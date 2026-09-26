Stephen Curry continuará con los Warriors tras acordar extensión de 116 millones de dólares

El base de 38 años continuará con Golden State por dos temporadas y tendrá una opción de jugador para la campaña 2028-29

Stephen Curry de catédra en el Toyota Center | Reuters

Stephen Curry continuará con Golden State Warriors después de acordar una extensión de contrato por dos temporadas y 116 millones de dólares, de acuerdo con información de fuentes citadas por ESPN. El nuevo vínculo contempla una opción de jugador para la campaña 2028-29.

El acuerdo llega en la víspera de la temporada número 18 de Curry en la NBA y representa un paso dentro de su intención de terminar su carrera con los Warriors. Según ESPN, ambas partes analizaron diferentes alternativas antes de llegar al nuevo contrato.

Curry podía acceder a una extensión de hasta 136.7 millones de dólares por dos años, pero finalmente aceptó 116 millones. De acuerdo con Bobby Marks, de ESPN, la diferencia respecto al máximo permitido será de 20 millones de dólares y permitirá a Golden State conservar mayor margen salarial para el próximo verano.

MÁS INFORMACIÓN: Miami Heat apuesta por Pelle Larsson y le da extensión millonaria

Curry acepta menos dinero y Warriors ganan margen salarial

Antes de cerrar el acuerdo, Golden State puso sobre la mesa distintas posibilidades para Curry, entre ellas una extensión por el máximo permitido, un contrato con una reducción salarial que diera mayor flexibilidad a la franquicia o esperar para tomar la decisión durante la temporada o el siguiente periodo de agencia libre.

Finalmente, Curry y los Warriors optaron por asegurar su continuidad desde el inicio de la campaña. El nuevo contrato garantiza su presencia durante la temporada 2027-28 y le otorga una opción para la 2028-29.

La decisión también tendrá un impacto en las posibilidades de Golden State para construir su plantilla. De acuerdo con ESPN, el ahorro respecto al contrato máximo permitirá que los Warriors lleguen al próximo verano con un margen salarial proyectado superior a los 100 millones de dólares, sujeto a los movimientos que realice la franquicia. Si Curry hubiera elegido la extensión máxima, ese espacio se habría reducido a aproximadamente 45 millones.

Curry afronta su temporada 18 con Golden State

El acuerdo se produce después de una temporada en la que Curry disputó 43 partidos, debido a molestias e inflamación en la rodilla derecha. El base participó esta semana en un evento de Golden State en San Diego organizado por su compañero Jimmy Butler y señaló que su estado físico le permite encarar el inicio del campamento de entrenamiento.

MÁS INFORMACIÓN: Ben Simmons vuelve a la NBA y firma con Sacramento Kings

Curry llegó a los Warriors en 2009 y ha desarrollado toda su carrera en la franquicia. Con la nueva extensión, Golden State asegura su continuidad mientras el jugador se prepara para iniciar su temporada número 18 en la NBA.

El vínculo también establece las condiciones para que Curry pueda permanecer con los Warriors durante una posible temporada número 20, dependiendo de la decisión que tome sobre la opción de jugador correspondiente a 2028-29. Así, la renovación no solo define el futuro contractual inmediato de Curry, sino que también mantiene abierta la posibilidad de que el base complete su carrera en Golden State.