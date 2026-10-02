Luis Ángel Malagón vuelve al América tras… ¡211 días fuera por lesión!

El guardameta azulcrema reapareció como titular ante Cruz Azul después de superar una larga recuperación por una lesión en el tendón de Aquiles

Luis Ángel Malagón vuelve a ser titular con América tras casi siete meses. Imago 7

Luis Ángel Malagón está de regreso. El portero volvió a la titularidad del América este jueves ante Cruz Azul, en el Clásico Joven amistoso disputado en el Snapdragon Stadium de San Diego, después de permanecer 211 días alejado del primer equipo debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

El guardameta recibió nuevamente la confianza para iniciar un partido con las Águilas después de completar un largo proceso de rehabilitación. Su presencia en el once inicial ante La Máquina marcó su regreso a la actividad con el conjunto principal.

Listos para esta noche de Clásico Joven desde San Diego. 🦅 pic.twitter.com/Auy1G2Mteg — Club América (@ClubAmerica) October 2, 2026

Malagón vuelve al arco del América después de casi siete meses

La última titularidad de Malagón con el primer equipo fue en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup frente al Philadelphia Union donde sufrió la lesión que lo dejó fuera del Mundial. El arquero pasó más de seis meses fuera de actividad competitiva antes de comenzar su proceso de reincorporación.

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El propio Malagón contó durante su recuperación que uno de los momentos más complicados fue volver a caminar después de la lesión. Antes de regresar al primer equipo, también tuvo participación con la sub 21 del América para recuperar ritmo y sensaciones.

El Clásico Joven marca el regreso de Malagón

El partido ante Cruz Azul representó el primer encuentro de Malagón como titular del América desde aquella lesión y también su primera aparición bajo las órdenes de Guillermo Almada.

El amistoso disputado en San Diego fue programado durante la Fecha FIFA para que ambos equipos mantuvieran ritmo competitivo antes de la reanudación de la Liga MX.

El regreso se produjo después de que Rodolfo Cota ocupara el arco azulcrema durante buena parte de la ausencia de Malagón. Ahora, el guardameta vuelve a competir por el puesto que tenía antes de su lesión.

Una recuperación que cambió los planes de Malagón

La lesión representó un cambio importante en los planes del arquero, quien formaba parte del proceso de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Su ausencia modificó la competencia por la portería del Tricolor y lo obligó a concentrarse durante meses en su rehabilitación.

Ahora, el duelo frente a Cruz Azul representa el primer paso competitivo de Malagón después de 211 días. Su regreso significa volver a defender el arco del América y comenzar nuevamente la competencia por la titularidad.

El club también cuenta con Fernando Tapia y Rodolfo Cota como alternativas para la portería, por lo que el regreso de Malagón abre nuevamente la disputa por los minutos bajo los tres postes.

Después de casi siete meses fuera, Luis Ángel Malagón volvió a ser titular con América. El Clásico Joven representó el punto de partida de una nueva etapa para el guardameta, quien buscará recuperar ritmo competitivo después de una larga recuperación.