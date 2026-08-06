Toluca vs Seattle Sounders, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 5, hoy 5 de agosto

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Toluca vs Seattle Sounders y a qué hora juegan?

El Toluca vs Seattle Sounders comienza a las 20:00 horas del centro de México y podrá verse en territorio mexicano mediante Apple TV e Imagen Televisión. La organización confirmó que los 62 partidos del torneo estarán disponibles globalmente en Apple TV, mientras que algunos encuentros, incluido este duelo, tendrán cobertura adicional por televisión abierta.

En Estados Unidos, el compromiso comenzará a las 22:00 horas del Este, 21:00 del Centro y 19:00 del Pacífico. Las opciones anunciadas incluyen FS1, UniMás, TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN. La disponibilidad específica puede depender del país, el operador de televisión o el plan contratado. La información completa aparece en el anuncio oficial de transmisiones de Leagues Cup y en la cartelera de TUDN.

Este partido abre una etapa inédita para el torneo. Toluca será sede de tres encuentros de la primera fase: contra Seattle Sounders, Los Angeles FC y FC Dallas. La localía elimina uno de los principales obstáculos que enfrentaban habitualmente los equipos mexicanos, obligados en ediciones anteriores a disputar todos sus compromisos en Estados Unidos o Canadá.

En cuanto a los antecedentes dentro de la competencia, Toluca presenta un registro de nueve victorias y tres derrotas, mientras que Seattle suma nueve triunfos y cuatro descalabros. Los Sounders ganaron todos sus encuentros durante el recorrido que los llevó al campeonato de 2025, pero ahora llegan al Nemesio Diez en el momento deportivo más complicado de su temporada.