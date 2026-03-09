Los Dolphins liberan a Tua Tagovailoa

Miami iniciará una reconstrucción tras cortar a su ex quarterback franquicia y absorber $99.2 millones en dinero muerto en el tope salarial

Tua Tagovailoa se convertirá en agente libre | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Los Miami Dolphins tomaron una de las decisiones más drásticas de la temporada baja al anunciar que liberarán al quarterback Tua Tagovailoa cuando inicie el nuevo año de la NFL. La medida pone fin a una relación de seis temporadas con el pasador seleccionado en la quinta posición del Draft de 2020 y confirma el inicio de una reconstrucción profunda dentro de la organización.

El movimiento tendrá un impacto financiero histórico para la franquicia. Miami absorberá $99.2 millones en dinero muerto contra el tope salarial, la cifra más alta registrada en la historia de la NFL para un solo jugador. La organización designará el corte como post-June 1, lo que permitirá dividir el impacto en dos temporadas.

Con esa designación, los Dolphins registrarán $67.4 millones de dead cap en 2026 y otros $31.8 millones en 2027, una estrategia que reduce el golpe inmediato pero que compromete parte de la flexibilidad financiera del equipo durante los próximos dos años.

Sin embargo, las últimas dos temporadas estuvieron marcadas por altibajos deportivos y problemas físicos. Las conmociones cerebrales volvieron a ser un tema recurrente en su carrera y el mariscal también lidió con una lesión de cadera, mientras que el rendimiento ofensivo del equipo cayó respecto a los números que había mostrado en 2022 y 2023.

La decisión también forma parte de un cambio estructural dentro de la franquicia. Miami inició el receso con un proceso de limpieza de plantilla bajo la dirección del gerente general Jon-Eric Sullivan y el nuevo entrenador en jefe Jeff Hafley, quienes heredaron un roster costoso tras la etapa anterior.

Con la salida del quarterback, Miami queda con un panorama incierto en la posición. Actualmente, Quinn Ewers, una selección de séptima ronda en 2025, aparece como el jugador con mayor experiencia en el roster, mientras la franquicia contemplaría reforzar el puesto tanto en el Draft como en la agencia libre.

¿Cuál sería el próximo destino de Tua Tagovailoa?

Mientras Miami avanza en su reestructuración, varios reportes indican que los Atlanta Falcons podrían convertirse rápidamente en el principal destino para Tagovailoa. El equipo necesita profundidad en la posición debido a la recuperación de Michael Penix Jr., quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior la temporada pasada.

El escenario financiero también favorece esa posibilidad. Debido a que los Dolphins aún le deben dinero garantizado al quarterback, Atlanta podría firmarlo por un contrato mínimo de un año, una apuesta de bajo riesgo para un jugador que todavía tiene 28 años y que en su mejor momento llegó a liderar la NFL en yardas por pase durante la temporada 2023.

