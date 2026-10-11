América vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

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El jersey conmemorativo del América

A pocos días de cumplir 110 años de su fundación, el conjunto azulcrema presentó un jersey conmemorativo, inspirado en los uniformes que utilizó durante la década de 1970. El aniversario de las Águilas se celebrará este lunes 12 de octubre de 2026.

La camiseta recupera los colores crema y azul de aquella época y destaca por un detalle: no incluye publicidad de patrocinadores, por lo que únicamente luce los elementos del América y de Adidas. Una propuesta que apela a la historia del club en medio de los festejos por su aniversario.