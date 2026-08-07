UFC Mateusz Gamrot vs Quillan Salkilld, en vivo: horario y dónde ver UFC Fight Night 284; cartelera y orden de las peleas

La cartelera contará con la presencia del mexicano Jessie Rosas que se enfrentará a Miles Johns en las peleas preliminares

UFC Fight Night horario y dónde ver en vivo | Claro Sports

UFC volverá al Meta APEX este sábado 8 de agosto con una cartelera encabezada por Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld en la división de peso ligero. El combate principal pondrá frente a frente a un peleador con experiencia dentro de la clasificación y a un rival que busca mantener el impulso de sus últimas presentaciones.

Salkilld llegará después de detener a Beneil Dariush en su pelea anterior, mientras que Gamrot intentará mantenerse dentro de la conversación de las 155 libras. El duelo será a cinco asaltos y cerrará una función que también tendrá presencia mexicana.

¿Cuándo y dónde será UFC Fight Night 284?

UFC Fight Night 284 se celebrará el sábado 8 de agosto de 2026 en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada. La promoción regresa a su sede de Las Vegas después de varias funciones fuera de Estados Unidos. La cartelera tendrá como pelea principal el enfrentamiento entre Mateusz Gamrot y Quillan Salkilld en peso ligero.

¿A qué hora empieza, en México, la función de UFC Mateusz Gamrot vs Quillan Salkilld?

La actividad comenzará desde las 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, con las peleas preliminares. La cartelera principal está programada para iniciar a las 18:00 horas. En Estados Unidos, UFC anuncia las preliminares a las 17:00 horas del Este y la cartelera principal a las 14:00 horas del pacífico

¿Cuál es el orden de las peleas preliminares y estelares? Consulta la cartelera completa

Esta es la cartelera completa de UFC Fight Nigh con la presencia mexicana de Jessie Rosas ante Miles Johns en la cartelera preliminar

Cartelera estelar

Mateusz Gamrot vs. Quillan Salkilld | Peso ligero

Diego Ferreira vs. Billy Quarantillo | Peso ligero

Darren Elkins vs. Yadier del Valle | Peso pluma

Amanda Lemos vs. Alexia Thainara | Peso paja femenil

Ty Miller vs. Billy Ray Goff | Peso wélter

Cartelera preliminar

Steven Asplund vs. Guilherme Pat | Peso completo

Diyar Nurgozhay vs. Bruno Lopes | Peso semicompleto

Louie Sutherland vs. Jose Luiz | Peso completo

Manoel Sousa vs. Richie Miranda | Peso ligero

Miles Johns vs. Jessie Rosas | Peso pluma

Juliana Miller vs. Ravena Oliveira | Peso mosca femenil

Gigi Canuto vs. Carol Foro | Peso paja femenil

¿Quién transmite en vivo UFC Fight Night 284 este sábado 8 de agosto y dónde ver por TV y online?

La función podrá seguirse en México mediante Paramount+, plataforma que tendrá la transmisión de las peleas preliminares y de la cartelera principal. Además, Claro Sports tendrá seguimiento con información, resultados y detalles de la función durante el sábado 8 de agosto.

Streaming: Paramount+

Horario de preliminares: 15:00 horas

Cartelera principal: 18:00 horas

Seguimiento: Claro Sports

¿Habrá pelea de algún mexicano en UFC Fight Night 284?

México tendrá representación con Jessie Rosas, quien hará su debut en UFC frente a Miles Johns dentro de la división de peso gallo. Rosas, de 23 años, llega con récord profesional de 8-1 después de derrotar a Erick Ruano por sumisión en UWC México 58. El peleador acumula tres victorias consecutivas antes de recibir su primera oportunidad dentro de UFC.

Su rival será Miles Johns, peleador con experiencia dentro de la empresa desde 2019. El combate representará el primer examen de Rosas en el octágono de UFC y una oportunidad para incorporarse a la lista de representantes mexicanos dentro de la compañía. La función quedará encabezada por Gamrot y Salkilld, pero el debut de Rosas añadirá un punto de interés para la afición mexicana desde las primeras peleas del evento.

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