Posibles alineaciones de Llaneros vs Deportivo Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Este partido pendiente podría ser trascendental para la definición de los clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Llaneros y Deportivo Cali tienen un duelo trascendental.

En la búsqueda de que el calendario de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se ponga al día, se jugará un partido pendiente por la jornada 9. Es un encuentro que podría resultar clave para la definición de la posiciones de la primera fase. Llaneros está precisamente a tres puntos de ponerse a pelear por el ingreso a los lugares de clasificación a cuadrangulares. Por su parte, Deportivo Cali está cerca de asegurar el objetivo y busca el liderato.

Posible alineación de Llaneros para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Dennys Quintero, Jhojan Escobar; Marlon Sierra, Juan Castilla, Juan José Ramírez; Néider Ospina, Yorleys Mena y Luis Miranda. D.T.: Wílmer Sandoval.

Posible alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Juan Tello, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Ronaldo Pájaro, Johan Martínez; Nicolás Benedetti, Juan Dinenno y Éduard Bello. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver Llaneros vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este partido quedó programado para disputarse en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio este miércoles a las 6:15 p.m. Ya se confirmpo que la transmisión de televisión será por el canal básico y también por el de suscripción adicional de Win Sports+. Otra manera de acceder es vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Llaneros

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe.

15.10.2026 | Internacional de Bogotá 4-1 Llaneros.

09.10.2026 | Once Caldas 1-0 Llaneros.

04.10.2026 | Llaneros 1-2 América de Cali.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros.

Últimos cinco partidos de Deportivo Cali

18.10.2026 | Deportivo Cali 0-0 Junior.

10.10.2026 | Deportivo Pereira 0-0 Deportivo Cali.

02.10.2026 | Deportivo Cali 3-1 Alianza.

27.09.2026 | Deportivo Cali 2-0 Águilas Doradas.

22.09.2026 | Santa Fe 0-1 Deportivo Cali.

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