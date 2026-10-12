¡Dos años después! Chino Huerta vuelve a marcar con Pumas en el partido ante Cruz Azul

Una asistencia a Juninho y un zurdazo al ángulo devolvieron a César Huerta al protagonismo frente a los cementeros

Golazo del Chino Huerta | Alejandra Suárez/Claro Sports

César ‘Chino’ Huerta volvió a marcar con Pumas después de casi dos años y lo hizo con un golazo ante Cruz Azul. El atacante mexicano abrió un nuevo capítulo de su segunda etapa universitaria durante la jornada 11 del Apertura 2026, disputada en el Estadio Olímpico Universitario. Al minuto 16, anotó el 2-0 con un zurdazo al ángulo de la portería defendida por Kevin Mier, una acción que terminó con su larga espera para volver a celebrar en la Liga MX con la camiseta auriazul.

La jugada que devolvió al Chino a la lista de goleadores comenzó con el balón en sus pies, frente a la defensa cementera. Huerta encaró a sus marcadores, ingresó al área y sacó un disparo de pierna izquierda que se incrustó en el ángulo, lejos del alcance de Mier. La definición amplió la ventaja de Pumas apenas seis minutos después de abrir el marcador y encendió a la afición reunida en Ciudad Universitaria.

¡GOLAZO! 🐾 ¡GOLAZO! 🐾 ¡GOLAZO! 🐾



César Huerta se reestrena en C.U. con tremenda joya al ángulo.



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Huerta ya había sido determinante en el primer gol del encuentro. Al minuto 10, participó en una pared con Juninho que desarticuló la marca de Willer Ditta. El atacante brasileño aprovechó el espacio para avanzar hasta el área y definir con un remate cruzado. Con una asistencia y un gol en los primeros 16 minutos, el Chino se convirtió en la figura del arranque, dentro del equipo dirigido por Esteban Solari.

La última anotación de César Huerta con Pumas había ocurrido el 20 de octubre de 2024, también en el Estadio Olímpico Universitario. Aquel día firmó un doblete ante Atlético de San Luis, rival al que el conjunto felino derrotó por 3-0 en la jornada 12 del Apertura 2024. El otro tanto fue obra de Guillermo Martínez y aquella actuación quedó como el último registro goleador de Huerta antes de partir a Europa.

En enero de 2025, el futbolista dejó Pumas para incorporarse al Anderlecht de Bélgica, donde permaneció alrededor de año y medio. Su experiencia europea incluyó dificultades por una lesión, según relató el propio jugador al sitio oficial universitario. El 27 de agosto de 2026, el club anunció su regreso y, un día después, confirmó un acuerdo por tres años. La vuelta implicó retomar el ritmo de competencia y reencontrarse con una afición que ya conocía sus mejores actuaciones.

Su reaparición oficial con los auriazules se produjo el 19 de septiembre contra Atlas, en el empate 1-1 disputado en el Estadio Jalisco. Huerta entró al minuto 69 por Juninho después de un periodo de inactividad, y comenzó a sumar minutos en su segunda etapa. Ante Cruz Azul, el delantero encontró la recompensa en el marcador y elevó a 21 su cuenta de goles con Pumas, después de los 20 registrados en su primera estancia.

Sin embargo, la noche que había comenzado con gol y asistencia también tuvo un giro adverso para Huerta. Al minuto 37, el árbitro Ismael López le mostró su segunda tarjeta amarilla por una acción en la que levantó la pierna y rozó la cabeza de Jorge Rodarte. El Chino fue expulsado y dejó a los universitarios con diez futbolistas, antes de que terminara un primer tiempo que había dominado en sus primeros minutos.

Cruz Azul aprovechó el contexto antes del descanso: Agustín Palavecino descontó al 45+3 y estableció el 2-1 con el que concluyó la primera mitad. Así, el reencuentro goleador de Huerta quedó acompañado por una expulsión que cambió el panorama del partido.