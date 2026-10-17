¡20 años de historia! El Hobbit Bermúdez y los logros que lo convirtieron en leyenda del fútbol mexicano

Atlante rindió homenaje al mediocampista de 39 años, protagonista de seis títulos azulgranas y campeón también con América en Liga MX

Bermúdez recibió homenaje en el partido ante Pumas | Pressport

Atlante convirtió su partido contra Pumas de este viernes 16 de octubre en un reconocimiento a Christian ‘Hobbit’ Bermúdez, el mediocampista que pasó de las fuerzas básicas de los Potros a conquistar títulos en México y la Concacaf. En el Estadio Azteca, el club utilizó un uniforme conmemorativo para reconocer al futbolista de 39 años. Su historia abarca dos décadas de carrera, seis conquistas con la camiseta azulgrana y un campeonato de Liga MX con América.

El homenaje tuvo como escenario la jornada 12 del Apertura 2026 y como rival a Pumas, el equipo al que Atlante derrotó en la final de 2007. Esa coincidencia permitió revisar una trayectoria que no se limitó al primer título de Bermúdez: también incluye un Mundial de Clubes, experiencias con Querétaro, Chiapas, Puebla y Cafetaleros, y un regreso a los Potros para competir en la Liga de Expansión. Su permanencia en el plantel durante el retorno a Primera División da otra dimensión al reconocimiento.

¿Cómo fue el homenaje del Atlante al ‘Hobbit’ ante Pumas?

El uniforme del Atlante incorporó un parche con la leyenda “Leyenda. Hobbit 18” y dorsales con imágenes de distintas etapas del jugador. Las camisetas también mostraron el número 18 asociado a Bermúdez y la frase “Christian Bermúdez. Gracias 18”. El conjunto azulgrana llevó esos elementos al partido contra Universidad, con el objetivo de que el reconocimiento estuviera presente en todos los futbolistas y no únicamente en el homenajeado.

La elección de Pumas remitió a la final del Apertura 2007, que terminó con victoria global de 2-1 para los Potros de Hierro. La ida concluyó 0-0 en Ciudad Universitaria y, en la vuelta, disputada en el estadio Andrés Quintana Roo de Cancún, anotaron Giancarlo Maldonado y Clemente Ovalle. Bermúdez fue titular en ambos encuentros y tenía 20 años. Aquel campeonato representó la tercera estrella de liga del Atlante y la primera consagración del ‘Hobbit’ en Primera División.

Bermúdez durante el partido ante Pumas | Imago7

Primera etapa con Atlante: del debut en 2006 al Mundial de Clubes de 2009

Christian de Jesús Bermúdez Gutiérrez nació el 26 de abril de 1987 en Nezahualcóyotl, Estado de México, y se formó en el Atlante. Su debut en el máximo circuito ocurrió el 19 de agosto de 2006, frente a San Luis. Con su movilidad entre líneas y su papel como mediocampista ofensivo, consiguió minutos en el equipo de José Guadalupe Cruz. Un año después ya formaba parte de la alineación que conquistó la Liga MX, al lado de Federico Vilar, Gabriel Pereyra y Giancarlo Maldonado.

El siguiente título llegó en la Liga de Campeones de la Concacaf 2008-2009, cuando Atlante superó a Cruz Azul por 2-0 en el marcador global. Bermúdez inició los dos partidos de aquella final y ayudó a que el equipo consiguiera un boleto al Mundial de Clubes. Para un futbolista formado en la institución, el logro significó disputar una competencia fuera del continente. Su recorrido con los Potros ya incluía entonces un campeonato nacional y otro internacional.

En el Mundial de Clubes de 2009, disputado en Emiratos Árabes Unidos, el ‘Hobbit’ anotó en el triunfo 3-0 sobre Auckland City. Atlante llegó a las semifinales y enfrentó al Barcelona de Pep Guardiola, Lionel Messi y compañía, que ganó 3-1. Después, el conjunto mexicano perdió por penales ante Pohang Steelers y terminó cuarto. Bermúdez participó así en uno de los recorridos internacionales más recordados del club antes de salir hacia América.

América, Querétaro, Chiapas y Puebla: los otros capítulos de su carrera

En 2012, Bermúdez dejó su primera etapa con Atlante para incorporarse al América, donde volvió a coincidir con Miguel Herrera. Su estancia en Coapa culminó con el campeonato del Clausura 2013, cuando las Águilas remontaron la final ante Cruz Azul y se coronaron en penales en el Estadio Azteca. Con esa conquista, el mediocampista sumó su segundo título de Primera División con dos clubes distintos, aunque fue en Atlante donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

Después de su paso por América, vistió las camisetas de Querétaro, Jaguares de Chiapas y Puebla, con distintos periodos de participación. Con el conjunto poblano formó parte del plantel que ganó la Supercopa MX de 2015. Más adelante regresó a Chiapas y vivió el descenso deportivo de 2017, pese al triunfo de los Jaguares en la última jornada. Su trayectoria reúne tanto celebraciones por campeonatos como temporadas en equipos que luchaban por conservar la categoría.

En 2018 levantó el título del Clausura de Ascenso MX con Cafetaleros de Tapachula, que superó a Leones Negros en la final. Ese campeonato no se tradujo en el ascenso a Primera División por las condiciones administrativas de la franquicia, pero amplió el palmarés del mediocampista fuera de Atlante. También tuvo actividad con la selección mexicana, incluida la Copa Oro de 2011, y participó con el representativo sub 20 en el Mundial de Canadá 2007. Su paso por otros equipos y por el Tricolor completó una trayectoria más amplia que su identificación con los Potros.

El regreso al Atlante: tres coronas de Expansión y una recuperación

Bermúdez volvió al Atlante en 2021, una década después de su salida, para jugar en la Liga de Expansión MX. Su segunda etapa coincidió con el retorno del club a la Ciudad de México y con la búsqueda de campeonatos en una categoría sin ascenso deportivo directo. Fue parte de los títulos del Apertura 2021, Apertura 2022 y Clausura 2024, resultados que reafirmaron su vínculo con una institución a la que había llegado desde las fuerzas básicas.

A esas tres coronas de Expansión se agregó el Campeón de Campeones de la temporada 2021-2022. Si se suman el Apertura 2007 y la Concacaf 2008-2009, el balance es de seis títulos obtenidos como jugador del Atlante. En ese recorrido hay campeonatos de tres categorías competitivas distintas: Primera División, torneo continental y Liga de Expansión. El ‘Hobbit’ estuvo presente tanto en la última liga de los Potros en el máximo circuito como en su reconstrucción posterior.

Hobbit Bermudez regresó a la Liga MX con Atlante | Imago 7

El 13 de septiembre de 2024 sufrió una fractura de tibia y peroné tras una entrada de Luis Ruiz durante un partido contra Dorados de Sinaloa. La lesión lo apartó de las canchas durante más de un año, en un periodo que puso en duda su continuidad profesional. Sin embargo, regresó en octubre de 2025 ante Coyotes de Tlaxcala y marcó un gol en los minutos finales. La anotación llegó después de una rehabilitación que le permitió retomar la actividad con los Potros.

En el Apertura 2026, Bermúdez también volvió a jugar en Primera División con Atlante después de más de nueve años de ausencia en la categoría. El 18 de septiembre ingresó de cambio frente a Puebla, un reencuentro con la Liga MX a los 39 años. Miguel Herrera ha planteado que este torneo podría cerrar su etapa como jugador azulgrana, pero el entrenador no anunció un retiro definitivo del futbol, una decisión que corresponde al propio Bermúdez.

El palmarés de Bermúdez incluye dos títulos de Liga MX, uno con Atlante en 2007 y otro con América en 2013, además de la Concacaf de 2009. A ellos se suman los tres campeonatos de Liga de Expansión y el Campeón de Campeones con los Potros, el Ascenso MX con Cafetaleros y la Supercopa MX con Puebla. La colección de trofeos muestra que logró ser campeón en distintas instituciones, pero seis de sus conquistas tienen el escudo azulgrana.