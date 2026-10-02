América vs Cruz Azul, en vivo el Clásico Joven: goles y resultados del partido amistoso hoy 1 de octubre
No te pierdas ningún detalle del Clásico Joven ‘amistoso’ que se celebrará en San Diego, California en medio del parón por la Fecha FIFA
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre América y Cruz Azul en el Snapdragon Stadium, en duelo correspondiente al partido amistoso organizado por ambos clubes y por el parón del Apertura 2026 de la Liga MX para llevar a cabo la Fecha FIFA de este mes.
¿A qué hora inicia y dónde ver en vivo el América vs Cruz Azul hoy 1 de octubre de 2026?
América y Cruz Azul se enfrentan este jueves 1 de octubre de 2026 en un partido amistoso celebrado en el Snapdragon Stadium de San Diego, California. El encuentro forma parte de la actividad que ambos clubes programaron durante el parón de la Liga MX por la Fecha FIFA.
El Clásico Joven está programado para comenzar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México. El partido podrá seguirse en vivo por TUDN y ViX Premium.
Ambos equipos llegan al amistoso con varias ausencias debido a convocatorias internacionales y lesiones. América no contará, entre otros, con Israel Reyes, Isaías Violante, Dagoberto Espinoza y Alan Cervantes, mientras Cruz Azul tiene bajas como Erik Lira, Jeremy Márquez, Rodolfo Rotondi y Amaury García.
Antecedentes del América vs Cruz Azul y últimos resultados en partidos amistosos
América y Cruz Azul han llevado el Clásico Joven a Estados Unidos en distintas ocasiones. De acuerdo con el registro recopilado por 365Scores, han disputado nueve partidos de carácter amistoso o de exhibición en territorio estadounidense, con saldo de cuatro victorias para Cruz Azul, tres para América y dos empates.
El antecedente amistoso más reciente se registró el 23 de marzo de 2024, cuando Cruz Azul derrotó 3-2 al América en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Antes de ese encuentro, la Máquina también había ganado 2-1 en 2013 y 2012, mientras que América se impuso 2-1 en 2010 y 2-0 en 2009.
En el historial de estos encuentros en Estados Unidos, Cruz Azul ha marcado 13 goles, mientras América suma 14, pese a que la Máquina tiene una victoria más en el balance general.
El presente también favorece a Cruz Azul en los enfrentamientos oficiales recientes. La Máquina solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos contra América en todas las competencias, y el duelo más reciente terminó 4-3 a favor de los celestes el pasado 12 de septiembre, dentro del Apertura 2026.