Real Madrid vs Villarreal en vivo LaLiga 2026: Vinicius, a la banca

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¿Mourinho falló en unir al vestuario del Real Madrid?

El técnico portugués no ha podido resolver los conflictos internos | Reuters

El vestuario del Real Madrid vuelve a estar bajo la mirada de los medios españoles. A poco más de tres meses del regreso de José Mourinho al banquillo, distintas informaciones y análisis cuestionan si el entrenador portugués ha conseguido resolver los conflictos entre futbolistas que marcaron las últimas temporadas. Aunque su llegada generó expectativas de recuperar la disciplina, las diferencias internas seguirían presentes en el equipo durante la campaña 2026-27.

Las versiones sobre el trabajo del técnico han cambiado conforme avanzó la temporada. Mientras algunos medios destacaron inicialmente una mejor relación entre Mourinho y sus jugadores, otros comenzaron a señalar que los problemas de convivencia permanecían sin resolver. El reciente derbi ante el Atlético de Madrid y las polémicas alrededor de Kylian Mbappé volvieron a colocar el ambiente del vestuario en el centro del debate.