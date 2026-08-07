El nuevo rey del póker tiene 22 años y acaba de ganar $10 millones de dólares en el WSOP de Las Vegas

Un cheque de 10 millones y un brazalete de oro, así fue el premio que se llevó el nuevo rey del póker mundial.

El WSOP es el mayor torneo de póker del mundo | BRYAN STEFFY / GETTY IMAGES VIA AFP

Las Vegas volvió a ser el escenario de un cuento con final feliz y esta vez el protagonista fue un chico de 22 años que hasta hace poco era prácticamente un desconocido fuera de los círculos del póker. Lucas Jumalon, originario de Spokane, Washington, se convirtió en el nuevo campeón del Main Event de la World Series of Poker (WSOP) 2026, el torneo más prestigioso del planeta en esta disciplina. Y no fue una victoria cualquiera. El joven superó a un campo de 9,208 jugadores, una de las cifras más altas registradas en la historia del evento, para quedarse con el título que todo jugador de cartas sueña en algún momento de su carrera.

Un premio que le cambia la vida para siempre

Hablar de números en el póker suele sonar exagerado, pero en este caso la cifra es real y contundente. Jumalon se embolsó $10 millones de dólares por el primer puesto, un cheque que lo ubica entre los grandes ganadores de la historia reciente del Main Event. Su rival en la mesa final, el finlandés Lauri Sääskilahti, tampoco se fue con las manos vacías, ya que se llevó $6 millones de dólares como subcampeón, mostrando lo brutal que puede ser la diferencia entre ganar y quedar segundo en este tipo de competencias.

Pero el dinero no fue lo único que se llevó a casa. Junto al premio en efectivo, Jumalon recibió el brazalete de oro de la WSOP, ese objeto que en el mundo del póker funciona casi como una copa del mundo. No es solo una joya, es el símbolo máximo que certifica quién es el mejor jugador del año en el evento más importante del calendario. Con este triunfo, el joven se sumó a una lista histórica y se convirtió en uno de los campeones más jóvenes en toda la historia del Main Event, quedando a solo un año de distancia del récord que aún sostiene Joe Cada, campeón en 2009 con 21 años.

Cómo se dio el camino hacia la gloria

Lo que hace aún más llamativa la hazaña de Jumalon es la forma en que la consiguió. El estadounidense llegó a la mesa final de nueve jugadores como líder absoluto en fichas y jamás soltó esa ventaja.Con una pila de 194 millones de fichas al arrancar la jornada decisiva, dominó de principio a fin sin dar margen a sorpresas, algo raro de ver en un torneo donde la variancia suele jugar malas pasadas hasta al jugador más sólido.

El desenlace llegó en un intenso mano a mano contra Sääskilahti, quien peleó con todo pero no pudo frenar el ritmo del joven de Spokane. Jumalon mantuvo la calma en los momentos de mayor presión, tomó decisiones agresivas cuando tocaba y terminó cerrando el torneo con autoridad. La transmisión del evento se realizó a través de ESPN, lo que le dio una exposición mundial a un chico que hace apenas unos meses era uno más entre miles de aspirantes pagando los 10,000 dólares de inscripción para intentar su suerte.

Hoy Lucas Jumalon ya no es un desconocido. Es el nuevo Campeón Mundial de Póker y, sobre todo, la prueba viviente de que en este juego la juventud, el nervio de acero y una buena lectura de mesa pueden convertir a cualquiera en leyenda de la noche a la mañana.

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