¿La continuidad de Gabriel Milito en Chivas está en duda?

El proyecto de Gabriel Milito en el Guadalajara podría depender de los resultados del equipo en el cierre del Apertura 2026

El futuro de Gabriel Milito al frente de Chivas comienza a generar incertidumbre, a pesar de que el Guadalajara consiguió una victoria ante Necaxa que le permitió terminar con una racha de cuatro partidos sin ganar en el Apertura 2026.

Los resultados del equipo podrían influir en las negociaciones para extender el contrato del entrenador argentino, cuyo vínculo con la institución todavía tiene seis meses de vigencia.

Durante el programa Claro Sports por W Radio, el reportero José María Garrido dio a conocer que las conversaciones para renovar a Milito no han registrado avances. Además, señaló que existe la posibilidad de que el propio estratega decida dejar el club al finalizar el torneo si no consigue el campeonato.

“Hoy Milito tiene en suspenso lo de su renovación. El otro día se le preguntó y no quiso hablar del tema. Según me han informado, no han avanzado en la negociación”, explicó Garrido sobre la situación contractual del entrenador.

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El periodista también planteó un escenario en el que la permanencia del argentino podría depender de lo que consiga el Guadalajara durante el cierre del campeonato, aunque insistió en que no existe una decisión confirmada sobre su salida. “Por lo que he platicado al interior del club, y me lo dicen gente desde dentro. Si este torneo Milito no sale campeón y a falta de seis meses de cumplir su convenio, igual y él decide irse”, señaló.

De esta manera, la renovación de Milito permanece sin una resolución, mientras Chivas busca mantener los resultados que le permitan competir por un lugar en la Liguilla.

¿Qué partidos le quedan a Chivas en el Apertura 2026?

El Guadalajara deberá afrontar compromisos que podrían influir tanto en su posición en la tabla como en la evaluación del proceso encabezado por Gabriel Milito.

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Tras el encuentro frente a Necaxa, Chivas tiene contemplado visitar a Monterrey en la Sultana del Norte, antes de regresar a casa para enfrentar al Atlante. Posteriormente, el conjunto rojiblanco viajará a Guanajuato para medirse con León.

Finalmente, el equipo cerrará la fase regular frente a Cruz Azul, otro de los clubes que busca llegar a la fase final y competir por el título del Apertura 2026. Los resultados de estos encuentros definirán las posibilidades deportivas del Guadalajara, mientras la directiva y el cuerpo técnico mantienen pendiente la negociación sobre la continuidad de Milito.