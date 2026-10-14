Atlante vs Pumas, en vivo la Liga MX: horario, alineaciones y dónde ver el partido del Apertura 2026; jornada 12

Atlante recibe a Pumas en la jornada 12 del Apertura 2026 con el objetivo de vencerlos por primera vez desde el 2013

Atlante vs Pumas en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

El Atlante y Pumas se enfrentarán este viernes 16 de octubre en el Estadio Azteca, como parte de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX. Ambos equipos llegan al compromiso con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla general, cuando el torneo comienza a acercarse a su fase de definición.

Los Potros de Hierro no atraviesan por un buen momento, pues los resultados los mantiene en la parte baja de la clasificación. Después de caer 2-0 durante su visita a Querétaro, el conjunto azulgrana se ubicó en el puesto 16 con 11 unidades, producto de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

Por su parte, Pumas tampoco ha conseguido los resultados que necesita para mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla. El conjunto universitario viene de empatar ante Cruz Azul en casa, por lo que buscará aprovechar su visita al Atlante para sumar tres puntos y acercarse al objetivo de clasificar.

El encuentro también marcará un capítulo más en la historia entre ambas instituciones, que no se enfrentan en un partido de Liga MX desde el Clausura 2014. En aquella ocasión, los universitarios consiguieron una victoria por 5-0, mientras que el Atlante intentará volver a imponerse a los auriazules en el campeonato mexicano después de más de una década.

Fecha, horario y dónde ver el Atlante vs Pumas del Apertura 2026 de la Liga MX

El partido entre Atlante y Pumas está programado para el viernes 16 de octubre de 2026 a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca. El duelo se podrá seguir a través de TV Azteca y ESPN, además de la plataforma de streaming Disney+. Además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

México : 21:00 horas CDMX

: 21:00 horas CDMX Estados Unidos : 23:00 ET y 20:00 horas PT

: 23:00 ET y 20:00 horas PT Transmisión: TV Azteca y ESPN, streaming Disney Plus. En Estados Unidos por VIX

Alineaciones probables del Atlante vs Pumas para la jornada X de la Liga MX 2026

Para el partido del viernes, Pumas llega con la baja del Chino Huerta, quien fue expulsado en el partido ante Cruz Azul. Por su parte, el Atlante no presenta ausencias.

Pumas: Navas, Angulo, Azuaje, Natan, López, Antuna, Juninho, Arteaga, Vite, Herrera, Morales

Atlante: Jiménez, Portales, Carrera, Tercero, Quirós, Clar, Sarrafiore, Pizzuto, Calzadilla, Puente, Julio

Antecedentes y últimos resultados del Atlante vs Pumas en la Liga MX

Atlante y Pumas volverán a encontrarse en un partido de Liga MX después de más de 12 años. Su enfrentamiento más reciente dentro del campeonato mexicano se disputó en el Clausura 2014, cuando los universitarios se impusieron por 5-0.

Sin embargo, ambos equipos volvieron a coincidir durante el Apertura 2014 de la Copa MX. En aquella edición disputaron dos encuentros: el primero terminó con un empate 1-1, mientras que el segundo concluyó con una victoria de Pumas por 3-2 en la cancha del Atlante.

Para encontrar el último triunfo de los Potros de Hierro sobre el conjunto del Pedregal en la Liga MX hay que remontarse al Apertura 2013. Durante la jornada 11 de aquel campeonato, el Atlante aprovechó su condición de local para imponerse por la mínima diferencia.

Pronóstico y momios: ¿Quién es el favorito para ganar el partido de la jornada 12?

A pesar de que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos, las cuotas de apuestas colocan al Atlante como ligero favorito para conseguir la victoria frente a Pumas en la jornada 12 del Apertura 2026.

Los Potros de Hierro cuentan con un momio de +150, mientras que el triunfo de los universitarios se paga en +166. Por su parte, el empate presenta una cuota de +255, por lo que las diferencias entre los dos equipos son reducidas de acuerdo con el mercado de apuestas.