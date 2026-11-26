U2, Wu-Tang Clan, Miranda Lambert y Goo Goo Dolls protagonizarán los shows de medio tiempo del Thanksgiving NFL 2026. Conoce los horarios, partidos y dónde verlos en vivo en México

Los espectáculos de esta semana llena de acción | Reuters

La NFL prepara una celebración que combinará el fútbol americano con la música durante la Semana 12 de la temporada 2026. U2, Wu-Tang Clan, Miranda Lambert y Goo Goo Dolls serán los protagonistas de los cuatro espectáculos de medio tiempo que acompañarán la cartelera especial por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.

La principal novedad de este año será la incorporación del Thanksgiving Eve Game, el primer partido en la historia de la NFL programado para la víspera del Día de Acción de Gracias. Los Angeles Rams recibirán a los Green Bay Packers en un encuentro que contará con la presentación de U2, banda irlandesa que celebra cinco décadas de trayectoria y que regresará a un escenario de la liga tras su participación en el Super Bowl XXXVI, en 2002.

Los espectáculos musicales se han convertido en parte de la identidad de esta festividad, particularmente en los encuentros de los Dallas Cowboys. En 1997, Reba McEntire inauguró la tradición de los shows de medio tiempo del equipo texano en colaboración con el Ejército de Salvación, una iniciativa que ha contribuido a recaudar más de 3,400 millones de dólares para causas benéficas.

Desde entonces, figuras como Creed (2001), Destiny’s Child (2004), Enrique Iglesias (2011), Selena Gomez (2013), Pitbull (2014), Dolly Parton (2023) y Post Malone (2025) han desfilado por el escenario de los Cowboys. La NFL busca ampliar el alcance de una celebración que, en 2025, estableció un récord de audiencia con un promedio de 44.7 millones de espectadores durante los tres encuentros del jueves.

¿Qué partidos se juegan por el Thanksgiving de la NFL 2026? Calendario completo

Por primera vez, la celebración del Día de Acción de Gracias contará con cuatro partidos distribuidos en dos días. La actividad comenzará el miércoles en California, mientras que Detroit Lions y Dallas Cowboys mantendrán su tradicional participación el jueves 26 de noviembre. El enfrentamiento entre Kansas City Chiefs y Buffalo Bills cerrará la triple cartelera.

Miércoles 25 de noviembre | Green Bay Packers vs Los Angeles Rams | 19:15 horas | SoFi Stadium.

| SoFi Stadium. Jueves 26 de noviembre | Chicago Bears vs Detroit Lions | 12:00 horas | Ford Field.

| Ford Field. Jueves 26 de noviembre | Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys | 15:30 horas | AT&T Stadium.

| AT&T Stadium. Jueves 26 de noviembre | Kansas City Chiefs vs Buffalo Bills | 19:20 horas | Highmark Stadium.

La programación especial de la NFL continuará el viernes 27 de noviembre con el Black Friday Football entre Denver Broncos y Pittsburgh Steelers, programado para las 14:00 horas. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

¿Qué bandas y artistas se presentan en cada show de medio tiempo por el Día de Acción de Gracias?

U2 será la agrupación encargada de abrir los espectáculos musicales del Thanksgiving 2026. La banda liderada por Bono, ganadora de 22 premios Grammy, llegará al SoFi Stadium tras el lanzamiento de su decimosexto álbum de estudio, ‘Carnaval De Luz.’ Su regreso a la NFL se produce casi 25 años después de su presentación en el Super Bowl XXXVI, en el que rindió homenaje a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El hip-hop tendrá su espacio en el Ford Field con Wu-Tang Clan, agrupación que forma parte de la generación 2026 del Salón de la Fama del Rock and Roll. El espectáculo contará con Eminem y Paul Rosenberg como productores ejecutivos, además de la participación de Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers. La presentación coincide con la gira de despedida del colectivo neoyorquino.

Por su parte, Miranda Lambert protagonizará la edición número 30 del espectáculo de medio tiempo de los Dallas Cowboys en colaboración con el Ejército de Salvación. La cantante estadounidense, ganadora de tres premios Grammy y la artista más premiada en la historia de la Academia de Música Country, se presentará en el AT&T Stadium de Arlington.

El cierre musical estará a cargo de Goo Goo Dolls, banda fundada en Buffalo en 1986, que cuenta con más de 15 millones de discos vendidos y cuatro nominaciones al Grammy. La agrupación, conocida por canciones como ‘Iris’, ofrecerá un espectáculo acompañado de efectos de iluminación sincronizados mediante pulseras que recibirán los aficionados en el estadio.

Así queda la cartelera de los shows de medio tiempo del Thanksgiving NFL 2026:

Packers vs Rams | U2

Bears vs Lions | Wu-Tang Clan

Eagles vs Cowboys | Miranda Lambert

Chiefs vs Bills | Goo Goo Dolls

¿Dónde ver en vivo los partidos y los Halftime de la NFL en Thanksgiving 2026? TV y online

Los aficionados en México podrán disfrutar de los partidos y los espectáculos musicales mediante distintas señales de televisión y plataformas digitales. Netflix transmitirá en exclusiva el encuentro entre Packers y Rams y el concierto de U2, mientras que FOX y FOX One contarán con la triple cartelera del jueves. El enfrentamiento entre Eagles y Cowboys también estará disponible por televisión abierta.

Packers vs Rams | 19:15 horas | Netflix.

Bears vs Lions | 12:00 horas | FOX y FOX One.

Eagles vs Cowboys | 15:30 horas | FOX, FOX One, Canal 5 y ViX Premium.

Chiefs vs Bills | 19:20 horas | FOX y FOX One.

Broncos vs Steelers (Black Friday) | 14:00 horas | Prime Video.

Cabe destacar que los espectáculos de medio tiempo no tienen un horario de inicio establecido, pues dependerán de la duración de los primeros dos cuartos de cada encuentro. En el caso de Netflix, la cobertura previa al partido entre Green Bay y Los Angeles comenzará a las 17:00 horas y estará disponible para los usuarios de todos sus planes de suscripción.