Leagues Cup 2026 sacude el torneo: nuevo formato, penales y partidos en México

Se presentó el nuevo formato de la Leagues Cup 2026, que incluirá partidos en territorio mexicano y un sistema de competencia basado en tablas separadas para la Liga MX y la MLS. Además, se eliminarán los empates mediante tandas de penaltis para asegurar que cada partido sea determinante

La Leagues Cup 2026, que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026, fue presentada este miércoles en la Ciudad de México con modificaciones en su sistema de competencia y la incorporación de partidos en territorio mexicano. El torneo mantendrá los enfrentamientos entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS), pero buscará que cada resultado tenga un peso directo en la clasificación.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX; Víctor Guevara, vicepresidente de Competiciones, y Tom Mayo, director ejecutivo de la Leagues Cup, participaron en el evento. La presentación fue conducida por Carlos Salcido, exfutbolista de la selección mexicana, quien acompañó la explicación de los cambios para la edición de 2026.

¿Cuál será el nuevo formato de la Leagues Cup 2026?

Víctor Guevara fue el encargado de presentar la estructura del torneo. Los 18 clubes de la Liga MX y 18 equipos de la MLS disputarán tres encuentros en la primera fase, todos contra representantes de la liga contraria. Después de esos compromisos, los participantes retomarán la actividad en sus respectivos campeonatos. La clasificación se determinará mediante dos tablas separadas, una para los conjuntos mexicanos y otra para los estadounidenses. Los cuatro primeros lugares de cada liga avanzarán a la fase de eliminación directa, por lo que únicamente ocho equipos continuarán en la disputa por el campeonato.

Este formato permitirá que 58 de los 66 partidos programados enfrenten directamente a clubes de la Liga MX y la MLS. Los organizadores pretenden mantener la competencia entre ambas ligas durante la mayor parte del certamen y reducir los cruces entre equipos del mismo campeonato.

“Queremos que cada partido tenga consecuencias deportivas. Aquí no hay margen para relajarse; un empate o una derrota pueden dejar fuera a cualquier equipo”, explicó Guevara durante la presentación.

Los encuentros no terminarán igualados. Cuando el marcador permanezca empatado después de los 90 minutos, el ganador se definirá mediante una tanda de penales. Este sistema también otorgará valor a cada resultado dentro de las tablas de clasificación y evitará que los clubes administren los últimos minutos para conservar la igualdad.

México recibirá partidos de la Leagues Cup

Otra de las modificaciones será la realización de encuentros oficiales en México. Durante el evento se informó que la competencia tendrá actividad en territorio nacional, después de que las primeras ediciones se desarrollaron principalmente en Estados Unidos y Canadá.

Entre los partidos anunciados aparecen Toluca contra Seattle Sounders, América ante San Diego FC, Tigres frente a Vancouver Whitecaps y Monterrey contra New York City FC. Estos compromisos permitirán que clubes de la MLS visiten estadios mexicanos dentro de una competencia oficial.

La llegada del torneo a México responde a las críticas generadas por la diferencia de condiciones entre los participantes. Los equipos de la Liga MX habían tenido que disputar todos sus compromisos fuera del país, con viajes constantes y sin la posibilidad de jugar frente a su afición.

Mikel Arriola señaló que llevar partidos a México representa un paso dentro del crecimiento de la competencia. El dirigente aseguró que la intención es acercar el torneo al público mexicano y ampliar la presencia de la Leagues Cup en los dos países.

“Era un paso natural que la Leagues Cup llegara a México. Queremos que nuestros aficionados vivan esta experiencia de primera mano y que el torneo siga creciendo en ambos países”, mencionó Arriola.

Mikel Arriola destaca el Mundial de México

Antes de abordar los cambios de la Leagues Cup, Arriola habló sobre la participación de la selección mexicana en la Copa del Mundo de 2026. El dirigente destacó el rendimiento del equipo nacional, las cifras de asistencia y las audiencias registradas durante el torneo.

“Esta Selección Nacional de México hizo una fase de grupos perfecta, se mantuvo la portería en cero. México termina el Mundial en el noveno puesto. Tuvimos casi 800 mil asistentes, triplicando el número de ojos respecto a Qatar. El partido de México vs. Inglaterra fue el más visto en Estados Unidos y México. Cada vez el futbol es más competitivo”, declaró.

El presidente de la Liga MX consideró que la Copa del Mundo dejó una plataforma para aumentar el interés por las competencias de Norteamérica. La organización de la Leagues Cup pretende aprovechar esa exposición para fortalecer los enfrentamientos entre clubes mexicanos y estadounidenses.

Los directivos también plantearon que la repetición de estos partidos puede generar rivalidades entre instituciones de ambas ligas. Tom Mayo recordó que la Leagues Cup es una competencia oficial que reúne exclusivamente a dos campeonatos profesionales y que además entrega lugares para la Copa de Campeones de la Concacaf.

“La rivalidad es la esencia del torneo. Eso fue lo que aprendimos desde la primera edición y es lo que queremos seguir fortaleciendo año con año”, expresó Guevara.

La Leagues Cup 2026 buscará superar los registros de la edición anterior, en la que se alcanzó un promedio de 3.2 goles por partido y cerca del 30 por ciento de los encuentros se resolvió desde el punto penal. La final entre Seattle Sounders e Inter Miami reunió a casi 70 mil aficionados.

Con el nuevo formato, los organizadores esperan que cada encuentro tenga impacto sobre la clasificación y que la competencia entre la Liga MX y la MLS se mantenga hasta las rondas decisivas. Los partidos en México, las tablas separadas y la eliminación de los empates serán los principales cambios para la edición de 2026.

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