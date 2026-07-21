Guillermo Ochoa confirma su retiro del fútbol profesional tras más de dos décadas de carrera: “Lo di todo”

El histórico portero mexicano anunció el final de su carrera con un emotivo mensaje tras disputar su sexto Mundial con la selección mexicana

Guillermo Ochoa puso punto final a una de las carreras más importantes en la historia del fútbol mexicano. A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el histórico guardameta confirmó que se retira del fútbol profesional después de más de dos décadas defendiendo la portería de clubes y de la selección mexicana.

El arquero de 41 años eligió despedirse apenas después de concluir su participación en el Mundial de 2026, torneo que representó el cierre perfecto para una trayectoria irrepetible. En casa, frente a la afición mexicana y durante la sexta Copa del Mundo de su carrera, Ochoa vivió su último partido como profesional.

Con su anuncio termina una era para el fútbol mexicano. El canterano del América deja como legado una carrera marcada por actuaciones memorables en los Mundiales, una larga aventura por Europa y el reconocimiento como uno de los mejores porteros que ha dado el país.

Su emotiva despedida: “Lo di todo, lo dejé todo”

La noticia llegó mediante un video difundido en sus redes sociales, donde Memo Ochoa confirmó que había llegado el momento de colgar los guantes. Lejos de enfocarse en títulos o estadísticas, el guardameta recordó todo lo que significó defender una portería y representar a millones de aficionados durante más de veinte años.

“Lo di todo, lo dejé todo… En mis equipos y en mi selección. Y hoy entrego mis guantes”, expresó al inicio del video.

Nunca imaginé hasta dónde podía llevarme un sueño.



Hoy solo puedo mirar atrás con orgullo y decir: GRACIAS



Gracias a mi familia. Gracias a mis compañeros. Gracias a cada aficionado que estuvo presente en cada etapa del camino.



Me llevo el cariño de millones y la tranquilidad… pic.twitter.com/TY2DaflSBd — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) July 21, 2026

El arquero también dedicó su mensaje a su familia, a quienes reconoció como el soporte más importante de toda su carrera antes incluso de convertirse en futbolista profesional. “Mi familia cuidó de mí, ellos fueron mi primer equipo”.

En uno de los momentos más emotivos del video describió lo que significó vivir la posición de portero, una responsabilidad que definió como única dentro del fútbol. “Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti y cuando llega ese momento no puedes dudar”:

Ochoa también recordó las incontables ocasiones en las que defendió el arco bajo máxima presión. “Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaban, en cada penal, en cada mano a mano, en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración“:

Su último Mundial: una despedida frente a su gente

El Mundial de 2026 terminó convirtiéndose en el cierre ideal para la carrera de Guillermo Ochoa. Antes del torneo fue elegido como el abanderado de la selección mexicana, un reconocimiento reservado para uno de los grandes referentes del equipo nacional. Aunque Javier Aguirre apostó por Raúl ‘Tala’ Rangel como portero titular durante toda la Copa del Mundo, el histórico arquero tuvo su momento de despedida en el partido de la fase de grupos frente a Chequia.

Con México dominando el marcador y el encuentro prácticamente resuelto, Ochoa ingresó de cambio en los minutos finales para disputar los últimos instantes de su carrera profesional. El Estadio Azteca reconoció inmediatamente la magnitud del momento y respondió con una de las ovaciones más emotivas del torneo.

La edición de 2026 marcó la sexta participación mundialista del guardameta, una marca que solamente comparte con figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Para el fútbol mexicano, además, significó ver por última vez sobre la cancha a uno de sus grandes héroes.

El último vuelo de Ochoa | Reuters

Guillermo Ochoa, una leyenda de la selección mexicana

Guillermo Ochoa cerró su etapa con la selección mexicana como uno de los jugadores más ganadores y constantes en la historia del Tricolor. A lo largo de más de dos décadas acumuló 154 partidos internacionales, conquistó siete títulos de la Copa Oro y formó parte de distintas generaciones del equipo nacional, desde su debut en 2005 hasta su despedida en el Mundial de 2026.

Su historia mundialista comenzó como suplente en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, pero cambió definitivamente en Brasil 2014, cuando se adueñó de la titularidad y firmó una de las actuaciones más recordadas de un portero mexicano.

Ante Brasil sostuvo el empate sin goles con varias atajadas extraordinarias, incluida una intervención ante Neymar que dio la vuelta al mundo. Cuatro años después volvió a ser determinante en Rusia 2018, especialmente en la histórica victoria de México por 1-0 sobre Alemania, mientras que en Qatar 2022 detuvo un penalti a Robert Lewandowski para preservar el empate frente a Polonia.

Fue capitán, líder y una presencia permanente en los momentos de mayor presión, incluso cuando dejó de ser el portero titular en la recta final de su carrera. Un símbolo de longevidad, protagonismo, títulos y una capacidad constante para responder en los escenarios más importantes.

Su carrera nivel de clubes: del América a Europa y una trayectoria histórica

Ochoa se despide del fútbol a nivel profesional. | Claro Sports

Ochoa debutó profesionalmente el 15 de febrero de 2004 con el Club América, institución donde rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol mexicano y posteriormente en uno de los máximos ídolos azulcremas.

Tras consolidarse en la Liga MX dio el salto al fútbol europeo para defender la portería del AC Ajaccio de Francia, donde se ganó el reconocimiento por sus actuaciones en la Ligue 1. Posteriormente pasó por clubes como Málaga y Granada en España, Standard de Lieja en Bélgica, donde fue campeón de copa, Salernitana en Italia, AVS Futebol en Portugal y finalmente el AEL Limassol de Chipre, equipo con el que concluyó su carrera profesional.

Su trayectoria internacional abrió camino para los porteros mexicanos en Europa y demostró una longevidad poco común en la élite. A lo largo de más de veinte años disputó más de 900 partidos oficiales entre clubes y selección, ganó tres títulos con América y uno con Standard de Lieja y compitió en algunas de las ligas más importantes del mundo.

Sin embargo, su legado terminó construyéndose principalmente con la camiseta de la selección mexicana. Sus actuaciones mundialistas, su capacidad para aparecer en los momentos más importantes y la histórica marca de seis Copas del Mundo lo colocan como uno de los nombres más grandes que ha tenido el fútbol mexicano.

Te puede interesar