Muere Hayden Panettiere a los 36 años, actriz de ‘Heroes’, ‘Nashville’ y ‘Triunfos Robados’

La intérprete estadounidense construyó una carrera desde la infancia y dejó huella en la televisión, el cine y los videojuegos con personajes que marcaron a millones de seguidores

Luto en Hollywood: muere Hayden Panettiere. Reuters

La actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció este domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años, confirmó su representante y reportes difundidos por medios internacionales. La intérprete, reconocida por sus papeles en series como ‘Heroes’ y ‘Nashville’, además de su participación en la franquicia ‘Triunfos Robados’, dejó una trayectoria marcada por el éxito desde su infancia.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó amor y alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla”, expresó su representante en un comunicado retomado por ABC News.

La noticia generó sorpresa entre seguidores, compañeros de profesión y fanáticos de la actriz, quien durante más de tres décadas formó parte de importantes producciones de televisión y cine.

¿De qué murió Hayden Panettiere? Esto se sabe hasta ahora

Hasta el momento, las circunstancias alrededor del fallecimiento de Hayden Panettiere no han sido reveladas oficialmente. Su representante confirmó la noticia, pero no informó una causa de muerte.

De acuerdo con información difundida por TMZ, fuentes cercanas señalaron que la actriz había comentado problemas de dolor de espalda durante el último año. Sin embargo, no se ha establecido públicamente si esta situación estuvo relacionada con su fallecimiento.

El medio estadounidense también reportó que Panettiere y su pareja, Brian Hickerson, viajaron desde Los Ángeles hacia el sur de Estados Unidos el sábado previo a su muerte. Familiares de Hickerson fueron informados sobre el fallecimiento, según las fuentes citadas.

¿Quién fue Hayden Panettiere y cuáles fueron sus papeles más importantes?

Hayden Panettiere inició su carrera artística desde muy pequeña. Con apenas 11 meses de edad apareció en comerciales y posteriormente participó en producciones televisivas como ‘One Life to Live’ y ‘Guiding Light’, donde comenzó a ganar reconocimiento dentro de la industria.

Su gran salto internacional llegó con la serie de NBC ‘Heroes’, donde interpretó a Claire Bennet, una porrista con la capacidad de regenerar sus células. El personaje se convirtió en uno de los más recordados de la producción y la frase “Save the cheerleader, save the world” se transformó en una referencia de la cultura pop.

Más adelante protagonizó ‘Nashville’, donde dio vida a Juliette Barnes, una cantante de música country. Su interpretación recibió reconocimiento de la crítica y le valió varias nominaciones a premios.

En cine, Panettiere también destacó como Britney Allen en ‘Triunfos Robados 3’, además de formar parte de la saga de terror ‘Scream’ con apariciones en ‘Scream 4’ y ‘Scream VI’. También prestó su voz para el videojuego ‘Until Dawn’.

La vida personal de Hayden Panettiere: maternidad, salud mental y la pérdida de su hermano

Durante los últimos años de su vida, Hayden Panettiere habló públicamente sobre experiencias personales que marcaron su trayectoria. En sus memorias, tituladas ‘This Is Me: A Reckoning’, la actriz reflexionó sobre su fama desde la infancia, la maternidad, la salud mental y los momentos más difíciles que enfrentó.

Uno de los episodios que más impacto tuvo en su vida fue la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, quien falleció en 2023 a los 28 años. Hayden compartió posteriormente el dolor que representó esa pérdida y la culpa que llegó a sentir tras su muerte.

La actriz también fue madre de Kaya, hija que comparte con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien estuvo comprometida. Su vida fuera de los escenarios estuvo marcada tanto por momentos de éxito como por procesos personales que decidió compartir con sus seguidores.

Reacciones tras la muerte de Hayden Panettiere

Tras conocerse la noticia, seguidores de Hayden Panettiere comenzaron a despedir a la actriz en redes sociales, recordando sus personajes más emblemáticos y el impacto que tuvo en distintas generaciones de espectadores.

Su carrera quedó marcada por la transición de una estrella infantil a una actriz reconocida internacionalmente, con participaciones en televisión, cine y videojuegos.

A los 36 años, Hayden Panettiere deja un legado dentro de la industria del entretenimiento y será recordada por personajes como Claire Bennet, Juliette Barnes y Britney Allen, que la convirtieron en una figura querida por millones de personas alrededor del mundo.

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