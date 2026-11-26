Conoce la historia de este día feriado, el más relacionado al deporte de las tackleadas en los Estados Unidos

La historia de la NFL y el Día de Acción de Gracias | DAVID SWANSON / AFP

El jueves es quizá el día más esperado de la temporada regular de la NFL: Acción de Gracias. Hay fútbol americano en este feriado, el cual no es muy conocido en países de habla hispana, pero que en Estados Unidos es quizá la fiesta más importante de cada año, superando a la Navidad y otras celebraciones de fin de año.

Al tradicional banquete familiar, con el pavo de platillo principal, tenemos múltiples partidos de fútbol americano de la NFL, que lo hacen uno de los días más esperados de los aficionados al deporte de las tackleadas.

Si bien la NFL lleva varias temporadas con un partido en jueves cada semana, antes era solo el habitual de Acción de Gracias. Repasamos la historia antes de los juegos del Thanksgiving 2026.

¿Por qué hay juegos de la NFL en el Día de Acción de Gracias?

Los partidos de la NFL en Acción de Gracias comenzaron en 1934, aunque en los 18 previos hubo algunos juegos en el feriado de Thanksgiving. En ese año, los Portsmouth Spartans dejaron Ohio y se mudaron a Detroit, cambiando al mote de Lions. El nuevo equipo de Motown no logró atraer aficionados a sus primeros partidos, así que su nuevo dueño, G.A. Richards, propuso jugar en Acción de Gracias.

La diferencia respecto a los juegos previos fue que Richards era copropietario de la estación local de radio de NBC, por lo que consiguió que se transmitiera. La NFL no era el monstruo mediático que es ahora, así que aceptó para tener la difusión. La entrada también fue buena en el University of Detroit Stadium ese 29 de noviembre de 1934 y comenzó la tradición.

En 1966, los Dallas Cowboys, hoy el ‘Equipo de América’, se sumó a esta tradición. El equipo de la estrella solitaria lo estaba pasando mal, al tener marca perdedora en sus cinco primeros años en la NFL, pero todo comenzó a cambiar esa campaña, incluyendo un duelo en Thanksgiving en el que buscaron tener mayor taquilla y lo consiguieron, con 80,259 aficionados en el Cotton Bowl.

¿Qué equipos suelen jugar en el Thanksgiving Day de la NFL?

Por los primeros 50 años, había solo dos partidos de Acción de Gracias, con los mismos locales ‘siempre’: los Detroit Lions y los Dallas Cowboys, con el juego en Michigan al mediodía y en Texas en la tarde.

A partir del 2006, la NFL agregó un tercer partido en el último jueves de noviembre en horario nocturno. Múltiples equipos han recibido ese juego que cierra la triple cartelera en Acción de Gracias, con los Buffalo Bills recibiendo ese honor en 2026.

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¿Cuándo comenzó la tradición de la NFL en el Día de Acción de Gracias?

En 2024 se cumplen 91 años del inicio de los partidos tradicionales de la NFL en el Thanksgiving. Un acontecimiento que comenzaron los Detroit Lions en 1934.

Los Dallas Cowboys, también por problemas financieros, convencieron a la NFL de sumar un segundo juego en Thanksgiving en 1966. Lo han hecho desde entonces, salvo en 1975 y 1977, cuando los St. Louis Cardinals probaron la fecha para ver su popularidad, pero el honor le regresó al Equipo de América, que en esa época contaba con Roger Staubach y ganaron el Super Bowl en dos ocasiones (VI y XII), convirtiéndose en el equipo más popular del fútbol americano.

Para 2006, se sumó un tercer partido en la noche, que se jugó cada año salvo en 2020, que por casos de Covid-19, el Steelers vs Ravens se movió al martes posterior. En 2023, la NFL decidió tener un partido más el viernes después de Acción de Gracias, el famoso Black Friday, un día relacionado habitualmente con el inicio de las ventas navideñas, pero que también tiene ya partido de fútbol americano. Este 2026, el fútbol americano jugará por primera vez en el miércoles de la víspera de Thanksgiving, con Packers visitando a Rams.

¿Por qué el Día de Acción de Gracias es tan importante para la NFL?

Thanksgiving es el feriado más importante en los Estados Unidos, más que las fiestas decembrinas. Es generalmente el día en el que las familias se reúnen para cenar y, debido a que hay juegos de fútbol americano, es común que tras la comida o la cena, todos se pongan junto al televisor para ver la NFL.

Uno de los episodios históricos que inició este feriado sucedió en 1621, cuando migrates ingleses establecidos en Plymouth, en el actual Massachusetts, compartieron una comida con los indígenas nativos wampanoag tras superar un crudo invierno y lograr una buena cosecha. Con el paso del tiempo, aquel episodio quedó asociado con la narrativa tradicional del primer Thanksgiving estadounidense.

Fue hasta 1863, cuando Abraham Lincoln era presidente y se vivía la época de la Guerra Civil, que se estableció una celebración nacional de Acción de Gracias durante el mes de noviembre. En 1941, el Congreso de Estados Unidos fijó legalmente Thanksgiving en el cuarto jueves de noviembre, que este año toca en el día 26.

¿Qué partidos de la NFL se jugarán en el Thanksgiving Day este año?

Para 2026, la NFL tiene su primer partido en la víspera de Acción de Gracias, además de la triple cartelera habitual en jueves y un partido en el Black Friday. Este es el calendario:

Miércoles 25 de noviembre | Green Bay Packers 13-26 Los Angeles Rams

Jueves 26 de noviembre | Chicago Bears en Detroit Lions | 12:00 horas CDMX

| 12:00 horas CDMX Jueves 26 de noviembre | Philadelphia Eagles en Dallas Cowboys | 15:30 horas CDMX

| 15:30 horas CDMX Jueves 26 de noviembre | Kansas City Chiefs en Buffalo Bills | 19:20 horas CDMX

| 19:20 horas CDMX Viernes 27 de noviembre | Denver Broncos en Pittsburgh Steelers | 14:00 horas CDMX

¿Dónde y cómo ver los partidos de la NFL en el Día de Acción de Gracias este año?

El partido del miércoles entre Rams y Packers va en exclusiva por Netflix. Los tres juegos de Acción de Gracias los transmite FOX, además de que el Philadelphia vs Dallas va por Canal 5. El juego del Black Friday va en exclusiva por Amazon Prime Video en Estados Unidos.