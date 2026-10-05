América 0-1 Chivas, en vivo: ¡Sepúlveda marca de penalti ante Malagón!

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Antecedentes del América vs Chivas y últimos resultados en partidos amistosos

Los Clásicos Nacionales de preparación cuentan con una historia propia. Antes del encuentro de este 4 de octubre se contabilizan 41 enfrentamientos no oficiales, con 16 victorias para América, 12 para Chivas y 13 empates. Incluso el primer enfrentamiento entre ambos clubes, disputado el 5 de febrero de 1932, fue un amistoso que terminó 2-2.

El antecedente amistoso más cercano se produjo el 11 de octubre de 2025 en Glendale, Arizona, donde América y Chivas empataron 1-1. Javier ‘Chicharito’ Hernández adelantó al Guadalajara en los primeros minutos, mientras Víctor Dávila consiguió el empate de las Águilas durante la segunda parte.

Un año antes, América venció 2-0 al Guadalajara el 13 de octubre de 2024 en Houston, con anotaciones de Rodrigo Aguirre e Illian Hernández. El conjunto azulcrema también se impuso por el mismo marcador en octubre de 2023 en el Rose Bowl de Pasadena, aquella vez con un doblete de Julián Quiñones.

La tendencia reciente de estos juegos de preparación favorece a las Águilas: América también ganó 3-1 en 2022 y 2-0 en 2021, por lo que Chivas buscará cortar esa secuencia de amistosos sin triunfo ante su rival. El duelo de Oakland abre otro capítulo del Clásico Nacional antes de que ambos retomen su camino en el Apertura 2026.