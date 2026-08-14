UFC 330 en vivo en Colombia: canal de TV, horario y cartelera para pelea de Makhachev vs Machado Garry

Dos combates por cinturones de campeonato serán los platos fuertes para una jornada llena de emociones en Filadelfia.

Imagen referencia de artes marciales mixtas. – Simon Wohlfahrt, AFP.

La emoción de las artes marciales mixtas tendrá un capítulo bien especial durante el UFC 330. El evento numerado de la compañía más prestigiosa de este deporte ha conformado una cartelera muy interesante, llena de combates que prometen acción y sorpresa. El plato fuerte de la jornada llegará en los últimos turnos, con las disputas de dos cinturones de campeonato.

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry: fecha, horario y dónde ver UFC 330 en Colombia

El evento UFC 330 se llevará a cabo en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia, Estados Unidos este sábado, 15 de agosto de 2026. Más adelante, se detallarán las horas a las que comienzan las distintas categorías de combates según su importancia. El inicio del evento está programado para las 5:30 p.m. locales, cuando el reloj marque en Colombia las 4:30 p.m. (GMT -5).

En cuanto a las señales de televisión disponibles para ver esta velada de artes marciales mixtas, es preciso recordar que las asignación cambió recientemente. La compañía que adquirió la exclusividad de los derechos de transmisión para la UFC es Paramount+, cuya oferta se puede encontrar contratando con un valor adicional a través de diferentes cableoperadores o suscribiéndose a la plataforma de streaming.

¿A qué hora de Colombia es la pelea estelar entre Islam Makhachev vs Ian Machado Garry?

Con la programación que está a un día del evento, se sabe que serán cinco combates pertenecientes a la cartelera principal, la cual se programó para iniciar a las 8:00 p.m. de Colombia (GMT -5). Dependiendo de cómo se desarrollen las finalizaciones de cada una de las peleas y si no hay incidencias sobre la programación, se esperaría que Islam Makhachev e Ian Machado Garry suban al octágono entre las 11:00 p.m. y la medianoche.

Cartelera completa y orden de las peleas: UFC 330 en Filadelfia

A continuación, se detallan cada uno de los los combates según su categoría y en el orden en el que se irán dando. Se indican las horas para Colombia de inicio de cada parte del evento. No obstante, vale la pena tener en cuenta que la organización de UFC puede realizar movimientos en la programación en cualquier momento, así como cancelar alguna pelea.

Horarios para Colombia (GMT -5).

Primeras preliminares (4:30 p.m.)

Jeremiah Wells 🇺🇸 vs Myktybek Orolbai 🇰🇬 | peso wélter. Neil Magny 🇺🇸 vs Ramiz Brahimaj 🇺🇸 | peso wélter. Rafael Tobías 🇧🇷 vs Lucas Fernando 🇧🇷 | peso semipesado.

Cartelera preliminar (6:00 p.m.)

Vicente Luque 🇧🇷 vs Tresean Gore 🇺🇸 | peso medio. Donte Johnson 🇺🇸 vs Eric McConico 🇺🇸 | peso medio. Charles Johnson 🇺🇸 vs Eduardo Chapolin 🇧🇷 | peso pactado. Chidi Njokuani 🇺🇸 vs Joel Álvarez 🇪🇸 | peso wélter.

Cartelera principal (8:00 p.m.)

Édson Barboza 🇧🇷 vs Esteban Robovics 🇦🇷 | peso ligero. Mansur Abdul-Malik 🇺🇸 vs Dustin Stoltzfus 🇺🇸 | peso medio. Jalin Turner 🇺🇸 vs Kaue Fernandes 🇧🇷 | peso ligero. Mackenzie Dern 🇧🇷 vs Gillian Robertson 🇨🇦 | combate coestelar, campeonato de peso paja femenino. Islam Makhachev 🇷🇺 vs Ian Machado Garry 🇮🇪 | combate estelar, campeonato de peso wélter.

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