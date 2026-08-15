América de Cali plantea cambiar de estadio ante la imposibilidad de jugar en el Pascual Guerrero

América de Cali estudia jugar en el Estadio El Campín debido a los desperfectos causados por el reciente terremoto en Colombia.

Jugadores del América de Cali | Vizzor Image

La ciudad de Cali es una de las más afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia, sede del América. Todavía el fútbol profesional no vuelve al país, pero la propia Dimayor ya dio a conocer que a partir del 19 de este mes la idea es que la pelota vuelva a rodar.

El dilema es que muchos futbolistas están afectados por esta situación y en modo de solidaridad con las víctimas de este desastre natural. Sin embargo, Carlos Mario Zuluaga, presidente de la entidad, dejó claro que se hace necesario que el balompié regrese porque hay compromisos contractuales por cumplir y que también hay personas que tienen ingresos económicos con esta actividad.

Hay algunos estados como el Hernán Ramírez Villegas y el Palogrande que quedaron con serias afectaciones de infraestructura. En esa misma línea, el Pascual Guerrero es otro escenario en el que no se puede jugar fútbol, esto por los daños ocasionados por el temblor.

¿América de Cali a El Campín?

En una entrevista con Zona Libre de Humo, Zuluaga indicó que el conjunto caleño le manifestó la intención de jugar en El Campín por lo que pasa con el Pascual. El mandatario detalló que se adelantan unas gestiones para ver si es posible hacer ese cambio. No obstante, por ahora no hay nada definido.

#ZonaLibreDeHumo🗣️🎙️"@AmericadeCali me manifestó la posibilidad de jugar en el Campin y se están haciendo algunos trámites" Carlos Mario Zuluaga, @Dimayor

📷 D.R.A. pic.twitter.com/SFRayPsnYJ — #ZonaLibreDeHumo (@ZonaLibreDeHumo) August 14, 2026

Vale la pena mencionar que eso lo tiene que aprobar tanto Dimayor como las autoridades locales, es decir, las de Bogotá. Esto no es definitivo, pero digamos que es una de las opciones que maneja el combinado ‘Escarlata’ para poder cumplir con el calendario una vez se reinicie el FPC.

Más información: Once Caldas busca nueva sede tras las afectaciones del estadio Palogrande

Por último, el partido más cercano del América en la Liga BetPlay será el próximo sábado 22 de agosto ante Independiente Santa Fe, precisamente en el ‘Coloso de la 57’. Ese juego será a las 6:10 p.m., según la última programación que entregó la institución.

Le puede interesar