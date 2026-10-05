América 0-1 Chivas, en vivo: ¡Sepúlveda marca de penalti ante Malagón!
Marcador en directo: América 0-1 Chivas: gol de Sepúlveda al 14′; Clásico Nacional amistoso, minuto a minuto
¡GOOOOOOL DE CHIVAS! ¡Ángel Sepúlveda abre el Clásico! | América 0-1 Chivas
Ángel Sepúlveda convierte desde el punto penal y pone a Chivas al frente ante América. El delantero rojiblanco ejecuta con un disparo raso, engaña por completo a Luis Ángel Malagón y manda el balón al fondo de la portería para firmar el 1-0.
¡Penal para Chivas por mano de Zendejas!
Chivas tendrá la oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos. Kevin Castañeda cobra un tiro libre con un centro que no encuentra destino, pero Alejandro Zendejas intenta rechazar dentro del área y termina tocando el balón con el brazo, por lo que el árbitro señala penal a favor del Rebaño. Zendejas se llevó la amarilla.
¡Amarillas para Aguirre y el ‘Chiquito’ Sánchez!
El árbitro decide cortar de inmediato el conato entre Daniel Aguirre y Erick ‘Chiquito’ Sánchez y muestra tarjeta amarilla a ambos jugadores. El cruce de empujones termina con los dos amonestados en este arranque del Clásico Nacional.
¡Se calienta el Clásico desde temprano!
Al minuto 10, Daniel Aguirre y Erick ‘Chiquito’ Sánchez protagonizan un cruce de empujones tras una disputa, una escena que deja claro que, pese al carácter amistoso del encuentro, América y Chivas viven el Clásico Nacional con intensidad.
América se instala en campo de Chivas
América domina este tramo del encuentro y busca construir sus ataques mediante posesiones largas en territorio rojiblanco. Las Águilas mueven la pelota de un costado a otro para encontrar espacios ante un Chivas que intenta mantener el orden defensivo.
¡Chivas genera la primera de peligro!
Chivas firma la primera aproximación peligrosa del Clásico Nacional. Leonel Calderón aparece sin marca dentro del área tras un buen centro desde la banda derecha, pero no consigue conectar con fuerza el balón y su remate sale desviado de la portería del América.
América controla el balón; Chivas presiona arriba
América intenta tomar el control del partido mediante la posesión de la pelota, pero Chivas responde con una presión alta para complicar la salida azulcrema y buscar recuperar el balón cerca del área rival.
¡Falta peligrosa a favor del América!
Fernando ‘Oso’ González comete una infracción sobre Carlos Álvarez en una zona de peligro para Chivas. El América tendrá una oportunidad a balón parado para intentar generar la primera ocasión clara del Clásico Nacional.
¡Arranca el Clásico Nacional en Oakland!
¡Rueda el balón y comienza el América vs Chivas! El Rebaño es el encargado de poner la pelota en movimiento y ataca de izquierda a derecha en la pantalla durante la primera mitad del amistoso.
¡América y Chivas saltan al terreno de juego!
Los jugadores de América y Chivas ya salen al terreno de juego para disputar el Clásico Nacional en Oakland. Ambos conjuntos pisan la cancha para cumplir con el protocolo previo, antes del silbatazo inicial del partido amistoso.
¡Todo listo para el Clásico Nacional!
América y Chivas están listos para disputar una nueva edición del Clásico Nacional, ahora en territorio estadounidense. Los dos equipos realizan los últimos preparativos antes de ingresar al terreno de juego para el partido amistoso de este domingo en Oakland.
Alineaciones del América vs Chivas, al momento
América: Luis Malagón, Emilio Lara, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano, Alejandro Zendejas, Edwin Cerrillo, Erick Sánchez, Carlos Álvarez, Henry Martín y Miguel Borja.
Chivas: Óscar Whalley, Daniel Aguirre, Luis Rey, Carlos Hernández, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Fernando González, Kevin Castañeda, Samir Calderón, Sebastián Carrillo y Ángel Sepúlveda.
Chivas pasará directamente de un Clásico a otro
El encuentro de Oakland no será un amistoso aislado para el Guadalajara. Después de enfrentar al América, Chivas regresará a México para medirse con Atlas el sábado 10 de octubre en el Estadio Jalisco, por lo que Gabriel Milito afronta dos clásicos en un lapso de seis días.
El 7-0 de Chivas sigue siendo la mayor goleada de toda la rivalidad
El marcador más amplio de la historia pertenece al Guadalajara. Chivas derrotó 7-0 al América el 22 de agosto de 1956 en el Parque Oblatos. La máxima goleada azulcrema fue un 7-2 ocurrido en la temporada 1943-44.
Guillermo Almada arrastra una larga sequía frente a Chivas
El entrenador del América tampoco ha podido vencer recientemente al Rebaño con otros equipos. Antes de asumir con las Águilas, Almada acumulaba seis partidos de Liga MX sin derrotar al Guadalajara, con tres empates y tres derrotas. Su última victoria había sido el 2-1 de Pachuca sobre Chivas en enero de 2022. El 2-2 de septiembre como técnico americanista prolongó esa espera.
Gabriel Milito todavía no pierde contra América
Desde que tomó a Chivas, Gabriel Milito no conoce la derrota ante las Águilas. Ganó 2-1 en el Apertura 2025, empató 1-1 el amistoso disputado en Arizona, venció 1-0 en el Clausura 2026 y agregó el 2-2 del pasado septiembre. Su balance actual contra América es de dos victorias y dos empates.
Hace apenas dos semanas empataron 2-2
América y Chivas no necesitan retroceder demasiado para encontrar su último enfrentamiento. El 19 de septiembre empataron 2-2 en el Apertura 2026. Bryan González abrió el marcador al 31′ y Ricardo Marín convirtió el 0-2 al 46′, pero Miguel Borja respondió con dos anotaciones a los minutos 70 y 73 para evitar la derrota azulcrema.
Chivas es tercero y está a dos puntos de América
Tras la Jornada 10, Toluca y América aparecen con 20 puntos, mientras Guadalajara ocupa el tercer escalón con 18 unidades. El Rebaño tiene diez partidos disputados, mientras que las Águilas cuentan con un encuentro pendiente, por lo que el amistoso enfrenta a dos de los equipos ubicados en la zona alta del Apertura 2026.
El récord de asistencia de un Clásico en Estados Unidos se dio en 2023
Uno de los antecedentes más llamativos ocurrió en el Rose Bowl de Pasadena en 2023. Aquel Clásico reunió 86 mil 134 espectadores, la mayor asistencia registrada para un América-Chivas en Estados Unidos, y terminó con victoria azulcrema. El dato ayuda a dimensionar el poder de convocatoria de la rivalidad fuera de México.
Oakland esperó 29 años para recibir otro América-Chivas
El Coliseum no es una sede inédita. América y Chivas ya se enfrentaron ahí el 10 de octubre de 1997, y aquella vez el Guadalajara se impuso por 3-2. Casi 29 años después, los dos clubes regresan al mismo inmueble, por lo que Chivas llega con la posibilidad de conservar su paso perfecto en Clásicos disputados en Oakland.
Será el Clásico Nacional número 29 disputado en Estados Unidos
Oakland escribirá un capítulo particular de la rivalidad: será el enfrentamiento número 29 entre América y Chivas disputado en territorio estadounidense. Hasta el cierre de 2025 se habían jugado 28: América ganó nueve, Guadalajara siete y se registraron 12 empates después de 90 minutos. De esos encuentros, 24 fueron amistosos y cuatro correspondieron a competiciones oficiales.
El Clásico de Oakland agotó sus boletos en menos de una semana
El interés por el amistoso quedó reflejado desde septiembre. Los organizadores anunciaron que las entradas para Chivas vs América se agotaron en menos de una semana, y calificaron al encuentro como el Clásico de México que más rápido alcanzó el sold out en Estados Unidos. Como parte del evento también se programó una Fiesta Futbolera alrededor del Oakland Coliseum con música, comida, mascotas de los equipos, leyendas y trofeos.
Antecedentes del América vs Chivas y últimos resultados en partidos amistosos
Los Clásicos Nacionales de preparación cuentan con una historia propia. Antes del encuentro de este 4 de octubre se contabilizan 41 enfrentamientos no oficiales, con 16 victorias para América, 12 para Chivas y 13 empates. Incluso el primer enfrentamiento entre ambos clubes, disputado el 5 de febrero de 1932, fue un amistoso que terminó 2-2.
El antecedente amistoso más cercano se produjo el 11 de octubre de 2025 en Glendale, Arizona, donde América y Chivas empataron 1-1. Javier ‘Chicharito’ Hernández adelantó al Guadalajara en los primeros minutos, mientras Víctor Dávila consiguió el empate de las Águilas durante la segunda parte.
Un año antes, América venció 2-0 al Guadalajara el 13 de octubre de 2024 en Houston, con anotaciones de Rodrigo Aguirre e Illian Hernández. El conjunto azulcrema también se impuso por el mismo marcador en octubre de 2023 en el Rose Bowl de Pasadena, aquella vez con un doblete de Julián Quiñones.
La tendencia reciente de estos juegos de preparación favorece a las Águilas: América también ganó 3-1 en 2022 y 2-0 en 2021, por lo que Chivas buscará cortar esa secuencia de amistosos sin triunfo ante su rival. El duelo de Oakland abre otro capítulo del Clásico Nacional antes de que ambos retomen su camino en el Apertura 2026.
¿A qué hora inicia y dónde ver en vivo el América vs Chivas hoy 4 de octubre de 2026?
El América vs Chivas está programado para este domingo 4 de octubre en el Oakland Coliseum, casa histórica del deporte en el área de la Bahía de San Francisco. La página oficial del Guadalajara coloca el inicio del encuentro a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, aunque otras publicaciones del propio club señalan las 19:00 horas como horario de arranque.
Para los aficionados en México, el Clásico Nacional podrá verse a través de Amazon Prime Video, FOX Y FOX One, de acuerdo con la información difundida por Chivas para el partido. En Estados Unidos, las opciones anunciadas son Telemundo por televisión y Peacock vía streaming.
El encuentro también servirá para que los cuerpos técnicos observen alternativas debido a las ausencias provocadas por la actividad de selecciones. Chivas viajó sin Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Hugo Camberos, Luis Romo y Santiago Sandoval, quienes se encuentran con la Selección Mexicana, por lo que Gabriel Milito incluyó futbolistas con menor participación en el primer equipo.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del América vs Chivas, Clásico Nacional amistoso!
América y Chivas vuelven a encontrarse este domingo 4 de octubre en una nueva edición del Clásico Nacional, aunque esta vez fuera de la Liga MX. El Oakland Coliseum, en California, será la sede del amistoso que forma parte del Tour Rebaño 2026, aprovechando la pausa del Apertura por la Fecha FIFA.
El compromiso llega apenas unas semanas después de su cruce en el campeonato mexicano. América y Guadalajara empataron 2-2 el pasado 19 de septiembre, cuando el Rebaño llegó a tener dos goles de ventaja y Miguel Borja respondió con un doblete para las Águilas. Ahora, ambos clubes utilizarán el encuentro en Estados Unidos para mantener actividad antes del regreso de la Liga MX.