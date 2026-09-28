México vs Perú en vivo: fecha, horario y alineaciones del partido amistoso de la selección

La Selección Mexicana afrontará este martes 29 de septiembre su segundo compromiso bajo la dirección de Rafael Márquez, ahora frente a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, como parte de la Fecha FIFA de septiembre-octubre. El Tricolor llega a este encuentro después de empatar 1-1 ante Colombia en el primer partido de esta nueva etapa, por lo que el duelo ante la Bicolor representa una nueva oportunidad para que el técnico dé continuidad a su propuesta y realice ajustes en el funcionamiento del equipo. La Bicolor, por su parte, llegará con la urgencia de reaccionar tras la derrota 4-1 ante Estados Unidos y con el reto de cortar una racha de más de una década sin vencer al conjunto mexicano.

El historial entre ambas selecciones muestra una rivalidad equilibrada, aunque México cuenta con una ligera ventaja tras 28 enfrentamientos, con 11 victorias, ocho empates y nueve derrotas, además de 38 goles a favor y 32 en contra. En partidos oficiales, la paridad es todavía mayor, con tres triunfos para cada selección y dos empates. El contexto también presenta una diferencia en el ranking FIFA, con México en el décimo puesto y Perú en la posición 51. Con estos antecedentes, ambos equipos llegarán al Sports Illustrated Stadium en busca de respuestas dentro de sus respectivos procesos y con un nuevo examen por delante durante esta Fecha FIFA.

México vs Perú: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso del Tri

La Selección Mexicana volverá a la actividad este martes 29 de septiembre de 2026 con un partido ante Perú, compromiso que tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, ubicado en la ciudad de Harrison. El conjunto mexicano se presentará nuevamente ante su afición en territorio estadounidense con la mira puesta en un nuevo examen dentro de su preparación, frente a un combinado peruano que buscará complicarle el trámite desde el inicio. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

México vs Perú: posibles alineaciones

La Selección Mexicana tendrá caras nuevas en su preparación para el segundo compromiso de esta concentración. Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval y Hugo Camberos ya llegaron a Nueva Jersey tras su participación en la jornada 10 de la Liga MX de este fin de semana. Rafael Márquez dispondrá de más elementos para ajustar el equipo después del encuentro frente a Colombia. Las incorporaciones también modifican el panorama en distintas zonas de la cancha: Romo puede ocupar un sitio en la mitad del campo, Campillo ofrece una alternativa para la defensa y Sandoval y Camberos representan recursos adicionales para el frente de ataque.

A partir de estas incorporaciones, Rafa Márquez podría presentar varias novedades ante Perú. La posible formación contempla a Raúl Rangel bajo los tres palos; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Diego Campillo y Jesús Gallardo en la defensa; Luis Romo, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora en el mediocampo; con Roberto Alvarado, Santiago Gimenez y Hugo Camberos como referentes ofensivos. El técnico todavía tendrá que valorar las condiciones físicas de los jugadores, pero la llegada de los cuatro elementos le permitirá ampliar la rotación y repartir esfuerzos en este segundo partido de su gestión.

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