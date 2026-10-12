Roma vs Real Madrid en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 2 de la fase de liga

La Roma recibe al Real Madrid en el Estadio Olímpico este miércoles 14 de octubre: los italianos cuentan con un punto y los españoles tienen tres unidades

¿Dónde ver en vivo online el Roma vs Real Madrid? | Claro Sports

El Real Madrid de José Mourinho tendrá una visita complicada al Estadio Olímpico de Roma este miércoles 14 de octubre, cuando enfrente al conjunto italiano en la segunda jornada de la Champions League. Será la primera vez que el técnico lusitano se mida al equipo que conquistó la Conference League bajo su dirección y recuperó su lugar en el mapa del fútbol europeo. Sin embargo, el compromiso no será sencillo para el conjunto merengue, que todavía no logra consolidar una identidad futbolística de la mano de su entrenador, una realidad distinta a la de una Loba que vuelve a ser protagonista de la Serie A.

El panorama de ambos clubes en la Champions League presenta algunas diferencias. El equipo blanco suma tres puntos tras una victoria sufrida ante el Inter, mientras que el cuadro rojiamarillo llega a esta segunda fecha con un empate frente al Fenerbahçe. Con estos antecedentes, la Roma buscará aprovechar su condición de local ante un Real Madrid que aún necesita afianzar su propuesta futbolística para afrontar un desafío de alta exigencia en el torneo continental.

Horario y dónde ver en vivo Roma vs Real Madrid en la jornada 2 de la Champions League 2026

La Roma recibe al Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Estadio Olímpico de Roma, ante más de 70 mil aficionados, en un duelo correspondiente a la jornada 2 de la Champions League. No olvides que en Claro Sports podrás seguir cada detalle de este encuentro a través de nuestro clásico minuto a minuto, con las acciones más importantes, estadísticas, comentarios en tiempo real y el análisis de nuestro equipo de expertos para que vivas toda la emoción de este enfrentamiento entre dos grandes del fútbol europeo.

México : 13:00 horas. | Fox One.

: 13:00 horas. | Fox One. Centroamérica : 13:00 horas. | Disney+.

: 13:00 horas. | Disney+. Estados Unidos : 15:00 horas ET, 12:00 horas PT. | Paramount+, TUDN, UniMás, Univision y ViX.

: 15:00 horas ET, 12:00 horas PT. | Paramount+, TUDN, UniMás, Univision y ViX. Colombia : 14:00 horas. | ESPN y Disney+.

: 14:00 horas. | ESPN y Disney+. Argentina: 16:00 horas. | ESPN y Disney+.

Alineaciones probables del Roma vs Real Madrid para el partido de Champions League 2026

La Roma de Gian Piero Gasperini apunta a mantener el 3-4-2-1, una variante del sistema táctico que ha ganado protagonismo en el fútbol italiano durante los últimos años y que permite combinar una línea de tres defensores con solidez en el fondo. Este planteamiento también ofrece variantes en ataque, con los carrileros como piezas clave para ganar amplitud y los dos mediapuntas como enlaces con el delantero. La apuesta de Gasperini buscará mantener el orden defensivo sin renunciar a la profundidad por las bandas, una fórmula que podría darle ventaja a la Loba, que llega en mejor momento futbolístico y buscará reflejarlo sobre el terreno de juego.

José Mourinho, por su parte, podría mantener el 4-2-3-1 en un Real Madrid que todavía presenta dificultades para adaptarse después de tantos años con el 4-3-3 como esquema habitual. El doble pivote representa una alternativa para reforzar el equilibrio en el mediocampo, aunque el equipo necesita mejorar la conexión entre sus líneas para aprovechar el potencial de sus hombres de ataque. Frente a la línea de tres centrales de la Roma, el conjunto merengue tendrá que buscar profundidad por los costados y evitar que su rival encuentre espacios para lanzar transiciones ofensivas. El enfrentamiento táctico pondrá a prueba la capacidad de ambos entrenadores para ajustar sus piezas, con la estructura defensiva y el aprovechamiento de los espacios como factores determinantes.

Roma : Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Evan N’Dicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch, Marten De Roon, Manu Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matías Soulé y Donyell Malen.

: Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Evan N’Dicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch, Marten De Roon, Manu Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matías Soulé y Donyell Malen. Real Madrid: Thibaut Courtois, Denzel Dumfries, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius y Kylian Mbappe.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Roma vs Real Madrid y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Real Madrid parte con una ligera ventaja sobre la Roma, con una cuota de -106 para la victoria del conjunto español, frente a los +235 del equipo italiano y los +300 correspondientes al empate. Estos momios reflejan un panorama competitivo, aunque favorable a los merengues, que aparecen como la opción con mayores probabilidades de triunfo según el mercado. La Roma, por su parte, cuenta con una cuota atractiva en caso de dar la sorpresa, mientras que la igualada representa otra alternativa ante un duelo que luce disputado.

En el apartado de goles, las cuotas favorecen un encuentro con al menos tres anotaciones, pues el mercado de más de 2.5 goles aparece con -250. En contraste, la opción de menos de 2.5 goles ofrece +187, una diferencia que apunta a la expectativa de un partido con actividad ofensiva y oportunidades en ambas áreas. De esta manera, los momios perfilan al Real Madrid como favorito, con un pronóstico que también contempla un marcador con tres goles o más.