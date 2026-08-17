¿Cuándo regresa el Fútbol Profesional Colombiano?

La Dimayor prepara el regreso del fútbol profesional colombiano para el 19 de agosto y estudia playoffs en la Liga y partidos únicos en la Copa Colombia.

¿Cuándo vuelve la Liga BetPlay? | VizzorImage.

La actividad del fútbol profesional colombiano ya tiene nueva fecha para su regreso. La Dimayor anunció que la competencia se retomará el próximo 19 de agosto, después de que toda la programación prevista para este fin de semana fuera aplazada debido a la situación que atraviesa el país tras el terremoto.

La Dimayor busca equilibrar la situación del país con el fútbol

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, explicó que la decisión de suspender la jornada no fue sencilla, teniendo en cuenta el impacto que tiene el fútbol profesional en miles de personas. “No fue fácil tomar este tipo de decisiones, todo pasa porque hay que mirar la moneda de las dos caras. El fútbol también ayuda a muchas personas que no tienen ingresos”, señaló el dirigente.

Zuluaga destacó que alrededor de cada partido existe una amplia cadena de trabajadores y familias que dependen económicamente de la realización de los encuentros. Personal de logística, seguridad, vendedores y diferentes empleados de los estadios encuentran en las jornadas de fútbol una importante fuente de ingresos, por lo que la Dimayor busca encontrar un equilibrio entre la situación que vive Colombia y la necesidad de completar las competencias.

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¿Cuándo vuelve la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

El aplazamiento de la jornada obligará a realizar varios ajustes en la programación de las próximas semanas. De acuerdo con Zuluaga, la Dimayor ya trabaja en un nuevo calendario y una de las posibilidades es comenzar el regreso de la competencia con los partidos que quedaron pendientes de la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

El objetivo de la organización es que el campeonato pueda concluir antes de terminar el año. La fecha que estaba establecida inicialmente para conocer al campeón era el 13 de diciembre, aunque el nuevo panorama contempla extender la competencia hasta el 22 de diciembre para poder cumplir con todos los compromisos pendientes.

¿Cambiarán los cuadrangulares de la Liga?

Uno de los aspectos que podría sufrir una modificación importante es la fase definitiva de la Liga BetPlay. La Asamblea de la Dimayor, programada para el 18 de agosto, analizará diferentes alternativas para ajustar el formato de la competencia y facilitar el cumplimiento del calendario.

Entre las propuestas se encuentra reemplazar los tradicionales cuadrangulares semifinales por un sistema de playoffs, similar al utilizado durante el primer semestre. Esta alternativa permitiría reducir la cantidad de partidos y darle mayor margen a la Dimayor para terminar el campeonato dentro del tiempo disponible.

También habría cambios en la Copa Colombia

La Copa Colombia tampoco estaría exenta de modificaciones. La Dimayor analiza una propuesta para que las series de octavos y cuartos de final se disputen a partido único, en lugar de mantener el formato que estaba establecido inicialmente. La idea también apunta a disminuir la cantidad de encuentros y liberar espacio en un calendario que tendrá que ser reorganizado.

Además de la programación, uno de los principales asuntos que deberá resolver la Dimayor está relacionado con los estadios que pudieron presentar afectaciones después del terremoto. Zuluaga aseguró que ya solicitó a las autoridades los avales correspondientes para determinar en qué escenarios se podrán disputar los partidos.

La decisión estará condicionada a las condiciones de seguridad de cada estadio. La prioridad de la Dimayor, según explicó su presidente, será garantizar que el regreso del fútbol no represente riesgos para los futbolistas, trabajadores, cuerpos técnicos, autoridades y aficionados que participan en cada jornada.

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