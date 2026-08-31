María Vargas es Miss Universe México 2026: ¿Quién es la sucesora de Fátima Bosch?

La jalisciense María Vargas conquistó la corona nacional y representará a México en Miss Universe 2026, en Puerto Rico

María Vargas, modelo, empresaria y escritora | missuniverse.mexico

México ya tiene nueva representante rumbo a Miss Universe 2026. María Guadalupe Vargas Naranjo, representante de Jalisco, conquistó la corona de Miss Universe México 2026 durante la final celebrada el sábado 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur. La jalisciense se impuso entre 32 participantes y recibió la corona nacional de manos de Fátima Bosch, quien cerró su etapa como representante mexicana.

Con el resultado, María Vargas será la encargada de representar a México en la edición 75 de Miss Universe, prevista para el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Su elección llega después del triunfo internacional de Bosch en 2025, por lo que la nueva reina nacional asumirá el reto de representar al país después de que México consiguiera su cuarta corona mundial

¿Quién es María Vargas, ganadora de Miss Universe México 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo tiene 28 años y es originaria de Zapopan, Jalisco. Además de su participación en certámenes de belleza y su trabajo como modelo, es licenciada en Negocios Internacionales, empresaria y escritora. Su experiencia dentro de los concursos comenzó antes de obtener el título nacional: participó en Miss Jalisco 2018, donde alcanzó el Top 5, y posteriormente ganó Mexicana Universal Jalisco 2021.

Una de las facetas que forma parte de su perfil es la escritura. Vargas publicó en 2024 el libro Miss Trouble, la reina de los problemas, obra construida a partir de experiencias personales, prejuicios y un accidente que modificó una etapa de su vida. El proyecto aborda principalmente la construcción de la identidad y la necesidad de no permitir que otras personas definan quién eres, uno de los temas que también llevó a su discurso durante el certamen nacional.

Su trayectoria también incluye el ámbito empresarial. En 2020 creó María Vargas Company, un proyecto relacionado con productos de belleza y cuidado de la piel, mientras mantiene actividades como yoga, meditación e indoor cycling. De acuerdo con información publicada tras su coronación, actualmente también trabaja en una segunda parte de su libro.

Durante la final de Miss Universe México, Vargas avanzó hasta el grupo de cinco finalistas junto con Mariana Macías, Fernanda Abaroa, Génesis Vera y Ximena Ochoa. La representante de Jalisco superó la última ronda de preguntas y terminó con la corona nacional, mientras Macías, representante de Michoacán, quedó como primera finalista.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la intención de continuar el camino abierto por Fátima Bosch. Vargas habló sobre el uso de la voz de las mujeres no solamente para expresarse, sino también para escuchar y abrir espacios, una idea con la que vinculó su proyecto personal con la responsabilidad que tendrá como representante mexicana en Puerto Rico.

Fátima Bosch se despide de Miss Universo México

Fátima Bosch entregó la corona de Miss Universe México después de un año como representante nacional, aunque su despedida corresponde al título mexicano: la tabasqueña continúa como Miss Universe 2025 hasta que entregue la corona internacional en la edición de noviembre de 2026. Bosch había ganado el certamen mundial en Bangkok, Tailandia, convirtiéndose en la cuarta mexicana en conseguir el título.

Durante la gala de Los Cabos, Bosch tuvo distintos espacios para cerrar su ciclo nacional. En un mensaje de despedida recordó lo que significó representar a México y agradeció el respaldo que recibió durante su camino, además de pedir apoyo para la mujer que tomara su lugar. Posteriormente fue ella misma quien recibió a María Vargas sobre el escenario y le entregó la corona.

El relevo coloca ahora a María Vargas como la representante oficial de México para Miss Universe 2026, mientras Fátima Bosch continuará con sus responsabilidades como actual campeona internacional hasta noviembre. La jalisciense tendrá poco menos de tres meses para completar su preparación antes de viajar a San Juan, donde México buscará nuevamente aparecer entre las delegaciones principales del concurso.

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