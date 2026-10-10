Real Madrid vs Villarreal en vivo LaLiga 2026: Vinicius, a la banca
Real Madrid recibe al Villarreal en el Santiago Bernabéu por la jornada 8 de LaLiga. Consulta el horario, las alineaciones y dónde verlo
Alineación confirmada del Villarreal
Peter Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Juan Foyth, Renato Veiga; Sergi Cardona, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Ilias Akhomach, Ayoze Pérez.
Alineación confirmada del Real Madrid
Thibaut Courtois; Trent Alexander Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler; Yan Diomande, Jude Bellingham, Kylian Mbappé.
Mourinho sale en defensa del Real Madrid y explota por las críticas a Mbappé: “Es ridículo”
José Mourinho salió en defensa de Kylian Mbappé y de los jugadores del Real Madrid tras las polémicas que surgieron durante el parón de selecciones de octubre. El entrenador portugués fue contundente al cuestionar las informaciones sobre la vida privada del delantero francés, aseguró que sus futbolistas han cumplido con todas sus obligaciones profesionales y criticó el ambiente que se ha generado alrededor del conjunto merengue.
¿Mourinho falló en unir al vestuario del Real Madrid?
El vestuario del Real Madrid vuelve a estar bajo la mirada de los medios españoles. A poco más de tres meses del regreso de José Mourinho al banquillo, distintas informaciones y análisis cuestionan si el entrenador portugués ha conseguido resolver los conflictos entre futbolistas que marcaron las últimas temporadas. Aunque su llegada generó expectativas de recuperar la disciplina, las diferencias internas seguirían presentes en el equipo durante la campaña 2026-27.
Las versiones sobre el trabajo del técnico han cambiado conforme avanzó la temporada. Mientras algunos medios destacaron inicialmente una mejor relación entre Mourinho y sus jugadores, otros comenzaron a señalar que los problemas de convivencia permanecían sin resolver. El reciente derbi ante el Atlético de Madrid y las polémicas alrededor de Kylian Mbappé volvieron a colocar el ambiente del vestuario en el centro del debate.
Antecedentes entre Real Madrid y Villarreal
Los enfrentamientos recientes muestran una ventaja del Real Madrid sobre el Villarreal, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de LaLiga. La última vez que se enfrentaron fue el 24 de enero de 2026, cuando los merengues consiguieron una victoria por 2-0 como visitantes.
El conjunto blanco acumula 13 goles a favor y seis en contra durante estos cinco enfrentamientos, una diferencia que refleja su dominio reciente. Sin embargo, el Submarino ya demostró que puede complicar a los blancos, como ocurrió en el empate 4-4 de mayo de 2024. El partido del sábado ofrecerá una nueva oportunidad para que los visitantes intenten terminar con esa racha.
Real Madrid vs Villarreal en vivo: los merengues buscan recuperarse en LaLiga
El Real Madrid y el Villarreal se enfrentan este sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio Santiago Bernabéu, en el partido correspondiente a la jornada 8 de LaLiga 2026-27. El conjunto dirigido por José Mourinho regresa a la competición después de perder 2-1 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño, resultado que lo dejó en la cuarta posición con 15 puntos, a seis del Barcelona. Los blancos acumulan cinco victorias y dos derrotas en sus primeros siete compromisos, por lo que necesitan sumar de a tres para evitar que aumente su distancia respecto al liderato.
Por su parte, el Villarreal llega con dos triunfos consecutivos, después de superar al Málaga y al Levante por idéntico marcador de 3-1. El equipo de Íñigo Pérez ocupa el noveno puesto con ocho unidades, luego de un inicio en el que no consiguió ganar durante cinco jornadas. El Submarino Amarillo intentará aprovechar su recuperación para romper una racha de cuatro derrotas consecutivas frente a los madridistas. Su antecedente más reciente de una victoria en el Bernabéu ocurrió en abril de 2023, cuando se impuso por 3-2.
¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Villarreal hoy 10 de octubre de 2026?
El encuentro entre Real Madrid y Villarreal comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 10 de octubre. El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, mientras que en España el silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas. Ambos conjuntos regresan a la actividad de LaLiga después del parón internacional.
Alineaciones del Real Madrid vs Villarreal para la jornada 8, al momento
El Real Madrid podría contar nuevamente con Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté, quienes superaron sus respectivas molestias de rodilla. Sin embargo, Federico Valverde continúa como duda por un esguince de tobillo, mientras que Éder Militão, Rodrygo, Ferland Mendy y Raúl Asencio están descartados por lesión. Dean Huijsen tampoco estará disponible debido a una suspensión. En el Villarreal, Tajon Buchanan será baja, aunque Santi Comesaña está recuperado.
Real Madrid (alineación probable): Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
Villarreal (alineación probable): Péter Gulácsi; Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Santi Comesaña, Pape Gueye; Ilias Akhomach, Alberto Moleiro, Nicolas Pépé y Georges Mikautadze.
¿Dónde ver el Real Madrid vs Villarreal en vivo? Canales de TV y streaming online
El enfrentamiento de la jornada 8 de LaLiga 2026-27 se podrá ver en vivo en México a través de SKY Sports. La transmisión también estará disponible mediante la plataforma de streaming SKY+ y en determinados paquetes de televisión de Izzi, dependiendo de la contratación de cada usuario. El partido comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, desde el Santiago Bernabéu.