Perú y sus más de 15 años sin vencer a la Selección Mexicana

Será la primera vez en cuatro años que se enfrentan estas selecciones, en un historial que tiene múltiples antecedentes favorables para el tricolor, incluyendo en la Copa América

¿Cómo le ha ido a México vs Perú? Antecedentes y resultados | Imago7

Perú será el segundo sinodal de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana. Tras el empate ante Colombia, el Tricolor viaja a Nueva Jersey para medirse a la blanquirroja, un rival al que no enfrentan desde el 2022 y con el que tienen más de 15 años sin perder.

El partido de este martes en el estadio de los New York Red Bulls será el número 30 entre México y Perú. El historial favorece a la selección mexicana, que suma 12 victorias, por nueve de Perú y ocho empates en los 29 antecedentes. Además, el Tricolor registra 38 goles a favor y 32 en contra frente al conjunto sudamericano.

El último partido entre México y Perú fue un duelo amistoso el 24 de septiembre del 2022, en duelo disputado en el Rose Bowl de Pasadena, California, como parte de la preparación para el Mundial de Qatar. La Selección Mexicana ganó por 1-0, con gol de Chucky Lozano, a quien Rafa Márquez le dio la oportunidad de volver a ser convocado tras quedarse fuera del Mundial por inactividad en la MLS.

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Los últimos tres partidos entre mexicanos y peruanos fueron amistosos. Hay que remontarnos a la Copa América 2011 para encontrar el último duelo oficial, que ganó Perú por 1-0, aunque el tricolor envió a la selección olímpica al torneo disputado en Argentina ya que la mayor se quedó en el norte del continente para disputar la Copa Oro.

Perú, rival de México en sus mejores participaciones en la Copa América

La Selección Mexicana tiene gratos recuerdos de los cruces que ha tenido ante Perú en el torneo que organiza la Conmebol. De las cinco apariciones de México en semifinales, en cuatro lo hizo cruzándose con la selección peruana, siendo la excepción 2007.

El primer compromiso fue en la edición de Ecuador 1993. Tras no ganar ningún partido en la fase de grupos, México pasó por la diferencia de goles en la tabla de los mejores terceros lugares. Se midieron en cuartos de final en el Olímpico de Atahualpa y la Selección Mexicana ganó 4-2, con doblete de García Aspe, además de goles de Zague y David Patiño que pusieron el juego 4-0 antes de que descontara el rival en la recta final. El tricolor avanzaría hasta la final del torneo, en el que Argentina remontó para dejarles en segundo lugar.

En la Copa América de Bolivia 1997, tras caer en semifinales ante los anfitriones, México se hizo con el tercer lugar al superar por la mínima a los peruanos. El único tanto fue obra del ‘Matador’ Luis Hernández al minuto 82.

En 1999, México y Perú se midieron en los cuartos de final. El marcador quedó 3-3 en un partidazo, en el que los dirigidos por Manuel Lapuente remontaron en tres ocasiones para mandar el partido a los penaltis, en los que José Soto y Juan Reynoso fallaron para decretar el 4-2 en la tanda y el boleto a semifinales, instancia en la que Brasil dejó fuera al tricolor.

En 2001, México volvió a la final de la Copa América, cayendo ante la anfitriona Colombia en el partido por el título, pero en la primera ronda compartieron grupo con Perú y cayeron 1-0. El equipo dirigido por Javier Aguirre calificó en segundo lugar, en buena medida por su triunfo 1-0 ante Brasil.

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México, invicto ante Perú desde 2011 | Imago7

Los resultados de los últimos 10 partidos entre México y Perú

Estos fueron los últimos partidos entre México y Perú. Seis de los compromisos fueron duelos amistosos, incluyendo los últimos tres. Hay que remontarnos a 2003 para encontrar el último duelo de preparación en el que la selección peruana se llevó la victoria y curiosamente fue en Nueva Jersey, en el viejo Giants Stadium.

28 junio 1997: México 1-0 Perú | Copa América

1-0 Perú | Copa América 15 abril 1998: México 1-0 Perú | Amistoso

1-0 Perú | Amistoso 10 julio 1999: Perú 3-3 México (2-4 en penales) | Copa América

(2-4 en penales) | Copa América 18 julio 2001: Perú 1-0 México | Copa América

1-0 México | Copa América 21 agosto 2003: México 1-3 Perú | Amistoso

| Amistoso 8 junio 2008 | México 4-0 Perú | Amistoso

4-0 Perú | Amistoso 8 julio 2011: Perú 1-0 México | Copa América

1-0 México | Copa América 17 abril 2013: Perú 0-0 México | Amistoso

3 junio 2015: Perú 1-1 México | Amistoso

24 septiembre 2022: México 1-0 Perú | Amistoso

¿Dónde ver en vivo México vs Perú? Streaming y TV

El partido entre México y Perú podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports Premium en YouTube, una opción para acompañar al Tricolor desde cualquier lugar y seguir cada momento del encuentro. Para acceder a la transmisión será necesario contar con la suscripción mensual de Claro Sports Premium en YouTube, que permitirá ver el duelo completo en línea.

Este encuentro forma parte del acuerdo mediante el cual Claro Sports transmitirá partidos de la Selección Mexicana durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034. La cobertura contempla compromisos amistosos, encuentros de eliminatoria disputados como local y partidos correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf. Con Claro Sports Premium, los aficionados podrán seguir de cerca el camino del Tricolor en sus próximos compromisos.