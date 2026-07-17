Orbelín Pineda y Matías Almeyda se reencontrarán en Monterrey 

El Club de Fútbol Monterrey ha alcanzado un acuerdo con Orbelín Pineda para reforzar su plantilla ante el inicio de la gestión de Matías Almeyda en el Apertura 2026. El mediocampista mexicano regresará a la Liga MX tras su paso por Europa

Orbelín Pineda se une a Almeyda para el Apertura 2026. Imago 7

Los Rayados protagonizarán un reencuentro esperado en Guadalajara, ahora en el marco de la reestructuración del Monterrey, que estará encabezada por el entrenador argentino Matías Almeyda, quien regresará a la Liga MX para dirigir al equipo regiomontano en el Apertura 2026.

A dos días de iniciar la etapa del Pelado Almeyda al frente de la escuadra, la directiva del Club de Fútbol Monterrey habría llegado a un acuerdo con el internacional mexicano Orbelín Pineda, quien regresará al futbol mexicano tras su participación en el Mundial 2026.

Orbelín, de 30 años, retorna a México después de cuatro años en Europa, donde defendió los colores del Celta de Vigo en LaLiga española y del AEK de Atenas en Grecia, equipo con el que encontró regularidad y coincidió con Almeyda.

El mediocampista, mundialista en Qatar 2022 y en 2026, ganó dos ediciones de la Superliga de Grecia y una copa local en ese país, sumando logros a su palmarés mexicano, donde obtuvo la Liga MX con Chivas en el Clausura 2017 y con Cruz Azul en el Clausura 2021.

El regreso de Orbelín a Rayados de Monterrey se concretaría en calidad de compra definitiva, pues el club pagaría su cláusula de rescisión, cercana a los ocho millones de euros.

Con esta incorporación, Monterrey fortalece su plantel de cara a la nueva temporada, reforzando la experiencia internacional y la jerarquía de un jugador que conoce tanto la Liga MX como el futbol europeo.

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