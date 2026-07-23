UFC Magomed Ankalaev vs Bogdan Guskov, en vivo: horario y dónde ver UFC Abu Dhabi; cartelera y orden de las peleas

Magomed Ankalaev se enfrentará a Bogdan Guskov en el combate principal que tendrá implicaciones en el peso semipesado

UFC Fight Night: Ankalaev vs Guskov horario y dónde ver | Claro Sports

La UFC regresa a Abu Dhabi este sábado 25 de julio con una cartelera que incluye combates de gran nivel, encabezada por el enfrentamiento entre Magomed Ankalaev y Bogdan Guskov. Este evento se celebra en la Etihad Arena y forma parte de la estrategia de la UFC para mantener la región de los Emiratos Árabes Unidos como un punto recurrente de competencia internacional.

Abu Dhabi se ha consolidado como un puente hacia el octágono para peleadores emergentes de Medio Oriente y Asia Central. Desde la creación de “Fight Island” en Yas Island en 2020, la sede ha permitido a los aficionados occidentales seguir el desarrollo de futuros campeones y contendientes, incluyendo figuras como Khamzat Chimaev y Shara Bullet Magomedov. La UFC ha expandido su presencia en la región, realizando eventos en Arabia Saudita, Azerbaiyán y Qatar, pero Abu Dhabi sigue siendo un destino confiable para concentrar talento regional y veteranos con dificultad para viajar a Estados Unidos o Europa.

El duelo estelar de esta función, Ankalaev contra Guskov, marca el regreso del peleador de Dagestán tras su derrota ante Alex Pereira en UFC 320, mientras que el contendiente de Uzbekistán se incorpora con solo dos semanas de preparación para su mayor oportunidad en la UFC. La pelea enfrenta a un favorito claramente definido en Ankalaev, que cuenta con más experiencia en combates de cinco rounds y un historial más amplio en eventos principales.

Guskov se caracteriza por un estilo de presión constante en el medio de la pelea, lanzando golpes de poder con ambas manos y aprovechando su resistencia para mantenerse activo frente a rivales con mayor técnica. Aunque su juego en el piso es limitado y sus estadísticas de defensa de derribos no destacan, su durabilidad le permite sostener intercambios prolongados sin ceder terreno fácilmente.

¿Cuándo y donde será UFC Abu Dhabi el 25 de julio de 2026?

La función se realizará el sábado 25 de julio de 2026 en la Etihad Arena, ubicada en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. La arena se mantiene como un punto estratégico para la UFC en Medio Oriente y continuará siendo un escenario donde se presentan tanto peleadores locales como figuras internacionales de la organización.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Abu Dhabi?

La función de UFC Abu Dhabi del 25 de julio comenzará a las 7:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con el inicio de las peleas preliminares. El resto de los horarios son los siguientes:

Estados Unidos (ET): 9:00 horas

Colombia: 8:00 horas

Argentina: 10:00 horas

España: 15:00 horas

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

La cartelera de UFC contará con varios nuevos rostros de la promoción así como algunos peleadores que buscan seguir subiendo en sus respectivas categorías.

Cartelera estelar

Magomed Ankalaev vs Bogdan Guskov | Peso semipesado

Steve Erceg vs Ramazan Temirov | Peso mosca

Islam Dulatov vs Wellington Turman | Peso wélter

Magomed Zaynukov vs Damian Rzepecki | Peso ligero

Rizvan Kuniev vs Tyrell Fortune | Peso completo

Abubakar Vagaev vs Saygid Izagakhmaev | Peso wélter

Cartelera preliminar

Ismael Bonfim vs Axel Sola | Peso ligero

Valter Walker vs Thomas Petersen | Peso completo

Dustin Jacoby vs Muhammad Said | Peso semipesado

Santiago Ponzinibbio vs Sam Patterson | Peso wélter

Magomed Tuchalov vs Brendson Ribeiro | Peso semipesado

Nurullo Aliev vs Mike Davis | Peso ligero

Cody Gibson vs Abdul Hussein | Peso gallo

¿Quién transmite en vivo UFC Abu Dhabi este 25 de julio y dónde ver por TV y online?

La transmisión en vivo del evento estará disponible a través de Paramount Plus, que ofrece cobertura completa tanto de las peleas preliminares como de la cartelera estelar. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Te puede interesar: