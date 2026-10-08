Macario Martínez y los mexicanos nominados a los Latin Grammys 2026: ¿Quiénes son?

Entérate quienes son los compatriotas que están nominadas para la noche más importante de la música latina

Macario Martínez, nominado al Grammy. | @macariomartinez_

La música mexicana tendrá una presencia importante en la edición 2026 de los Latin Grammys. Desde figuras consolidadas como Carín León, Christian Nodal, Pepe Aguilar y Silvana Estrada hasta nuevos nombres que buscan abrirse camino, la lista de nominados incluye representantes nacionales en géneros que van del regional mexicano y el rock hasta la música alternativa y la composición.

Uno de los casos que más llama la atención es el de Macario Martínez, quien pasó de trabajar en el Servicio de Limpia de la Ciudad de México y promocionar sus canciones en TikTok a aparecer entre los aspirantes al premio de Mejor Nuevo Artista. El mexicano comparte categoría con otros talentos emergentes, entre ellos sus compatriotas Arath Herce y Sofia Monroy.

México también aparece en las principales categorías de la edición. El productor y compositor Edgar Barrera encabeza todas las nominaciones de los Latin Grammys 2026 con 10 candidaturas, mientras Silvana Estrada acumuló seis. Carín León, Marco Antonio Solís y Vivir Quintana también figuran en algunas de las ternas centrales anunciadas por la Academia Latina de la Grabación.

¿Quién es Macario Martínez, nominado a los Latin Grammys 2026, y por qué su historia se hizo viral?

Macario Martínez comenzó a llamar la atención fuera del circuito independiente a principios de 2025, cuando publicó un video en TikTok mientras todavía trabajaba en el Servicio de Limpia de la Ciudad de México. Vestido con su uniforme y a bordo de un vehículo de trabajo, utilizó su canción “Sueña lindo, corazón” para pedir a los usuarios que conocieran su proyecto musical.

La publicación se volvió viral y colocó frente a millones de personas a un artista que llevaba varios años haciendo música. Martínez había comenzado a componer profesionalmente desde 2019 y antes de trabajar en la limpieza capitalina había sido jardinero en el Instituto Politécnico Nacional. También intentó ingresar a estudiar teatro, aunque no logró superar el proceso de admisión.

Su historia llamó especialmente la atención por el contraste entre sus jornadas laborales y el proyecto artístico que desarrollaba de manera paralela. El propio cantante, sin embargo, ha pedido no romantizar su pasado como trabajador de limpieza y ha explicado que su intención era simplemente mostrar su realidad mientras intentaba conseguir que más personas escucharan su música.

Un año después de aquel fenómeno en redes sociales, su nombre apareció en una de las categorías generales de los Latin Grammys. Macario Martínez está nominado a Mejor Nuevo Artista, premio que reconoce a los intérpretes que consiguieron establecer su identidad pública durante el periodo de elegibilidad.

¿Quiénes son los mexicanos nominados a los Latin Grammys 2026? Lista completa y categorías

La presencia mexicana se extiende por diferentes apartados de los premios. Edgar Barrera es el máximo nominado de toda la edición con 10 candidaturas, entre ellas Compositor del Año y Productor del Año, además de participaciones en trabajos que compiten por Grabación del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

Entre los mexicanos y proyectos nacionales destacados en las nominaciones aparecen:

Edgar Barrera: 10 nominaciones, incluidas Productor del Año, Compositor del Año y participaciones en Canción del Año, Grabación del Año y Álbum del Año.

10 nominaciones, incluidas Productor del Año, Compositor del Año y participaciones en Canción del Año, Grabación del Año y Álbum del Año. Silvana Estrada: seis nominaciones; aparece en Grabación del Año por “Dime” y Álbum del Año por Vendrán suaves lluvias, además de categorías relacionadas con cantautor.

seis nominaciones; aparece en Grabación del Año por “Dime” y Álbum del Año por Vendrán suaves lluvias, además de categorías relacionadas con cantautor. Carín León: Grabación del Año por “Desde que te tengo” y Álbum del Año por MUDA.

Grabación del Año por “Desde que te tengo” y Álbum del Año por MUDA. Marco Antonio Solís: Grabación del Año por “Coleccionando heridas”, junto a Karol G.

Grabación del Año por “Coleccionando heridas”, junto a Karol G. Vivir Quintana: Canción del Año como compositora de “Humano”, interpretada junto a Juanes.

Canción del Año como compositora de “Humano”, interpretada junto a Juanes. Macario Martínez: Mejor Nuevo Artista.

Mejor Nuevo Artista. Arath Herce: Mejor Nuevo Artista.

Mejor Nuevo Artista. Sofia Monroy: Mejor Nuevo Artista.

Mejor Nuevo Artista. Delilah: Mejor Nuevo Artista.

Mejor Nuevo Artista. Christian Nodal: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por Bandera Blanca.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por Bandera Blanca. Pepe Aguilar: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por Mi suerte es ser mexicano II.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por Mi suerte es ser mexicano II. Camila Fernández: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández. Mariachi Sol de México de José Hernández: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La voz de mi trompeta (50 años).

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La voz de mi trompeta (50 años). Luis Ángel “El Flaco”: Mejor Álbum de Música Banda por Tequila y Guaro.

Mejor Álbum de Música Banda por Tequila y Guaro. Banda Los Recoditos: Mejor Álbum de Música Banda por Piratita.

Mejor Álbum de Música Banda por Piratita. Edén Muñoz: Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la luna.

Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la luna. Peso Pluma y Tito Double P: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dinastía Deluxe.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dinastía Deluxe. Xavi: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis. Yahritza y Su Esencia: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Metamorfosis; además participan con Rosalía en “La perla”.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Metamorfosis; además participan con Rosalía en “La perla”. Kakalo: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por De parte mía.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por De parte mía. Rivs: Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Contra todo.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Contra todo. The Warning: Mejor Canción de Rock por “Ego”.

Mejor Canción de Rock por “Ego”. Kinky: Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola de pedo”.

Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Armándola de pedo”. Reik: Mejor Álbum Pop Tradicional por TQ+.

La relación refleja particularmente la fortaleza del regional mexicano, donde varias categorías cuentan con mayoría de intérpretes y agrupaciones nacionales. Además, México tiene representación en las categorías generales gracias a Barrera, Estrada, León, Solís y Quintana.

Otro reconocimiento para México llegará fuera de competencia: Lila Downs recibirá el Premio a la Excelencia Musical, distinción destinada a reconocer su trayectoria y sus aportaciones a la música latina.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la ceremonia de premiación de los Latin Grammys 2026?

La 27ª entrega anual de los Latin Grammys se celebrará el jueves 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. La Academia Latina de la Grabación confirmó esa fecha y sede al anunciar oficialmente las nominaciones.

En Estados Unidos, la transmisión en vivo está confirmada por Univision. Para México y Latinoamérica se ha reportado que la ceremonia podrá seguirse mediante TNT, HBO Max y ViX, aunque la Academia todavía no había detallado todos sus socios internacionales de transmisión al momento de anunciar las nominaciones.

El horario específico para México todavía no ha sido confirmado oficialmente, por lo que conviene esperar el anuncio definitivo de las señales encargadas de la transmisión antes de establecer una hora de inicio. Lo que sí está definido es que el 12 de noviembre se conocerá si la historia de Macario Martínez suma un nuevo capítulo y cuántos de los representantes mexicanos convierten sus nominaciones en un Latin Grammy.