Yair Rodríguez vs Jean Silva: se confirma la pelea estelar de Noche UFC

Este combate de cinco asaltos busca posicionar a ambos peleadores en la cima de la división de peso pluma. El mexicano regresa tras 15 meses de ausencia por una lesión

Yair Rodríguez regresa para Noche UFC | @UFC

Yair Rodríguez volverá al octágono para encabezar Noche UFC 2026, evento en el que se medirá al brasileño Jean Silva dentro de la división de peso pluma. El combate será a cinco asaltos y se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en la Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona.

La promoción confirmó el enfrentamiento el martes 4 de agosto como la pelea principal de una cartelera dedicada a la celebración de la Independencia de México. Rodríguez tendrá así su primera aparición desde 2025 y buscará mantenerse entre los contendientes de las 145 libras.

El peleador mexicano regresará después de más de un año sin actividad. Su presentación anterior fue ante Patricio Pitbull, excampeón de Bellator, a quien derrotó por decisión unánime en UFC 314 para terminar con una racha de dos derrotas. Rodríguez permaneció fuera de competencia durante 15 meses debido a una cirugía en la mano. El duelo ante Silva marcará el inicio de una nueva etapa para el excampeón interino, quien ya disputó el título de peso pluma y ha enfrentado a varios integrantes de la parte alta de la categoría.

Del otro lado estará Jean Silva, quien llega con marca de 17 triunfos y tres derrotas. El brasileño suma seis victorias en siete combates dentro de UFC, cuatro de ellas por nocaut, y buscará aprovechar el enfrentamiento para avanzar en la clasificación. Silva ha derrotado durante su paso por la empresa a Bryce Mitchell, Arnold Allen, Drew Dober y Charles Jourdain. Su única caída en UFC fue ante Diego Lopes, pero posteriormente retomó el camino del triunfo frente a Allen.

El enfrentamiento reúne a dos peleadores con antecedentes en combates de intercambio. Rodríguez buscará utilizar su manejo de la distancia y sus ataques con las piernas, mientras que Silva intentará imponer la presión y el golpeo que le han permitido cerrar varias de sus presentaciones antes del límite.

Para el mexicano, una victoria representaría la posibilidad de regresar a la conversación por el campeonato. Rodríguez ya compitió por el cinturón ante Alexander Volkanovski y ahora intentará sostener su posición frente a un rival que también pretende acercarse a una oportunidad titular.

Silva afrontará el combate con la posibilidad de sumar el nombre de un excampeón interino a su trayectoria. Un triunfo sobre Rodríguez lo colocaría entre las opciones para enfrentar a los primeros lugares de la división.

¿Cuándo y dónde será Noche UFC?

Noche UFC se realiza cada año como parte de las actividades de la empresa alrededor de las fiestas patrias mexicanas del 15 de septiembre. La edición de 2026 tendrá lugar el sábado 12 de septiembre y contará con transmisión mediante Paramount+.

La cartelera también contempla la participación de otros peleadores mexicanos, aunque la organización todavía puede realizar modificaciones en el orden de los enfrentamientos antes de la fecha del evento.

Rodríguez y Silva serán los encargados de cerrar la función en Glendale. El resultado podría modificar el panorama del peso pluma y definir a uno de los nombres que se mantendrá cerca de la disputa por el campeonato.

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