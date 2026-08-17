Hayden Panettiere: esto fue lo que reveló en su última entrevista: “Vivo el día a día”

Meses antes de morir a los 36 años, Hayden Panettiere habló sobre su proceso personal, sus planes a futuro y una nueva etapa en su vida

Las palabras de Hayden Panettiere en su última entrevista | Reuters

El mundo del cine y el entretenimiento esta de luto tras el fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años. La aclamada estrella de Hollywood, conocida por sus papeles en Héroes, Nashville, Scream y Sueños sobre hielo, falleció el domingo 16 de agosto de 2026.

Tras confirmarse la noticia sobre su muerte, han resurgido apariciones de Panettiere en diferentes medios, podcasts y programas en los que habló sobre diferentes episodios de su vida, desde crecer frente a las cámaras hasta sus problemas con las adicciones, la depresión posparto, las relaciones abusivas y la muerte de su hermano Jansen.

Una de sus últimas entrevistas fue en el programa Dear Momé, como parte de su gira por el lanzamiento de sus memorias, This Is Me: A Reckoning. Ahí, se refirió al proceso personal que atravesaba y a la forma en la que intentaba enfrentar cada día: “Estoy en constante evolución, como todos. Vivo el día a día. Estoy trabajando en ello y estoy haciendo lo mejor que puedo”.

La actriz Hayden Panettiere murió a los 36 años: esto dijo en sus últimas entrevistas

Además de su aparición en Dear Momé, la gira promocional de la actriz abrió las puertas a su vida personal, hablando sobre los momentos más complicados que vivió, pero también insistió en que veía su presente como parte de un proceso de recuperación y transformación.

“Finalmente siento que me he sacudido toda esta oscuridad y esta negatividad… Tengo mucha vida por delante”, explicó en el podcast de Jay Shetty. La actriz aseguró que veía nuevas oportunidades tanto en su vida personal como profesional: “He cerrado una puerta y otra se ha abierto. Puedo sentir todas las posibilidades emocionantes”.

Días después, durante un evento de presentación de su libro organizado por Book Soup en Los Ángeles, Panettiere volvió a referirse al impacto que esperaba generar contando su historia. “Espero poder dejar el mundo mejor de como lo encontré. La fuerza está en nuestra vulnerabilidad”.

Su última publicación en Instagram apareció el 27 de julio de 2026. Junto a una fotografía abrazada con el fotógrafo y director Randall Slavin, escribió: “Buenos tiempos y buenos amigos”. Tras conocerse su muerte, Slavin volvió a publicar la imagen con un mensaje de despedida: “Que la paz esté contigo, H”.

¿Quién fue Hayden Panettiere, actriz de Sueños robados y Héroes?

Hayden Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Nueva York. Uno de sus primeros trabajos destacados en el cine fue Remember the Titans en 2000, junto a Denzel Washington. Posteriormente apareció en Ice Princess en 2005 y en Bring It On: All or Nothing en 2006.

Su salto definitivo a la fama internacional llegó con Claire Bennet en Heroes, serieestrenada en 2006 en la que interpretó a una joven con la capacidad de regenerarse. Años después encabezó Nashville como Juliette Barnes entre 2012 y 2018, interpretación que le permitió recibir dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine de terror también dejó uno de sus personajes más recordados con Kirby Reed en Scream 4. Fuera de las pantallas, Panettiere habló públicamente sobre sus problemas con el alcohol y los opioides, la depresión posparto y distintos episodios de violencia que atravesó

Panettiere era madre de Kaya, de 11 años, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Su autobiografía, publicada en 2026 se convirtió en una de sus últimas grandes apariciones, en una etapa en la que hablaba sobre su pasado, pero también sobre los proyectos que todavía quería realizar.

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