¡Uruguay presenta a Diego Forlán como técnico de la Celeste! El entrenador le abre la puerta a Luis Suárez

Diego Forlán llega para cubrir el puesto de Marcelo Bielsa, aunque su puesto como técnico de Uruguay será provisionalmente hasta marzo de 2027

Diego Forlán, nuevo técnico de Uruguay | Reuters



La Asociación Uruguaya de Fútbol presentó a Diego Forlán este lunes 10 de agosto como nuevo técnico interino de la Celeste, un anuncio que busca calmar las críticas tras el fracaso que tuvo el equipo en el pasado Mundial 2026 de la mano de Marcelo Bielsa. Uno de los momentos destacados de la conferencia de prensa fue la postura del entrenador sobre un posible llamado de Luis Suárez, delantero del Inter Miami, quien fue descartado durante el ciclo anterior.

“Tengo un cariño enorme por Luis y mucha confianza con él. Si está seleccionable, poder tener a un jugador como él, que tiene gol, experiencia y lo sigue demostrando, ¿por qué no? Se verá más adelante. Nadie va a discutir lo que es Luis”, declaró el nuevo técnico de la Celeste. “Tenemos muchos jugadores que hacen goles. Muchos en México. El tema del gol no es algo que me preocupe mucho. Tenemos muy buenos jugadores de tres cuartos de cancha para adelante”.

Diego Forlán fue presentado ante los medios de comunicación con un homenaje por su etapa como jugador de la selección, además de una mención especial a su abuelo, Juan Carlos Corazzo, quien también fue técnico de Uruguay. Cabe resaltar que se mantendrá como técnico de la sub 20.

El entrenador, de 47 años, se hará cargo del primer equipo para los amistosos ante Japón, el 24 de septiembre, y Corea del Sur, el 28 del mismo mes, mientras que continuará al frente de la selección sub 20. Su siguiente reto será el Sudamericano sub 20, que se disputará en enero, y todo parece indicar que una posible continuidad al frente de la selección mayor quedará bajo el escrutinio de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que evaluará su papel hasta marzo de 2027.

“Creo que puedo aportar el conocimiento y la experiencia de tantos años. La faceta de entrenador es algo que siempre me gustó. En lo que respecta a la sub 20, me encantaría formarlos. En la mayor, hay unas elecciones que son en marzo y hoy para mí es un privilegio liderarlos y aportar mi experiencia”, indicó Diego Forlán.

Pese a que Uruguay se encuentra en un período de reconstrucción, Diego Forlán entiende que el futuro del equipo podría estar en Ronald Araujo y Federico Valverde. Sin embargo, su papel estará en buscar acompañamiento para sus dos principales figuras.

“Son dos grandísimos jugadores. Fede, tanto en el Mundial pasado como en este, intentó hacer lo mejor posible, pero nos tiene mal acostumbrados a su gran rendimiento en el Real Madrid. Todavía hay tiempo. Son grandes personas y profesionales. A cualquier técnico le encantaría tenerlos en su plantel”, sentenció.

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