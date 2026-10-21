Llaneros vs Deportivo Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 9

El Deportivo Cali visita a Llaneros hoy a las 6:15 p.m. en el estadio Bello Horizonte. Conoce los detalles de este partido de la fecha 9.

Llaneros vs Cali por la Liga BetPlay | Claro Sports

Llaneros y Deportivo Cali se empiezan a colocar al día en el calendario de la Liga BetPlay 2026-II con su partido por la fecha 9, el cual estaba pendiente desde hace unas semanas. Este encuentro es vital para ambas instituciones, pues el cuadro ‘azucarero’ está cerca de asegurar un cupo para la siguiente ronda, mientras que los de Villavicencio se juegan una de sus últimas cartas para intentar meterse dentro de los ocho.

¿A qué hora juega Llaneros vs Deportivo Cali y dónde ver en vivo hoy 21 de octubre de 2026?

El partido entre el conjunto de la ‘media Colombia’ y el ‘verdiblanco’, que es por la novena jornada del torneo finalización, comenzará sobre las 6:15 p.m. en el estadio Bello Horizonte. La transmisión del mismo está a cargo del canal Win Sports + y una alternativa si no lo quiere ver por televisión es a través de la plataforma por suscripción de Win Play.

Alineaciones Llaneros vs Deportivo Cali: así salen a la fecha 9 de la Liga Betplay 2026-II

Llaneros: Roameth Romaña; Juan Pertuz, Howell Mena, Francisco Meza, Kevin Rincón; Jhojan Escobar, Juan Castilla, Juan José Ramírez; Néider Ospina, Yorleys Mena y Luis Miranda. D.T.: Wílmer Sandoval.

Deportivo Cali: Pedro Gallese; Keiner Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Ronaldo Pájaro, Johan Martínez; Nicolás Benedetti, Alexis Manyoma y Steven Rodríguez. D.T.: Rafael Dudamel.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 9 de Liga Betplay 2026?

A pesar de estar en condición de visitante, Deportivo Cali se perfila como el candidato a quedarse con la victoria. En sus últimos cinco juegos, el ‘azucarero’ lleva tres triunfos y dos empates. Llaneros por su parte venía de tres derrotas seguidas antes de vencer a Santa Fe en la jornada anterior. Puede que eso lo usen como motivación, aunque lo más probable es que haya empate o que el visitante sea el triunfante.

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