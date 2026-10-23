América confirma lesión de Raphael Veiga: será operado del hombro izquierdo

El brasileño será intervenido quirúrgicamente en los próximos días; el club no estableció un plazo para su regreso a las canchas

Raphael Veiga pasará por el quirófano | Imago 7

El Club América confirmó que Raphael Veiga será intervenido quirúrgicamente debido a una lesión en el hombro izquierdo. El mediocampista ya se encuentra en São Paulo, Brasil, donde será operado en los próximos días, sin que exista una fecha estimada para su regreso a las canchas.

A través de un parte médico, la institución azulcrema informó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del futbolista tras la cirugía. La lesión llega en un momento importante de la temporada, con los de Coapa en la cima del Apertura 2026 y buscando llegar en las mejores condiciones a la Liguilla.

PARTE MÉDICO



Club América informa que Raphael Veiga sufre una lesión del hombro izquierdo, por lo que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/EvdlY1Jh3F — Club América (@ClubAmerica) October 23, 2026

Por su parte, Palmeiras, dueño de la carta del futbolista, confirmó que sufrió una luxación en el hombro izquierdo y detalló que ambos clubes acordaron que el jugador realizará su rehabilitación en el Núcleo de Salud y Rendimiento del conjunto brasileño. De esta manera, el mediocampista permanecerá bajo la supervisión médica del Verdão durante su recuperación.

Veiga ha tenido una participación intermitente durante el Apertura 2026. El brasileño suma nueve encuentros disputados, con un gol y dos asistencias, estadísticas que consiguió en su totalidad durante la victoria 3-0 sobre Atlético de San Luis. Desde aquel encuentro, el futbolista no ha logrado mantener continuidad dentro del esquema azulcrema.

El mediocampista se perdió el compromiso de la jornada 10 frente a Necaxa, regresó para enfrentar a Monterrey en la fecha 11 y posteriormente volvió a quedar fuera de las convocatorias ante León y Atlas, correspondientes a las jornadas 12 y 13.

La lesión de Raphael Veiga pone en duda su continuidad con América

La situación médica también abre un escenario de incertidumbre sobre su futuro contractual. Raphael Veiga se encuentra a préstamo con América hasta el final del Apertura 2026, por lo que la directiva deberá evaluar su rendimiento y recuperación antes de tomar una decisión definitiva sobre su permanencia en el club.

De acuerdo con información de Gibrán Araige, las Águilas tendrían que desembolsar seis millones de dólares a Palmeiras para hacer efectiva la opción de compra. Aunque esta posibilidad permanece sobre la mesa, la lesión, el tiempo de recuperación todavía desconocido y la cercanía del vencimiento de su préstamo podrían influir en la decisión de la directiva azulcrema.

Desde su llegada al nido, Veiga acumula 35 partidos oficiales, con cinco goles y ocho asistencias en 2,176 minutos de juego. Por ahora, el brasileño deberá concentrarse en su rehabilitación en São Paulo, mientras América espera conocer los plazos de recuperación y define si realizará la inversión necesaria para conservarlo más allá del Apertura 2026.