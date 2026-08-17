Hayden Panettiere, de Triunfos robados a Héroes: dónde ver las películas y series para recordar a la actriz

La actriz estadounidense murió a los 36 años tras una carrera de más de tres décadas, con trabajos en Héroes, Nashville, Scream y producciones de Disney

¿De qué murió Hayden Panettiere, actriz de 36 años? | Reuters

Hayden Panettiere murió el domingo 16 de agosto de 2026 a los 36 años, después de una trayectoria que comenzó desde su infancia y que abarcó televisión, cine, doblaje y videojuegos. La actriz estadounidense fue reconocida principalmente por interpretar a Claire Bennet en Héroes y a Juliette Barnes en Nashville, además de participar en películas como Duelo de Titanes, Triunfos robados 3 y distintas entregas de Scream.

Panettiere comenzó a aparecer frente a las cámaras desde niña y posteriormente consiguió papeles regulares en One Life to Live y Guiding Light. Su carrera también incluyó el doblaje de Dot en Bichos: Una aventura en miniatura, trabajos en Ally McBeal, Sueños sobre hielo y videojuegos como Kingdom Hearts y Until Dawn. En 2006, su llegada a Héroes amplió su reconocimiento internacional gracias al personaje de una adolescente con capacidad para regenerarse.

¿De qué murió Hayden Panettiere, actriz de 36 años?

Hasta la información disponible, la causa oficial de la muerte de Hayden Panettiere no ha sido revelada. Los primeros reportes indicaron que los servicios de emergencia acudieron el 16 de agosto a una residencia en Greenville, Carolina del Sur, después de recibir una llamada relacionada con una mujer inconsciente. Su familia confirmó posteriormente el fallecimiento a través de su representante, mientras las autoridades mantenían abierta la investigación sobre las circunstancias.

Luto en Hollywood: muere Hayden Panettiere. Reuters

Hayden Panettiere, de Triunfos robados a Héroes: dónde ver sus películas y series

Héroes, emitida entre 2006 y 2010, fue uno de los trabajos que marcaron la carrera de Panettiere. La serie cuenta con ficha en Netflix México, aunque la información disponible señala que actualmente no está habilitada para reproducción en ese territorio; también aparece en Apple TV y Prime Video en determinados mercados. En la producción interpretó a Claire Bennet, una estudiante con capacidad para recuperarse de heridas graves.

Otro de sus personajes centrales fue Juliette Barnes en Nashville, serie transmitida entre 2012 y 2018 y disponible en Netflix México según la información recopilada. Su trabajo como una joven estrella de la música country le permitió combinar actuación y música y le dio dos nominaciones a los Globos de Oro como actriz secundaria, correspondientes a las ediciones de 2013 y 2014.

Dentro del cine, Bichos: Una aventura en miniatura y Sueños sobre hielo pueden encontrarse en Disney+, mientras Triunfos robados 3 aparece disponible para renta en plataformas como Apple TV y Prime Video en algunos mercados. Scream VI, una de sus apariciones cinematográficas de mayor exposición en años recientes, puede encontrarse en Netflix y Paramount+ en Estados Unidos, mientras que Sleepwalker, su último papel cinematográfico señalado en la información disponible, aparece para renta o compra en Prime Video en determinados territorios.

La disponibilidad de los títulos puede cambiar dependiendo del país y de los acuerdos vigentes de cada plataforma. Otras producciones vinculadas a su trayectoria incluyen Malcolm el de en medio, Ally McBeal, Duelo de Titanes, Scream 4 y Until Dawn, por lo que es necesario consultar los catálogos de México antes de reproducir cada película o serie.

Héroes — Netflix México, Apple TV y Prime Video en algunos mercados.

— Netflix México, Apple TV y Prime Video en algunos mercados. Nashville — Netflix México; también puede encontrarse en Apple TV y Prime Video según el país.

— Netflix México; también puede encontrarse en Apple TV y Prime Video según el país. Bichos: Una aventura en miniatura — Disney+.

— Disney+. Sueños sobre hielo (Ice Princess) — Disney+.

— Disney+. Triunfos robados 3 (Bring It On: All or Nothing) — Apple TV y Prime Video, principalmente en modalidad de renta o compra.

— Apple TV y Prime Video, principalmente en modalidad de renta o compra. Scream VI — Netflix y Paramount+ en Estados Unidos; también Apple TV y Prime Video para renta en algunos territorios.

— Netflix y Paramount+ en Estados Unidos; también Apple TV y Prime Video para renta en algunos territorios. Sleepwalker — Prime Video en determinados mercados, disponible para renta o compra.

— Prime Video en determinados mercados, disponible para renta o compra. Héroes / episodios seleccionados — Apple TV México, sujeto a disponibilidad.

— Apple TV México, sujeto a disponibilidad. Malcolm el de en medio, Ally McBeal, Duelo de Titanes, Scream 4 y Until Dawn — la disponibilidad varía según plataforma y país.

Las palabras de Hayden Panettiere en su última entrevista | Reuters

¿Qué dijo Hayden Panettiere en su última entrevista?

Una de las últimas apariciones públicas de Hayden Panettiere ocurrió en el programa Dear Momé, como parte de la promoción de sus memorias This Is Me: A Reckoning. Durante la conversación, la actriz habló sobre el proceso personal que atravesaba después de años marcados por las adicciones, la depresión posparto, relaciones abusivas y la muerte de su hermano Jansen. “Estoy en constante evolución, como todos. Vivo el día a día. Estoy trabajando en ello y estoy haciendo lo mejor que puedo”, expresó sobre la manera en que afrontaba esa etapa de su vida.

Panettiere también abordó su proceso de recuperación en el podcast de Jay Shetty, donde aseguró: “Finalmente siento que me he sacudido toda esta oscuridad y esta negatividad… Tengo mucha vida por delante”. Días más tarde, durante una presentación de su libro organizada por Book Soup en Los Ángeles, volvió a referirse al propósito de compartir su historia: “Espero poder dejar el mundo mejor de como lo encontré. La fuerza está en nuestra vulnerabilidad”. Su última publicación en Instagram apareció el 27 de julio de 2026, acompañada del mensaje: “Buenos tiempos y buenos amigos”.

Panettiere dejó una hija, Kaya, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, y una carrera de más de tres décadas frente a las cámaras. Desde sus primeros trabajos infantiles hasta Héroes, Nashville y Scream, su filmografía quedó distribuida entre televisión, cine, animación y videojuegos, con varias de esas producciones todavía disponibles en plataformas de streaming y renta digital.

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