Pumas vs Cruz Azul en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Sigue el resultado al momento: Pumas 0-0 Cruz Azul, el conjunto felino romper con la hegemonía que mantiene la Máquina
La Máquina llega a CU
Cruz Azul ya está en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble en el que la afición celeste se siente como “en casa”. ¿Podrán mantener la hegemonía?
Así luce el vestidor del conjunto local
El drama de Pumas: una victoria en 10 partidos y con la Liguilla en juego
Falta una hora para que comience el partido en el Olímpico Universitario y los Pumas mantienen una mala racha en el Apertura 2026. El enfrentamiento tendrá como antecedente la final del torneo anterior, en la que La Máquina se impuso al conjunto de la UNAM. Sin embargo, la revancha deportiva no será el único motivo de presión para los auriazules. Pumas acumula una sola victoria en sus últimos 10 compromisos, mientras que Cruz Azul llega respaldado por sus resultados recientes en los enfrentamientos directos y en Ciudad Universitaria.
Keylor Navas descarta ‘espina clavada’ ante Cruz Azul
El portero costarricense descartó que el duelo represente una revancha por aquella final y señaló que Pumas debe concentrarse en su situación actual. “El pasado no se puede cambiar, cada uno es libre de pensar lo que quiera, yo creo que ya no hay espina, no hay nada, no logramos nuestro objetivo que era ser campeones, ellos ganaron y es lo que hay, hay que aceptarlo”, explicó. AQUÍ LA NOTA COMPLETA.
Joel Huiqui deja claro que Cruz Azul juega como local ante Pumas
“Cruz Azul no solamente tiene una casa donde estamos participando en el estadio, sino que tenemos una casa en todo México, y eso lo ha demostrado la afición en todo momento. En cada ciudad o país que vamos, como Estados Unidos, vemos una respuesta maravillosa de la gente; nuestra casa es México”, declaró AQUÍ LA NOTA COMPLETA.
Pumas busca romper una racha de cinco años sin vencer a Cruz Azul en casa en Liga MX
La última victoria universitaria en casa frente a La Máquina dentro de la Liga MX ocurrió el 7 de noviembre de 2021, cuando Pumas consiguió una remontada para imponerse 4-3 en la última jornada del Torneo Apertura. Aquella tarde, Roberto Alvarado marcó tres goles para Cruz Azul durante el primer tiempo, pero los auriazules reaccionaron con anotaciones de Favio Álvarez y un doblete de Diogo de Oliveira, después de que Arturo Ortiz abriera el marcador. El triunfo permitió a los felinos avanzar al repechaje. Aquí la nota completa.
¿A qué hora juega Pumas vs Cruz Azul y dónde ver hoy 11 de octubre la jornada 11 de la Liga MX 2026?
El Pumas vs Cruz Azul comenzará este domingo 11 de octubre a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario. La transmisión en territorio mexicano estará disponible mediante TUDN y ViX, mientras que en Claro Sports podrás seguir las acciones, incidencias y momentos destacados a través del minuto a minuto.
Alineaciones Pumas vs Cruz Azul, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Pumas | Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Víctor Arteaga y Ángel Azuaje; Uriel Antuna, Rodrigo López e Israel Luna; César Huerta, Luciano Herrera y Juninho.
Cruz Azul | Andrés Gudiño; Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete y Omar Campos; Agustín Palavecino, José Paradela y Carlos Rodríguez; Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.
Antecedentes Pumas vs Cruz Azul, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Los antecedentes recientes muestran enfrentamientos cerrados, aunque Cruz Azul llega respaldado por haber derrotado a Pumas en la final del Clausura 2026. En los últimos cinco choques aparecen dos triunfos celestes, una victoria universitaria y dos empates.
Pumas 1-2 Cruz Azul | Clausura 2026 | Final vuelta | 24 de mayo de 2026
Cruz Azul 0-0 Pumas | Clausura 2026 | Final ida | 21 de mayo de 2026
Pumas 2-2 Cruz Azul | Clausura 2026 | Jornada 11 | 14 de marzo de 2026
Cruz Azul 2-3 Pumas | Apertura 2025 | Jornada 17 | 8 de noviembre de 2025
Cruz Azul 3-2 Pumas | Clausura 2025 | Jornada 14 | 5 de abril de 2025
Además, Pumas busca terminar con una racha particular: no vence a Cruz Azul como local en Liga MX desde noviembre de 2021, un dominio que La Máquina intentará extender esta noche.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Cruz Azul parte como favorito en los momios previos al encuentro. La victoria de La Máquina aparece en +102, mientras que un triunfo de Pumas paga +240 y el empate se encuentra en +270. Las cuotas colocan a los celestes ligeramente por delante, aunque la diferencia refleja que el mercado anticipa un enfrentamiento competido.
El antecedente reciente también favorece a Cruz Azul por el campeonato conseguido ante los universitarios y su extensa racha sin perder en Ciudad Universitaria. Los momios, sin embargo, representan estimaciones del mercado y no garantizan el resultado del encuentro.
Pumas vs Cruz Azul, en vivo
¡Noche de cuentas pendientes en Ciudad Universitaria! Pumas y Cruz Azul vuelven a encontrarse en el Estadio Olímpico Universitario, escenario donde hace apenas unos meses La Máquina levantó el título del Clausura 2026. Ahora, los universitarios buscan cambiar la historia ante un rival que se ha convertido en un problema cuando visita CU: los celestes no pierden en este inmueble desde noviembre de 2021 y acumulan 30 partidos consecutivos sin derrota considerando sus encuentros como local y visitante.
Los tres puntos también pesan en la lucha por la clasificación. Pumas llega a la jornada 11 con 12 unidades, mientras Cruz Azul suma 16, por lo que un triunfo puede modificar el panorama de ambos rumbo a la recta final del Apertura 2026. Sigue aquí el minuto a minuto, goles, jugadas, estadísticas y todos los detalles de uno de los encuentros más atractivos de la fecha.