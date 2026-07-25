Piojo Alvarado insiste en ganar el título con Chivas: “Lo vamos a intentar las veces que sean necesarias”

El futbolista rojiblanco habló de la misión pendiente en Guadalajara, los refuerzos y los objetivos para la Leagues Cup 2026

Piojo Alvarado reconoce la deuda de Chivas | Imago7

Roberto ‘Piojo’ Alvarado aseguró que Chivas mantendrá la búsqueda del título de la Liga MX durante el Apertura 2026. En entrevista con Chivas TV, el atacante señaló que el plantel continuará trabajando hasta terminar con la espera por un campeonato, antes del partido de la jornada 2 frente a FC Juárez.

Guadalajara no conquista la Liga MX desde el torneo Clausura 2017, cuando obtuvo su campeonato número 12. La final más reciente del club ocurrió en el Clausura 2023, edición en la que perdió la serie por el título y dejó pendiente la oportunidad de ampliar su palmarés.

“Me gustaría estar enfocado totalmente en Chivas. Hay una misión pendiente y hay que ir a cumplirla. Todos sabemos cuál es. Totalmente enfocado aquí en Chivas”, declaró Alvarado al referirse a sus objetivos con el conjunto rojiblanco durante la nueva temporada.

El futbolista también habló sobre las incorporaciones de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, quienes llegaron para reforzar al equipo en el Apertura 2026. “Tenemos un muy buen equipo. Ahora con las incorporaciones le vienen demasiado bien al grupo, son dos jugadores que son buenos, distintos, que les gusta tener el balón y eso nos va a ayudar demasiado”, explicó.

El Guadalajara también tendrá actividad internacional durante la Leagues Cup, competencia en la que debutará el 5 de agosto frente al LAFC. El calendario del conjunto tapatío incluye además partidos contra FC Dallas y Seattle Sounders durante la primera fase del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS.

“La idea es ir a competir en la Leagues Cup. Nos ha costado en las otras participaciones y en esta ocasión queremos ir y poder hacer un buen papel, pelear por llegar a la final. Nosotros nos vamos a entregar, vamos a dejar el alma, más allá de hacer un buen fútbol, dejarnos el corazón y el alma por la gente que hace su esfuerzo por venir a vernos, que se sientan identificados con estas Chivas, con este grupo, con este equipo y le vamos a dar con todos menos con miedo”, afirmó.

Alvarado reconoció que el equipo pretende avanzar partido a partido, aunque reiteró que el campeonato permanece como uno de los objetivos del plantel. “Todos deseamos tanto pelear por ese título. Obviamente nos gusta ir en el paso a paso, no hablar a futuro, pero lo vamos a intentar las veces que sean necesarias hasta que lo podamos levantar (trofeo)”, sostuvo.

El conjunto rojiblanco enfrentará a FC Juárez este sábado 25 de julio a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron de Guadalajara. El encuentro corresponderá a la jornada 2 del Apertura 2026 y será el siguiente compromiso del equipo antes de continuar con su calendario de Liga MX y preparar su participación en la Leagues Cup.

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