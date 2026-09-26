Atlante vs Monterrey, en vivo: ¡Ya se juega en el Estadio Azteca!
No te pierdas ningún detalle del partido de la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX
¡Arranca el partido en el Estadio Azteca!
¡YA RUEDA EL BALÓN! Mario Terrazas hace sonar su silbato y arranca el partidazo entre Atlante y Monterrey por la jornada 10 del Apertura 2026. ¡Los Potros y Rayados ya buscan imponer condiciones desde el primer minuto!
La afición norteña se hace presente en la CDMX
La afición de Monterrey se hizo presente en el Estadio Azteca, lista para apoyar a su equipo en el duelo de esta noche por el partido de la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Por lo que se espera que haya una gran presencia de La Pandilla en el Coloso de Santa Úrsula.
Alineaciones Atlante vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Miguel Herrera busca reencontrarse con la victoria en el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que usará lo mejor de su plantilla para tratar de sacar un nuevo triunfo en la competencia. Por su parte, Matías Almeyda quiere hilvanar un nuevo triunfo, ya que llega a este compromiso después de vencer a Cruz Azul en casa, por lo que también hará uso de los hombres que tiene disponible para saltar al campo de juego.
Atlante
Óscar Jiménez (1); Walter Portales (29), Eduardo Tercero (4), Nico Carrera (6), Walter Clar (37), Aarón Quirós (44); Eugenio Pizzutto (8), Luis Calzadilla (19), Martín Sarrafiore (30); Jhojan Julio (7), Luis Puente (9).
Suplentes: Roberto Barragán (22), Luis Sánchez (3), Cristóbal Alfaro (14), Gilberto Adame (20), Armando Escobar (27), Octavio Vázquez (10), Joaquín Moxica (11), Christian Bermúdez (18), Martín Fernández (25), Jairón Charcopa (15).
Monterrey
Esteban Andrada (1); Ricardo Chávez (2), Carlos Salcedo (13), Daniel Aceves (19), Gerardo Arteaga (3); Fidel Ambriz (5), Óliver Torres (8), Luca Orellano (10), César Garza (18), Jesús Corona (17); Hugo Cuypers (99).
Suplentes: Luis Cárdenas (22), Luis Reyes (21), John Stefan Medina (33), Diego Rossi (9), Iker Fimbres (11), Erick Aguirre (14), Jorge Rodríguez (30), Omar Gálvez (200), Roberto de la Rosa (27), Uroš Đurđević (32).
La Selección Mexicana volverá a jugar en Monterrey
Después de algunas especulaciones, la Selección Mexicana hizo oficial que el Gigante de Acero fungirá como la nueva casa del Tricolor, poniendo fin a una ausencia de ocho años del representativo nacional en la Sultana del Norte. El equipo comandado por Rafael Márquez disputará en dicho inmueble el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.
¡Bienvenidos!
Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Atlante y Monterrey en el Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo en el que los Potros están más necesitados de la victoria al no poder sumar de a tres puntos desde la tercera fecha del campenato.
¿A qué hora juega Atlante vs Monterrey y dónde ver hoy 25 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?
Atlante y Monterrey serán los encargados de abrir la actividad de este viernes 25 de septiembre en la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.
Para los aficionados que no puedan asistir al estadio, el partido tendrá diferentes alternativas de transmisión. Atlante vs Monterrey podrá verse por ESPN y Disney+ Premium, además de la plataforma digital de Azteca Deportes, de acuerdo con la programación publicada para este viernes
Partido: Atlante vs Monterrey
Fecha: viernes 25 de septiembre de 2026
Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México
Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y TV Azteca
Jornada: 10 del Apertura 2026
Antecedentes Atlante vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Atlante y Monterrey cuentan con un historial que se remonta a varias etapas de los torneos cortos. De acuerdo con los números de sus enfrentamientos en este formato, ambos clubes se han enfrentado 38 veces: Monterrey registra 19 victorias, Atlante suma nueve y se han presentado 10 empates. Esto significa que los Rayados ganaron exactamente la mitad de esos compromisos.
El enfrentamiento de este viernes también representa el reencuentro de ambos clubes en un partido de Liga MX después de más de una década. La última vez que se midieron dentro de la máxima categoría fue el 29 de marzo de 2014, cuando Monterrey derrotó 3-2 al Atlante en la Jornada 13 del Clausura 2014.
Monterrey 3-2 Atlante | Jornada 13 | Clausura 2014
Atlante 2-1 Monterrey | Jornada 13 | Apertura 2013
Atlante 3-1 Monterrey | Jornada 5 | Clausura 2013
Monterrey 1-1 Atlante | Jornada 5 | Apertura 2012
Atlante 0-3 Monterrey | Jornada 17 | Clausura 2012
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con los momios mostrados por Caliente.mx, Monterrey aparece como el equipo con la cuota más baja para quedarse con los tres puntos. El triunfo de los Rayados paga +120, mientras que una victoria del Atlante ofrece +205 y el empate se encuentra en +260. Los momios pueden modificarse hasta el inicio del encuentro.
Atlante: +205
Empate: +260
Monterrey: +120