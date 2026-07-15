Leagues Cup: cuánto cuesta ver a Messi en vivo en EE.UU.
El argentino Lionel Messi jugará la Leagues Cup con el Inter Miami, que ya fue campeón en la edición 2023 y subcampeón en 2025
- Vozinha al Inter Miami no sería una apuesta descabellada: así le fue a las Garzas con arqueros veteranos
- LA Galaxy vs LAFC: cuándo es y dónde verlo EN VIVO en EE.UU.
- Dónde ver la Liga MX desde EE.UU.: canales, horarios y streaming
Desde 2023, la Leagues Cup experimentó un mayor alcance internacional de espectadores. La razón: Lionel Messi llegó a la Major League Soccer (MLS). Con el Inter Miami, el argentino ganó la edición de 2023 y fue subcampeón en 2025.
Una vez más, el ’10’ disputará el torneo que enfrenta a 36 equipos: 18 de la MLS y 18 de la Liga MX. El calendario con las fechas oficiales de los partidos ya fue anunciado y las entradas están disponibles a través del sitio web Ticketmaster.com.
Cuánto cuestan las entradas para ver a Messi en la Leagues Cup
Ingresa a la plataforma de Ticketmaster, busca el apartado de MLS y luego selecciona al Inter Miami. Así obtendrás una lista de todos los compromisos que disputará el equipo de Messi, no solo de la Leagues Cup, sino también del torneo local, que se reanuda este 16 de julio.
Inter Miami vs Atlético de San Luis
- Fecha: 5 de agosto
- Hora: 7:30 pm ET
- Precios: entre $32 y $317 dólares, dependiendo del asiento seleccionado y zona del estadio.
Inter Miami vs CF de Monterrey
- Fecha: 8 de agosto
- Hora: 8:00 pm ET
- Precios: entre $32 y $317 dólares, dependiendo del asiento seleccionado y zona del estadio.
Inter Miami vs Club León
- Fecha: 12 de agosto
- Hora: 7:30 pm
- Precios: entre $40 y $317 dólares, dependiendo del asiento seleccionado y zona del estadio.
El costo de las entradas para el resto de los partidos, ya en fase de eliminatoria directa, se definirán conforme al avance del Inter Miami.
En caso que se clasifique el equipo de Lionel Messi, es probable que no bajen de los $160 dólares, mientras que los tickets más caros podrían superar los $800 dólares, siendo aún más elevados los precios en la gran final.
Recuerda que la Leagues Cup también será transmitida para Estados Unidos en múltiples canales de televisión y plataformas de streaming, que ofrecen narraciones en inglés y español.