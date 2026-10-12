Pumas vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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Antecedentes Pumas vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes muestran enfrentamientos cerrados, aunque Cruz Azul llega respaldado por haber derrotado a Pumas en la final del Clausura 2026. En los últimos cinco choques aparecen dos triunfos celestes, una victoria universitaria y dos empates.

Pumas 1-2 Cruz Azul | Clausura 2026 | Final vuelta | 24 de mayo de 2026

Cruz Azul 0-0 Pumas | Clausura 2026 | Final ida | 21 de mayo de 2026

Pumas 2-2 Cruz Azul | Clausura 2026 | Jornada 11 | 14 de marzo de 2026

Cruz Azul 2-3 Pumas | Apertura 2025 | Jornada 17 | 8 de noviembre de 2025

Cruz Azul 3-2 Pumas | Clausura 2025 | Jornada 14 | 5 de abril de 2025

Además, Pumas busca terminar con una racha particular: no vence a Cruz Azul como local en Liga MX desde noviembre de 2021, un dominio que La Máquina intentará extender esta noche.