Pachuca vs Chivas en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

De acuerdo con información de Caliente MX, las Chivas parten con un momio de +192 para quedarse con la victoria ante Pachuca, mientras que el triunfo de los Tuzos aparece en +126 y el empate en +265. Las cuotas colocan al conjunto hidalguense como ligero favorito, aunque la diferencia no resulta amplia y anticipa un duelo con posibilidades para ambos equipos. El precio de Chivas refleja una menor probabilidad implícita, pero también un mayor retorno para quienes confíen en el cuadro rojiblanco.

En el mercado de goles, más de 2.5 tantos está en -143, mientras que menos de 2.5 aparece en +110, una diferencia que apunta a un escenario con al menos tres anotaciones como resultado más probable. La lectura de las cuotas sugiere un partido abierto, con argumentos ofensivos de ambos lados y margen para que el marcador supere la línea establecida. En términos de apuesta, el mercado concede mayor respaldo al over 2.5 goles que a cualquiera de los dos equipos para llevarse el triunfo.