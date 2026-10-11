América vs Monterrey en vivo el partido de la jornada 11 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
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El jersey conmemorativo del América
A pocos días de cumplir 110 años de su fundación, el conjunto azulcrema presentó un jersey conmemorativo, inspirado en los uniformes que utilizó durante la década de 1970. El aniversario de las Águilas se celebrará este lunes 12 de octubre de 2026.
La camiseta recupera los colores crema y azul de aquella época y destaca por un detalle: no incluye publicidad de patrocinadores, por lo que únicamente luce los elementos del América y de Adidas. Una propuesta que apela a la historia del club en medio de los festejos por su aniversario.
Alineaciones América vs Monterrey, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Guillermo Almada contempla realizar algunos movimientos respecto al equipo que tuvo actividad recientemente. Aunque Raphael Veiga y Alan Cervantes ya tuvieron minutos en el amistoso frente a Chivas, ambos comenzarían desde la banca. Israel Reyes, recién reincorporado después de su participación con la Selección Mexicana, aparece entre los posibles titulares.
América: Rodolfo Cota; Emilio Lara, Miguel Vázquez, Israel Reyes, Cristian Borja; Dagoberto Espinoza, Erick Sánchez, Carlos Álvarez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Henry Martín.
Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Daniel Aceves; Fidel Ambriz, Oliver Torres; Luca Orellano, Jesús ‘Tecatito’ Corona, César Garza y Hugo Cuypers.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Las casas de apuestas colocan al América como favorito para conseguir la victoria. El momio señalado para el triunfo azulcrema es de -112, mientras que Monterrey aparece con +290 y el empate con +275.
Entre los marcadores específicos, el 1-1 es el resultado con menor cuota de los contemplados, con +550. Le siguen el 2-1 para América, con +600, y el 1-0 para las Águilas, con +650.
El contexto de ambos equipos también marca diferencias antes del encuentro. América suma 20 puntos y se encuentra en la segunda posición, mientras Monterrey tiene 13 unidades y ocupa el décimo sitio. Las Águilas buscarán acercarse al liderato durante la celebración de sus 110 años, mientras Rayados intentará cambiar el rumbo después de su derrota ante Atlante.
Antecedentes América vs Monterrey, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
América llega con una racha de dos victorias consecutivas ante Monterrey. En el balance de los últimos 10 enfrentamientos directos proporcionado para este partido, las Águilas registran cinco triunfos, tres empates y dos derrotas.
Además, existe una diferencia cuando la serie se traslada a territorio azulcrema. Monterrey acumula siete partidos consecutivos sin ganar como visitante ante América. La última victoria de Rayados en cancha americanista ocurrió en la Jornada 6 del Apertura 2020, por marcador de 1-3. Desde entonces, el registro señalado es de cinco derrotas y dos empates.
Los antecedentes más recientes son:
América 1-0 Monterrey | Jornada 5 | Clausura 2026
América 2-1 Monterrey | Cuartos de final, vuelta | Apertura 2025
Monterrey 2-0 América | Cuartos de final, ida | Apertura 2025
Monterrey 2-2 América | Jornada 9 | Apertura 2025
Monterrey 1-0 América | Jornada 16 | Clausura 2025
Monterrey 1-1 América | Final, vuelta | Apertura 2024
América 2-1 Monterrey | Final, ida | Apertura 2024
América 2-1 Monterrey | Jornada 14 | Apertura 2024
América 1-1 Monterrey | Jornada 5 | Clausura 2024
Monterrey 0-3 América | Jornada 14 | Apertura 2023
¿A qué hora juega América vs Monterrey y dónde ver hoy 10 de octubre la Jornada 11 de la Liga MX 2026?
El América vs Monterrey se disputará este sábado 10 de octubre de 2026 a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca.
La transmisión para México estará disponible por Canal 5, TUDN y ViX, por lo que los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por televisión como mediante la plataforma de streaming.
¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!
Buenas noches damas y caballeros. América y Monterrey se encuentran este sábado 10 de octubre en uno de los partidos que marcarán la jornada 11 del Apertura 2026. Las Águilas recibirán a Rayados en el Estadio Azteca, en una noche que además estará acompañada por la celebración de los 110 años del Club América.
El equipo dirigido por Guillermo Almada llega en el segundo lugar de la clasificación con 20 puntos, producto de seis victorias, dos empates y una derrota. Monterrey, por su parte, ocupa la décima posición con 13 unidades, después de cuatro triunfos, un empate y cuatro derrotas.
América viene de terminar con una racha de dos partidos sin ganar gracias a su victoria 4-2 sobre Necaxa. Rayados llega después de perder 4-2 frente a Atlante y solamente ha conseguido una victoria en sus últimos cinco compromisos.
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