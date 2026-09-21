¿Conor McGregor fuera de UFC? El boxeo a puño limpio surge como posible destino

David Feldman, socio de Conor McGregor en Bare Knuckle Fighting Championship, cree que el peleador de UFC podría olvidarse de las artes marciales mixtas

Las opciones de Conor McGregor post UFC | Getty Images vía AFP: Maule

Conor McGregor atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. El excampeón de UFC apenas ha disputado una pelea en los últimos cinco años, una larga inactividad que podría llevarlo a replantear su futuro dentro de las artes marciales mixtas. Bajo este panorama, su socio en Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), David Feldman, considera que el irlandés podría tener una nueva opción en los deportes de contacto: probar suerte en el boxeo a puño limpio.

The Notorious Man se encuentra en recuperación tras sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior y el menisco durante su pelea contra Max Holloway en Las Vegas, el pasado 11 de julio, cuando el reloj marcaba 1:09 del primer round. La lesión se suma a una serie de obstáculos que han frenado su carrera en los últimos años, entre ellos la grave lesión que sufrió ante Dustin Poirier en julio de 2021, además de los problemas con los protocolos antidopaje de UFC, decisiones de la empresa y otras complicaciones físicas que le impidieron mantenerse activo durante cinco años.

El contrato del excampeón mundial de dos divisiones con UFC todavía contempla una pelea en el octágono; sin embargo, David Feldman indicó, en una charla publicada por The Ring Magazine, que su socio podría mantenerse activo fuera de las artes marciales mixtas.

“Tuve una gran conversación con él. Está bien y recuperándose de la cirugía. Sería negligente al decir que no creo que haya ninguna posibilidad de que no veamos a Conor McGregor peleando en boxeo a puño limpio después de su próxima pelea en la UFC“, declaró David Feldman. “Ese es un plan que solemos comentar. Conor es una gran estrella, y puede que incluso le ofrezcan un combate de boxeo importante. ¿Quién sabe? También es muy posible. Pero si eso no sucede, creo que podemos organizar una megacombate en BKFC. Sería un momento histórico e inolvidable”.

Pese a la posibilidad de ver a Conor McGregor en el boxeo a puño limpio, una versión del pugilismo que ha ganado terreno en los últimos años dentro de los Estados Unidos, el irlandés tendría que cumplir con su contrato en UFC. Dana White, presidente y director ejecutivo de la empresa de MMA, todavía no tendría planes para la próxima pelea de The Notorious Man debido a que el peleador se encuentra en recuperación.

“Creo que las habilidades de Conor se adaptarían muy bien al boxeo a puño limpio. Es muy paciente y sabe elegir bien sus golpes. Será lo mejor de ambos mundos: ganará una buena suma de dinero y, al mismo tiempo, aumentará su participación en la empresa”, sentenció el copropietario de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Conor McGregor arrastra un récord negativo de 1-4 en artes marciales mixtas en los últimos nueve años, desde que incursionó en el boxeo con una pelea frente a Floyd Mayweather en agosto de 2017. Después de su derrota frente a The Money, el peleador irlandés no volvió a ser el mismo.

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