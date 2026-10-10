¡Mourinho vuelve a la polémica! Se ausenta de la rueda de prensa tras la expulsión de Vinicius

El entrenador del Real Madrid decidió no comparecer ante los medios tras el partido contra Villarreal para evitar una posible sanción antes de enfrentar al Sevilla y Barcelona.

Mourinho se pierde la conferencia de prensa | Reuters

José Mourinho decidió no comparecer ante los medios de comunicación después del partido entre Real Madrid y Villarreal en el Santiago Bernabéu. El entrenador portugués optó por guardar silencio tras las decisiones arbitrales que marcaron el encuentro, entre ellas la expulsión de Vinicius, con el objetivo de evitar declaraciones que pudieran derivar en una sanción y comprometer su presencia en el banquillo durante los próximos compromisos del conjunto merengue.

De acuerdo con información de MARCA, el técnico tomó la decisión ante la posibilidad de recibir un castigo por sus declaraciones sobre el arbitraje. “No voy a hablar porque quiero sentarme en el banquillo ante el Sevilla y el Barcelona”, fue la explicación atribuida al entrenador por el medio español.

LaLiga comunicó la ausencia de Mourinho después de que transcurrieran 40 minutos desde la conclusión del encuentro sin que el portugués acudiera a la sala de prensa. Ningún futbolista del Real Madrid ofreció declaraciones al finalizar el compromiso.

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La expulsión de Vinicius provocó la reacción de Mourinho

La controversia se produjo durante una jugada en la que Vinicius había conseguido marcar el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid. El brasileño celebró frente a las gradas después de comenzar el partido entre los suplentes, mientras Mourinho se acercó al futbolista y a Jude Bellingham para participar en el festejo.

Sin embargo, el árbitro Isidro Díaz de Mera acudió al monitor del VAR para revisar una acción previa a la anotación. Las imágenes mostraron que Vinicius había jalado del cabello a Saliba durante el desarrollo de la jugada.

Tras la revisión, el colegiado anuló el gol y mostró la tarjeta roja al delantero brasileño. El marcador permaneció 1-0 y el Real Madrid tuvo que disputar los últimos 20 minutos del encuentro con diez futbolistas. La decisión generó protestas de Mourinho, quien manifestó su desacuerdo desde el área técnica.

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La ausencia de Mourinho podría representar una multa económica para el club por el incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la atención a los medios de comunicación después de los encuentros.

El episodio se suma a las confrontaciones que Mourinho ha protagonizado con los árbitros durante su trayectoria. En su anterior etapa al frente del Real Madrid, el portugués mantuvo diferencias con las decisiones arbitrales y participó en intercambios de declaraciones con Pep Guardiola durante los enfrentamientos ante el Barcelona.