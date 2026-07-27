Orbelín Pineda regresa a la Liga MX con esta particular coincidencia

El mediocampista volvió a la Liga MX con Rayados y recordó a su último partido hace casi cinco años: se despidió ante Monterrey y regresó con una derrota del club regio

El exjugador del AEK volvió y perdió, esta vez como jugador rayado | Imago7

El regreso de Orbelín Pineda al futbol mexicano estuvo acompañado por una coincidencia relacionada con su despedida de la Liga MX. Después de casi cinco años en Europa, el mediocampista volvió a disputar un partido del torneo local, ahora con la camiseta de Monterrey y en una noche que terminó con derrota ante Necaxa.

Pasaron mil 708 días entre el último encuentro de Pineda en la Liga MX y su presentación como jugador de Rayados. El seleccionado mexicano ingresó para disputar la segunda parte del compromiso correspondiente a la jornada 2 del Apertura 2026, celebrado en el Estadio Victoria.

Monterrey estuvo presente en su despedida y su regreso

La coincidencia comienza en el Apertura 2021, cuando Orbelín defendía los colores de Cruz Azul. Su último partido antes de marcharse al futbol europeo fue precisamente contra Monterrey, equipo que eliminó a la Máquina en la ronda de reclasificación al imponerse por marcador de 4-1 en el Estadio Azteca.

Pineda dejó el futbol mexicano después de aquella derrota contra Rayados y regresó para representar al mismo club que había marcado su despedida. En ese encuentro del 21 de noviembre de 2021, el mediocampista formó parte de la alineación cementera que perdió la oportunidad de defender el título obtenido meses antes.

Tras finalizar su etapa con Cruz Azul, Orbelín comenzó su recorrido por Europa. El futbolista llegó al Celta de Vigo en 2022 y posteriormente pasó al AEK de Atenas, donde encontró mayor continuidad antes de aceptar la propuesta de Monterrey para regresar a México mediante una transferencia definitiva.

La historia volvió a colocar una derrota en el camino del jugador mexicano. Pineda se despidió de la Liga MX con un tropiezo ante Monterrey y reapareció en el torneo nacional con una caída de Rayados por 2-1 frente a Necaxa, resultado que significó el primer descalabro del equipo regiomontano en el Apertura 2026.

Orbelín Pineda tuvo que cumplir funciones defensivas

Matías Almeyda comenzó el encuentro con Orbelín en el banquillo debido al poco tiempo de trabajo que tenía con el plantel. El entrenador recurrió al mediocampista al inicio del segundo tiempo, cuando ingresó en lugar de Jesús Manuel Corona para ocupar una posición detrás de los atacantes.

Su presentación quedó condicionada por la expulsión de Stefan Medina durante la primera parte. Monterrey tuvo que competir con 10 jugadores desde el minuto 20, por lo que Pineda dedicó parte de sus recorridos a respaldar la salida del balón y cubrir espacios en el mediocampo.

Durante los 45 minutos que permaneció en la cancha, el exjugador del AEK de Atenas registró nueve pases precisos, una recuperación y dos faltas cometidas. Su participación ofensiva fue limitada por el planteamiento que Monterrey tuvo que adoptar ante la inferioridad numérica.

Necaxa abrió el marcador por medio de Julián Carranza al minuto 55, mientras que Lucas Ocampos consiguió el empate desde el punto penal. Cuando Rayados parecía rescatar un punto, Juan Valencia apareció en el tiempo agregado para firmar el 2-1 y cerrar el debut de Pineda con una derrota.

Pese al resultado, Orbelín comenzó una nueva etapa dentro de la Liga MX. Monterrey lo incorporó con la intención de sumar variantes en la generación de juego y aprovechar la experiencia adquirida durante su paso por España y Grecia.

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