Atlante vs Monterrey, en vivo: ¡Ya se juega en el Estadio Azteca!

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¿A qué hora juega Atlante vs Monterrey y dónde ver hoy 25 de septiembre la jornada 10 de la Liga MX 2026?

Atlante y Monterrey serán los encargados de abrir la actividad de este viernes 25 de septiembre en la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro está programado para comenzar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

Para los aficionados que no puedan asistir al estadio, el partido tendrá diferentes alternativas de transmisión. Atlante vs Monterrey podrá verse por ESPN y Disney+ Premium, además de la plataforma digital de Azteca Deportes, de acuerdo con la programación publicada para este viernes

Partido: Atlante vs Monterrey

Fecha: viernes 25 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium y TV Azteca

Jornada: 10 del Apertura 2026