddie Hearn, quienes consideraban que un enfrentamiento de esta magnitud debía celebrarse en territorio británico.

Las diferencias provocaron tensión en las negociaciones y Fury no tardó en señalar a Joshua como responsable del supuesto fracaso del acuerdo, al que calificó como un “débil de mente”. Mientras el esperado choque entre los dos británicos quedaba en el aire, el Rey Gitano incluso puso sobre la mesa una tercera pelea contra Oleksandr Usyk para noviembre de 2026, con la intención de saldar las cuentas pendientes después de sus dos derrotas ante el ucraniano. Sin embargo, el panorama cambió apenas unos días después, cuando las partes lograron acercar posturas y todo apuntó a que la función finalmente tendría lugar el 11 de diciembre en el Principality Stadium de Cardiff.

El reporte de Mike Coppinger indica que los organizadores buscarían un plan B. La idea sería traer del retiro a Terence Crawford, triple campeón indiscutido, quien colgó los guantes después de vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Las Vegas en septiembre de 2025. Su rival sería Ryan Garcia, actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en peso welter, aunque la situación no es del todo clara por la diferencia de tonelaje entre ambos. El otro plan sería enfrentar a Tyson Fury con David Benavidez. El Bandera Roja, campeón de semipesado y crucero, declaró hace algunas semanas que no piensa bajar de las 200 libras y abrió la posibilidad de competir en peso pesado en el corto plazo.