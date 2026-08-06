Toluca vs Seattle Sounders, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 5, hoy 5 de agosto
Los Diablos reciben al campeón defensor en el primer partido de Leagues Cup disputado en México; revisa horario, canales y pronóstico
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Toluca vs Seattle Sounders y a qué hora juegan?
El Toluca vs Seattle Sounders comienza a las 20:00 horas del centro de México y podrá verse en territorio mexicano mediante Apple TV e Imagen Televisión. La organización confirmó que los 62 partidos del torneo estarán disponibles globalmente en Apple TV, mientras que algunos encuentros, incluido este duelo, tendrán cobertura adicional por televisión abierta.
En Estados Unidos, el compromiso comenzará a las 22:00 horas del Este, 21:00 del Centro y 19:00 del Pacífico. Las opciones anunciadas incluyen FS1, UniMás, TUDN, tudn.com y la aplicación de TUDN. La disponibilidad específica puede depender del país, el operador de televisión o el plan contratado. La información completa aparece en el anuncio oficial de transmisiones de Leagues Cup y en la cartelera de TUDN.
Este partido abre una etapa inédita para el torneo. Toluca será sede de tres encuentros de la primera fase: contra Seattle Sounders, Los Angeles FC y FC Dallas. La localía elimina uno de los principales obstáculos que enfrentaban habitualmente los equipos mexicanos, obligados en ediciones anteriores a disputar todos sus compromisos en Estados Unidos o Canadá.
En cuanto a los antecedentes dentro de la competencia, Toluca presenta un registro de nueve victorias y tres derrotas, mientras que Seattle suma nueve triunfos y cuatro descalabros. Los Sounders ganaron todos sus encuentros durante el recorrido que los llevó al campeonato de 2025, pero ahora llegan al Nemesio Diez en el momento deportivo más complicado de su temporada.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Toluca vs Seattle Sounders, según la IA?
El pronóstico elaborado con inteligencia artificial coloca al Toluca como favorito para quedarse con los tres puntos. La estimación considera la localía, la altura, el desempeño reciente de ambos clubes, las bajas reportadas y la fragilidad defensiva que Seattle ha mostrado durante sus últimas presentaciones.
La proyección coincide con la tendencia incluida por Leagues Cup en su previa: Toluca aparece con una probabilidad cercana al 70% de ganar, mientras que las posibilidades de Seattle rondan el 11%. El empate ocupa el porcentaje restante, aunque debe recordarse que en esta competencia una igualdad al término de los 90 minutos conduce directamente a una tanda de penales para entregar un punto adicional.
El marcador probable de la IA es un triunfo de Toluca por 3-1. Los Diablos cuentan con más variantes ofensivas, han convertido en cada uno de sus últimos cinco partidos y llegan fortalecidos por su victoria contra Necaxa. Seattle podría encontrar espacios debido a que el conjunto escarlata también recibió gol en cuatro de sus cinco compromisos anteriores, pero su racha de derrotas reduce su margen de reacción.
El cuadro estadounidense tiene experiencia internacional y futbolistas capaces de modificar el partido, por lo que Toluca deberá evitar excesos de confianza. Paul Rothrock aparece como una de las principales amenazas del campeón defensor, mientras que Albert Rusnák y Jesús Ferreira destacan en la creación de oportunidades. Para los locales, Alexis Vega, Helinho e Iván López pueden aprovechar los espacios que deje la defensa visitante.
Toluca parte con ventaja, pero el resultado dependerá de su capacidad para controlar el ritmo desde el inicio y convertir las oportunidades que genere. Seattle buscará resistir la presión inicial, extender el partido y recuperar la versión competitiva que le permitió conquistar la Leagues Cup 2025.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Toluca vs Seattle Sounders, jornada 1 Leagues Cup 2026!
Toluca y Seattle Sounders se enfrentan este miércoles 5 de agosto en el Estadio Nemesio Diez, en uno de los partidos principales de la jornada 1 de la Leagues Cup 2026. Los Diablos Rojos reciben al campeón defensor del torneo en una noche histórica, pues será el primer encuentro de esta competencia celebrado en territorio mexicano.
El enfrentamiento reúne a dos de los últimos campeones de la región. Toluca llega como monarca vigente de la Concacaf Champions Cup, mientras que Seattle comienza la defensa del título de la Leagues Cup conquistado en 2025. Será también el primer partido oficial entre ambas instituciones, según la previa publicada por Leagues Cup.
El conjunto dirigido por Antonio Mohamed se presenta después de vencer 3-1 al Necaxa en la tercera jornada del Apertura 2026. Iván López, Everardo López y Jorge Díaz Price participaron en las anotaciones del cuadro escarlata, que retomó el triunfo después de perder como local frente a Pumas. El club también registró el debut del delantero Federico Viñas en ese compromiso, de acuerdo con el reporte oficial del Toluca.
Seattle atraviesa un escenario distinto. El equipo de Brian Schmetzer acumula seis derrotas consecutivas y solamente ha ganado uno de sus nueve partidos más recientes entre todas las competencias. Además, recibió por lo menos un gol en sus últimos 14 encuentros, una tendencia que aumenta la presión sobre su defensa antes de visitar uno de los estadios más complicados de México.
La altura de Toluca podría ser otro elemento determinante. El Nemesio Diez se encuentra a más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar, una condición a la que el conjunto mexicano está acostumbrado y que puede exigir un desgaste adicional al representante de la MLS. Los Diablos también han marcado en sus últimos cinco partidos oficiales y no perdieron en su presentación inicial de las tres ediciones anteriores de la Leagues Cup.
El cuadro local, sin embargo, tendrá ausencias importantes. Paulinho y Marcel Ruiz están descartados por lesión, dos bajas que afectan tanto la generación de juego como la capacidad goleadora. Seattle también ha enfrentado problemas físicos recientes con futbolistas como Pedro de la Vega, Jordan Morris y Cristian Roldan, aunque las alineaciones oficiales se conocerán cerca del comienzo del partido.