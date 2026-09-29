México vs Perú: esta sería la alineación que prepara Rafa Márquez para el segundo partido amistoso

El técnico mexicano alista modificaciones respecto al debut ante Colombia y daría minutos a futbolistas que no participaron en Baltimore

Santiago Gimenez sería titular ante Perú | Imago7

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en el segundo partido de Rafael Márquez como director técnico. El Tricolor viene de empatar 1-1 ante Colombia y el estratega mexicano prepara varios movimientos para este nuevo compromiso de la Fecha FIFA.

El técnico mexicano aprovechará este segundo compromiso para probar nuevas alternativas en la alineación, con futbolistas como Alex Padilla, Mateo Chávez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda y Santiago Gimenez entre las opciones para recibir minutos desde el inicio. El duelo ante Perú también permitirá continuar con la evaluación de jugadores de cara a la construcción de la base del nuevo proceso.

Alineación probable de México para el segundo partido amistoso con Rafa Márquez como DT

México formaría con Alex Padilla; Mateo Chávez, Johan Vásquez, Víctor Guzmán o Everardo López, Jeremy Márquez; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Erik Lira; Isaías Violante, Orbelín Pineda y Santiago Gimenez. El XI presentaría modificaciones en prácticamente todas las líneas respecto al equipo que comenzó ante Colombia.

En la defensa, Johan Vásquez aparecería nuevamente como una de las piezas consideradas para iniciar, después de haber recibido la capitanía en el debut de Márquez. Mateo Chávez y Jeremy Márquez también tendrían la posibilidad de comenzar el partido, mientras que Alex Padilla sería la alternativa en la portería para ocupar el lugar de Raúl ‘Tala’ Rangel.

En el mediocampo, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo aparecen entre las opciones para iniciar, acompañados por Erik Lira, quien fue titular contra los cafeteros. Fidalgo podría desempeñarse en una posición más adelantada respecto a su ubicación habitual para tener mayor participación ofensiva. En el ataque, Orbelín Pineda e Isaías Violante serían considerados dentro del frente ofensivo luego de ser revulsivos en el primer juego, mientras que Santiago Gimenez apunta a regresar al once después de no disputar minutos contra Colombia.

México.- Alex Padilla; Mateo Chávez, Johan Vásquez, Víctor Guzmán/Everardo López, Jeremy Márquez;Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Erik Lira; Isaías Violante, Orbelín Pineda y Santiago Gimenez.

México vs Perú: ¿Qué jugadores de México no están disponibles para el segundo partido amistoso?

Para este encuentro, Rafael Márquez no cuenta con César Montes ni Alan Cervantes, quienes causaron baja de la convocatoria inicial por lesión. La buena noticia es que los futbolistas de Chivas, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos se sumaron a la plantilla de México, por lo que aumentan las opciones de Márquez.

¿Dónde ver en vivo el México vs Perú, segundo partido amistoso de Rafa Márquez?

El partido entre México y Perú se disputará este martes 29 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante Claro Sports Premium en YouTube. La transmisión forma parte del acuerdo que contempla encuentros de la Selección Mexicana durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034, incluidos amistosos, partidos de eliminatoria como local y compromisos de la Liga de Naciones de Concacaf.

¿Qué es Claro Sports Premium en YouTube y cómo activarlo?

Claro Sports Premium es la membresía disponible en el canal de YouTube de Claro Sports que permite acceder a contenido exclusivo por una cuota mensual de 59 pesos mexicanos. Con esta suscripción, los aficionados podrán seguir en vivo el México vs Perú y disfrutar de transmisiones deportivas sin anuncios ni interrupciones.

El servicio también incluye partidos de la Selección Nacional de México, las participaciones de Armando ‘La Hormiga’ González en la Superliga y Copa de Grecia, los encuentros de Santiago Gimenez en la Liga de Portugal y competencias como la UEFA Europa League y UEFA Conference League. Para contratar la membresía se recomienda realizar el proceso desde un navegador web.