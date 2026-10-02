América vs Cruz Azul, en vivo el Clásico Joven: goles y resultados del partido amistoso hoy 1 de octubre

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Antecedentes del América vs Cruz Azul y últimos resultados en partidos amistosos

América y Cruz Azul han llevado el Clásico Joven a Estados Unidos en distintas ocasiones. De acuerdo con el registro recopilado por 365Scores, han disputado nueve partidos de carácter amistoso o de exhibición en territorio estadounidense, con saldo de cuatro victorias para Cruz Azul, tres para América y dos empates.

El antecedente amistoso más reciente se registró el 23 de marzo de 2024, cuando Cruz Azul derrotó 3-2 al América en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Antes de ese encuentro, la Máquina también había ganado 2-1 en 2013 y 2012, mientras que América se impuso 2-1 en 2010 y 2-0 en 2009.

En el historial de estos encuentros en Estados Unidos, Cruz Azul ha marcado 13 goles, mientras América suma 14, pese a que la Máquina tiene una victoria más en el balance general.

El presente también favorece a Cruz Azul en los enfrentamientos oficiales recientes. La Máquina solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos contra América en todas las competencias, y el duelo más reciente terminó 4-3 a favor de los celestes el pasado 12 de septiembre, dentro del Apertura 2026.