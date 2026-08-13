UFC Makhachev vs Garry, en vivo: horario y dónde ver UFC 330; cartelera y orden de las peleas

Islam Makhachev expone el título wélter ante un peligroso Ian Machado Garry en la pelea estelar de UFC 330

Horario y dónde ver UFC 330. | @ufc

UFC 330 llevará el octágono a Filadelfia este sábado 15 de agosto de 2026, con Islam Makhachev ante Ian Machado Garry por el campeonato de peso wélter. La función tendrá una segunda pelea de título: Mackenzie Dern expondrá el cinturón de peso paja ante Gillian Robertson. La sede será el Xfinity Mobile Arena.

Makhachev llegará al combate con marca de 28-1 y con su primera defensa del cinturón de las 170 libras. El ruso obtuvo ese campeonato ante Jack Della Maddalena en UFC 322, en noviembre de 2025. Además, suma 16 victorias consecutivas dentro de UFC, cifra que igualó la marca de Anderson Silva antes de esta función. Machado Garry presenta registro de 17-1 y tendrá su oportunidad por el campeonato.

La cartelera tuvo un cambio durante la semana. Jose Ochoa salió de su pelea contra Charles Johnson por lesión y Eduardo “Chapolin” Henrique tomó su lugar. El brasileño aceptó el combate con pocos días de aviso y UFC mantuvo la función con 12 enfrentamientos.

¿Cuándo y dónde será UFC 330?

UFC 330 se realizará el sábado 15 de agosto de 2026 en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. UFC anunció desde abril su regreso a la ciudad para esta fecha y confirmó que el evento formaría parte de su calendario de funciones numeradas.

Filadelfia no recibía una función de UFC desde marzo de 2019, cuando Justin Gaethje enfrentó a Edson Barboza. En cuanto a eventos numerados, el antecedente previo fue UFC 133, celebrado en agosto de 2011. Barboza volverá a competir en la ciudad para UFC 330, ahora ante Esteban Ribovics.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC 330?

Para el tiempo del centro de México, los primeros preliminares arrancarán a las 15:30 horas, los preliminares comienzan a las 17:00 horas y la cartelera principal está programada para las 19:00 horas.

Hay que tomar en cuenta que la pelea Makhachev vs Ian Machado Garry no cuenta con una hora exacta, porque depende de la duración de los combates anteriores. Sin embargo, se prevé que aparezcan en el octágono alrededor de las 21:30 horas del centro de México.

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

La cartelera sufrió modificaciones durante la semana. A continuación te presentamos cómo queda el orden de las batallas:

Primeros preliminares | 15:30 CDMX: Jeremiah Wells vs Myktybek Orolbai — peso wélter; Neil Magny vs Ramiz Brahimaj — peso wélter; Rafael Tobias vs Lucas Fernando — peso semipesado. Preliminares | desde las 17:00 CDMX: Vicente Luque vs Tresean Gore — peso medio; Donte Johnson vs Eric McConico — peso medio; Charles Johnson vs Eduardo Henrique — peso pactado de 130 libras; Chidi Njokuani vs Joel Álvarez — peso wélter. Cartelera principal | desde las 19:00 CDMX: Edson Barboza vs Esteban Ribovics — peso ligero; Mansur Abdul-Malik vs Dustin Stoltzfus — peso medio; Jalin Turner vs Kauê Fernandes — peso ligero; Mackenzie Dern vs Gillian Robertson — campeonato de peso paja; Islam Makhachev vs Ian Machado Garry — campeonato de peso wélter.

Hay que mencionar que la cartelera y el orden de los combates están sujetos a modificaciones hasta el día del evento por parte de UFC.

¿Quién transmite en vivo UFC 330 este 15 de agosto y dónde ver por TV y online?

En México, UFC 330 se podrá ver en vivo por Paramount+. UFC confirmó que sus funciones de este acuerdo se ofrecen a través de la plataforma tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, mientras que Paramount+ México ya tiene programada la transmisión del 15 de agosto y ofrece una señal en español. La transmisión incluye los primeros preliminares (15:30 horas), preliminares (17:00 horas) y la cartelera principal (19:00 horas).

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC 330?

En esta ocasión, no hay un peleador mexicano programado en la cartelera de UFC 330. Joel Álvarez, uno de los nombres de habla hispana que estará en los preliminares, representa a España y enfrentará a Chidi Njokuani.

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