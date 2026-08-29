Pachuca vs Chivas en vivo el partido de la jornada 6 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026
Mientras el chiverío busca incomodar al América en la cima, los Tuzos van por un triunfo que los acerque a pelear la clasificación
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
De acuerdo con información de Caliente MX, las Chivas parten con un momio de +192 para quedarse con la victoria ante Pachuca, mientras que el triunfo de los Tuzos aparece en +126 y el empate en +265. Las cuotas colocan al conjunto hidalguense como ligero favorito, aunque la diferencia no resulta amplia y anticipa un duelo con posibilidades para ambos equipos. El precio de Chivas refleja una menor probabilidad implícita, pero también un mayor retorno para quienes confíen en el cuadro rojiblanco.
En el mercado de goles, más de 2.5 tantos está en -143, mientras que menos de 2.5 aparece en +110, una diferencia que apunta a un escenario con al menos tres anotaciones como resultado más probable. La lectura de las cuotas sugiere un partido abierto, con argumentos ofensivos de ambos lados y margen para que el marcador supere la línea establecida. En términos de apuesta, el mercado concede mayor respaldo al over 2.5 goles que a cualquiera de los dos equipos para llevarse el triunfo.
Antecedentes Pachuca vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Chivas domina el historial reciente frente a Pachuca, ya que ganó los últimos cuatro partidos de Liga MX entre ambos equipos.
Chivas 2-0 Pachuca | 10 de enero de 2026
Pachuca 0-1 Chivas | 2 de noviembre de 2025
Pachuca 1-2 Chivas | 22 de febrero de 2025
Chivas 2-0 Pachuca | 19 de octubre de 2024
El antecedente inmediatamente anterior fue un amistoso disputado el 23 de junio de 2024, en el que Pachuca se impuso 3-0. En el balance general se registran 66 enfrentamientos, con 25 victorias de Guadalajara, 22 de Pachuca y 19 empates. El último duelo oficial terminó 2-0 a favor del Rebaño, con goles de Armando González y Daniel Aguirre.
Alineaciones Pachuca vs Chivas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026
Benjamin Mora apuesta por un 4-2-3-1 para el Pachuca, una estructura que busca darle equilibrio al conjunto hidalguense en su lucha por meterse entre los puestos de clasificación. El esquema pretende fortalecer el orden en el mediocampo y ofrecer mayores variantes en ataque, con la obligación de los Tuzos de sumar puntos para acercarse a los primeros lugares del torneo.
Del otro lado, Gabriel Milito mantiene una propuesta más ofensiva con un 3-3-2-1 o con su variante el 3-3-2-2, sistema que le ha permitido a Chivas asumir un papel protagonista. El planteamiento del técnico rojiblanco busca potenciar el juego ofensivo y mantener al Guadalajara entre los equipos que marcan el ritmo de la competencia, con una apuesta clara por el control del partido y la generación de peligro.
Pachuca: Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto, Francisco Venegas, Christian Rivera, Elías Montiel, Kenedy, Alan Bautista, Oussama Idrissi, Salomón Rondón.
Chivas: Raúl Rangel, Diego Campillo, Miguel Gómez, Luis Romo, Omar Govea, Efraín Álvarez, Fernando González, Santiago Sandoval, Hugo Camberos, Ricardo Marín, Roberto Alvarado.n.
¿A qué hora juega Pachuca vs Chivas y dónde ver hoy 29 de agosto la jornada 6 de la Liga MX 2026?
Pachuca y Chivas se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo, en un duelo que promete emociones a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá disfrutarse a través de FOX en televisión de paga y FOX One en streaming, mientras que en Claro Sports podrás seguir toda la emoción del partido con nuestro minuto a minuto, donde encontrarás las jugadas más importantes, goles, estadísticas y todos los detalles de este esperado choque de la Liga MX.
México: 17:00 horas.
Centroamérica: 17:00 horas.
Estados Unidos: 19:00 horas ET y 16:00 horas PT.
Colombia: 18:00 horas.
Argentina: 20:00 horas.
¡Las Chivas van por el liderato de la Liga MX!
Pachuca y Chivas se enfrentan este sábado 29 de agosto en el Estadio Hidalgo por la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido encuentra a ambos equipos en escenarios distintos dentro de la clasificación, con Guadalajara instalado entre los primeros lugares y los Tuzos obligados a reaccionar después de un inicio irregular.
Chivas llega al encuentro en la cuarta posición con 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y una derrota. El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de golear 5-2 a Tijuana, con anotaciones de Santiago Sandoval, Ricardo Marín por duplicado, Roberto Alvarado y Diego Campillo.
La salida de Armando ‘Hormiga’ González rumbo al Olympiacos abrió un espacio en el ataque rojiblanco y Ricardo Marín respondió con dos goles frente a Xolos. Guadalajara acumula ocho tantos a favor y cinco en contra después de cinco fechas, números que lo mantienen en zona de clasificación directa.
Pachuca ocupa el lugar 14 con cuatro unidades, luego de una victoria, un empate y tres derrotas. Los Tuzos vienen de igualar 1-1 ante Atlético de San Luis en un partido en el que el portero Carlos Moreno marcó de cabeza durante el tiempo agregado. Eduardo Bauermann fue expulsado y no estará disponible frente a Chivas.
El historial reciente también favorece al Rebaño, que ganó los últimos cuatro enfrentamientos de Liga MX contra Pachuca. Los Tuzos tratarán de romper esa racha en casa, mientras Guadalajara buscará aprovechar su momento para mantenerse en la parte alta de la tabla.
Sigue en Claro Sports el Pachuca vs Chivas en vivo, con las alineaciones, goles, mejores jugadas, resultado y todas las acciones de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.