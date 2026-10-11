América no puede con Monterrey, pero sigue como líder del Apertura 2026

Rayados tomó ventaja con Diego Rossi, pero Santiago Bueno respondió antes del descanso en el Estadio Azteca

América y Monterrey igualaron en el Azteca | Alejandra Suárez Claro Sports

América y Monterrey empataron 1-1 en el Estadio Azteca, en un duelo correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, marcado por las oportunidades desperdiciadas y la expulsión de Miguel Borja en los minutos finales. Aunque las Águilas generaron ocasiones para quedarse con los tres puntos, la falta de contundencia les impidió concretar la victoria frente a Rayados. Pese a dejar escapar el triunfo en casa, el conjunto azulcrema sumó una unidad que le permite conservar el liderato del torneo, aunque perdió la oportunidad de ampliar su ventaja en la clasificación.

Los Rayados comenzaron con mayor presencia ofensiva y encontraron espacios en la defensa americanista durante los primeros minutos. Orbelín Pineda y Óliver Torres participaron en las aproximaciones iniciales, mientras que Ricardo Chávez también probó suerte desde fuera del área. La insistencia del conjunto regiomontano tuvo recompensa al minuto 18, cuando Pineda apareció por el costado izquierdo y mandó un centro que Diego Rossi aprovechó para conectar de derecha y superar a Luis Ángel Malagón.

El gol de Rossi obligó al América a adelantar líneas en busca del empate. Raphael Veiga probó con un par de disparos desde fuera del área, mientras que Brian Rodríguez también intentó sorprender a Esteban Andrada. El guardameta de Monterrey respondió ante los remates de Veiga y Álex Zendejas, además de mantener la ventaja de su equipo durante buena parte de la primera mitad, en la que las Águilas incrementaron su presencia cerca del área visitante.

Cuando parecía que Rayados se marcharía al descanso con la ventaja, el América encontró el empate en una acción a balón parado. Brian Rodríguez obligó a Andrada a intervenir al 45+3 y, después de un tiro de esquina, Henry Martín consiguió otro remate que fue detenido por el portero argentino. Santiago Bueno aprovechó la continuación de la jugada y, desde corta distancia, mandó un disparo rastrero junto al poste izquierdo para establecer el 1-1 al minuto 45+4. El defensor uruguayo evitó que las Águilas llegaran al descanso en desventaja.

¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! 🦅



¡LO EMPATÓ EL AMÉRICA! 🦅



Santiago Bueno se estrena como goleador.



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La segunda mitad comenzó con llegadas en ambas porterías. Jesús Corona tuvo un disparo bloqueado por la defensa americanista al minuto 50, mientras que Brian Rodríguez respondió con dos remates que tampoco encontraron camino hacia las redes. Hugo Cuypers estuvo cerca de devolverle la ventaja a Monterrey al 54, pero Malagón detuvo su disparo de zurda desde el centro del área tras una asistencia del propio Corona.

Con el marcador igualado, América realizó sus primeras modificaciones al minuto 57 con los ingresos de Miguel Borja y Edwin Cerrillo, quienes sustituyeron a Raphael Veiga e Israel Reyes, respectivamente. Monterrey también respondió desde el banquillo con las entradas de Lucas Ocampos y Érick Aguirre. El delantero colombiano comenzó a involucrarse en el ataque americanista y al minuto 65 estuvo cerca de marcar, después de conectar un cabezazo que pasó ligeramente desviado tras un centro de Henry Martín.

Cristian Borja encendió las alarmas en Coapa

Algunos instantes después, llegó una situación adversa para el conjunto azulcrema, luego de que Cristian Borja sufriera un golpe que le impidió terminar el compromiso. El incidente se presentó cerca del minuto 70, durante una disputa por el balón con Cristian Reyes sobre el costado izquierdo del campo. Ambos jugadores chocaron las rodillas y el colombiano terminó en el césped, con evidentes molestias físicas.

¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN COAPA! 😫



Cristian Borja sale lesionado.



El colombiano tuvo un fuerte choque de rodillas.



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La intensidad del contacto obligó a detener momentáneamente el encuentro para que ingresaran las asistencias médicas del América. Borja permaneció tendido mientras recibía atención y, después de una primera valoración, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla al no encontrarse en condiciones de continuar. La situación generó incertidumbre en el cuerpo técnico de las Águilas, ante la posibilidad de perder al lateral colombiano para los próximos compromisos de la Liga MX.

La oportunidad más clara para el América llegó al minuto 79 y tuvo como protagonista a Miguel Borja. Érick Sánchez encontró al atacante colombiano con un pase largo que lo dejó en posición de remate por el costado derecho del área. Borja sacó un potente disparo de derecha que se estrelló en el travesaño de Esteban Andrada, cuando parecía que las Águilas estaban a punto de completar la remontada. El balón no entró y el marcador permaneció empatado.

¡EL COLIBRÍ REVENTÓ EL TRAVESAÑO! 😫



Miguel Borja estuvo a nada de marcar el 2-1 .



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Monterrey también tuvo la posibilidad de quedarse con la victoria durante los últimos minutos. Al 85, Hugo Cuypers avanzó con el balón hacia el área americanista y consiguió colocarse frente a Luis Ángel Malagón, pero Santiago Ramos llegó a tiempo para impedir que el atacante de Rayados concretara su disparo. Fue una oportunidad que el conjunto regiomontano dejó escapar cuando el encuentro se acercaba a su desenlace.

La situación se complicó para el América al minuto 87, cuando Miguel Borja realizó una dura barrida sobre Carlos Salcedo. La acción fue revisada mediante el videoarbitraje y, después de analizar las imágenes, el árbitro determinó mostrarle la tarjeta roja al delantero colombiano. La expulsión llegó apenas unos minutos después de que el atacante estuviera a centímetros de marcar el segundo gol americanista, por lo que las Águilas afrontaron el cierre con diez futbolistas.

Monterrey buscó aprovechar la superioridad numérica, mientras el América tuvo que reorganizarse para proteger el resultado. Los Rayados también realizaron una modificación en los últimos instantes con el ingreso de Iker Fimbres por Rossi, autor de su único gol. Ninguno de los equipos logró modificar nuevamente el marcador, a pesar de las llegadas que protagonizaron durante el encuentro.